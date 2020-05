🎧 Campesinos de Camagüey responden al llamado del país

🎧 Campesinos de Camagey responden al llamado del pas





Camagüey, Cuba.- En esta provincia, los campesinos constituyen el mayor potencial para la producción agropecuaria, en un territorio eminentemente ganadero y agrícola.





La presidenta de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), en la provincia, Hayda Díaz Figueredo, nos acerca al quehacer de este sector, en medio de las actuales condiciones epidemiológicas.





Hayda Díaz Figueredo, presidenta de la ANAP en la provincia, destaca el apoyo del sector campesino y cooperativo. Fotos de la autora.



“En esta situación, el aporte del movimiento campesino y campesino, para enfrentar la pandemia es entregar más producciones; y desde la organización, incrementamos la atención a las familias, con la visita oportuna; y seguimos avanzando, con más disciplina y responsabilidad”.



El sector campesino y cooperativo está responsabilizado con el 80 por ciento de la producción en la provincia de Camagüey, hablemos entonces de la siembra de cultivos varios.







“Hay un nivel alto de tierras preparadas, ya comenzó a llover, que era un problema para la siembra, por la prolongada sequía; no obstante, se ha sembrado bastante maíz, plátano, yuca, boniato y otros cultivos de ciclo corto; y estamos llamando a la eficiencia, tenemos que lograr mayores rendimientos, aprovechar todas las potencialidades en cada finca, y estimular a los productores”.



El mayor reto está hoy en la entrega de leche a la industria, “la provincia atraviesa una situación difícil, por la sequía, tenemos atrasos en el plan; pero ya comenzó a llover, y eso significa que mejoran los pastos y el agua; por tanto, en los próximos días ya se podrá apreciar el incremento del acopio, y la recuperación de la ganadería”.







No falta en Camagüey el aporte solidario de los campesinos, quienes contribuyen a reforzar la alimentación de las unidades asistenciales de salud, para pacientes y trabajadores, en Centros de Aislamiento y otros con prioridad social.



“Hemos entregado más de veinte toneladas de productos agropecuarios, en todos los municipios, con el aporte de viandas, frutas, vegetales, carne de ave y de ovino.





Los anapistas camagueyanos sobresalen por la entrega de carne, viandas y hortalizas a los centros asistenciales.



“Hay un fuerte movimiento, y a través de los Consejos de Defensa de la provincia y de los municipios, la ANAP ha asumido esta responsabilidad; es un gesto solidario, y es también la expresión de cómo seguir fortaleciendo la unidad, y contribuir al incremento de la producción.



“Estamos trabajando en el uso más eficiente de la tierra, en el incremento de la siembra, en la búsqueda de alternativas y la solución de los problemas con nuestros propios esfuerzos”.



Merecen los camagüeyanos el reconocimiento este 17 de mayo, Día del Campesino.







“No podemos festejarlo como acostumbramos, pero a todos llega el el saludo, la felicitación y el llamado a avanzar, no detenernos, aún cuando crezcan las dificultades, porque seguiremos defendiendo la Revolución, seguros de la victoria”.



Motivaciones no faltan para rendir tributo al líder campesino Niceto Pérez, a 74 años de su asesinato; y celebrar los aniversarios 61 de la primera Ley de Reforma Agraria, el 59 de la creación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), y el Día del Campesino, dueño hoy de la tierra, sus frutos y las conquistas de la Revolución.



