Cancelan edición 27 del Festival Internacional de Ballet de La Habana

Cancelan edicin 27 del Festival Internacional de Ballet de La Habana

2020-06-02 07:33:13 / web@radiorebelde.icrt.cu

El Comité Organizador del Festival Internacional de Ballet de La Habana “Alicia Alonso” anuncia la cancelación de la XXVII edición de este evento, uno de los más antiguos y prestigiosos del mundo de la danza. Esta decisión ha sido tomada debido a la frágil situación de las artes escénicas a nivel global como consecuencia de la pandemia de COVID-19, las restricciones de viajes y contacto social derivadas de ella, y con el propósito de salvaguardar la salud de artistas y público en general. La celebración del Centenario de Alicia Alonso, prevista en el marco del Festival, se pospone para finales de este año, en fechas más próximas al aniversario de su nacimiento, el 21 de diciembre. La edición XXVII del Festival se celebrará en 2022, en las mismas fechas anunciadas en 2020.



Discos de los Estudios Siboney en Cuba, cosecha de 40 años



A propósito de los 40 años de los Estudios Siboney salió este primero de junio a relucir una reseña de discos de ese sello perteneciente a la EGREM. Surgido por iniciativa del comandante de la Revolución Juan Almeida, el ente propició la difusión de la creación sonora en el oriente cubano, cuna de géneros y ritmos primigenios e imprescindibles del pentagrama nacional. Son más de 500 piezas originales, entre las que se incluyen los premios Grammy obtenidos por Eliades Ochoa y por el Septeto Santiaguero, en cuya discografía y varias nominaciones a ese galardón está la huella de los grabadores y técnicos de “Siboney”.



Falleció Pedro Miguel Trujillo, flautista del Grupo musical Moncada



Víctima de cáncer, falleció este lunes en La Habana Pedro Miguel Trujillo, “Pedro el Gordo”, el flautista y uno de los fundadores del Grupo Moncada. El grupo musical declaró que Moncada ya no será lo mismo: "Todos preguntarán por el tío conejo o simplemente por Pedro el gordo; la ley de la vida te aleja de nosotros, pero solo físicamente, no habrá concierto en el que no esté tu imagen, en el que tus compañeros de vida no dejen de recordarte, gran músico, compañero, padre, esposo y amigo".



Convocan al Concurso Fotográfico Jóvenes en el lente



El Centro de Estudios Sobre la Juventud invita a participar en la octava edición del Concurso Fotográfico Jóvenes en el lente, en esta ocasión con el tema: ¡Vamos por Cuba! Podrán participar profesionales y aficionados sin restricción de edad. Las obras deberán reflejar la contribución de infantes, adolescentes y jóvenes, en la transformación de nuestra sociedad o en el enfrentamiento a la COVID-19, desde sus acciones cotidianas en: el estudio, el trabajo, la ciencia, la familia, la defensa, la comunidad y otros espacios. Los ganadores se darán a conocer el 12 de agosto de 2020, fecha en que se celebra el Día Internacional de la Juventud. El Comité Organizador ofrecerá información oportuna a los participantes.



Continúan en junio conciertos online de músicos cubanos



Con el concierto de temas infantiles que ofreció este lunes primero de junio, la cantante Rochy Amaneiro, por las frecuencias del Canal Clave, Radio Progreso, canal de Youtube del Ministerio de Cultura y el enlace de 100 páginas Facebook, continuó la trasmisión conjunta de conciertos online. Las presentaciones proseguirán hoy martes con la pianista Claudia Lastra; el miércoles lo hará Lázaro Valdés con su grupo Son Jazz; el jueves le corresponderá al grupo Wena Onda y el viernes a Remix de Trova, con la participación de Adrián Berazaín, Polito Ibáñez, Mauricio Figueiral, Diego Gutiérrez, Rochy Ameneiro y Annie Garcés. En el mes de junio se conmemorarán los aniversarios 65 del nacimiento del cantante y compositor Polo Montañez y 110 de la pianista y compositora Zenaida Romeu González, así como festejará su cumpleaños 71 Wilfredo Naranjo Verdecia (Pachy Naranjo), director de la orquesta Original de Manzanillo y Premio Nacional de Música desde 2011.



Comienza cuadragésimo segundo Concurso Regino E. Boti



Vía online, por el contexto epidémico actual, transcurrirá desde este 2 de junio hasta el 5 del mismo mes, el 42 Concurso de Literatura y Artes Plásticas Regino E. Boti, en el cual compiten esta vez más de 60 obras literarias inéditas, y cuyos ganadores se darán a conocer en varias plataformas digitales. Esta vez se concursará en poesía y literatura infantil, y el también esperado apartado de las artes visuales “del Boti” no tendrá carácter competitivo ni su tradicional salón en el Palacio Salcines, pero en su lugar activará tres exposiciones virtuales, una de ellas colectiva, para la cual se convocó a artistas de todo el país. En esta ocasión no se otorgarán los lauros de manera presencial en la urbe guantanamera, sino que de los resultados se harán eco, el 5 de junio, los sitios web de los medios de comunicación locales, y los perfiles de Facebook del Sectorial de Cultura y las filiales del Centro del Libro, la UNEAC y la Asociación Hermanos Saíz, auspiciadoras del evento.



Muere Christo, el artista que conquistó al mundo con sus obras monumentales



Christo, el artista de origen búlgaro que se atrevió a envolver con tela el Reichstag de Berlín, el Pont Neuf de PARÍS y otros edificios emblemáticos del mundo, falleció en Nueva York, a los 84 años de edad. Según un texto publicado en la página oficial del artista en Facebook, Christo murió por causas naturales en la ciudad donde residía desde hace 56 años. Desinteresado en las estériles paredes blancas de los museos modernos donde los objetos se exhiben alejados de la vida cotidiana, Christo nos mostró que el mundo podía ser una galería de arte, transformando frías estructuras en esculturas frágiles y sensuales, como cuando envolvió completamente el Reichstag con tela azul, una parte de la costa de Australia con miles de metros de tela, o cuando creó un muelle flotante de tela amarilla sobre el lago Iseo en Sulzano, Italia.



Reabren los Museos Vaticanos, ahora el privilegio de una visita en soledad



Como aquellos afortunados nobles y artistas a los que el pontífice invitaba para que pudieran disfrutar de sus colecciones privadas, así se sentirá el visitante en unos impresionantemente vacíos, y por ello aún más fascinantes, Museos Vaticanos, que a pesar de la falta de turistas apuestan por una apertura que se convertirá en una experiencia única. A las 10 de la mañana de este lunes ya una larga fila de personas esperaba su turno para entrar, sobre todo romanos, estudiantes y muchas familias, atraídos por la posibilidad de ver los museos sin muchedumbres después de 80 días de cierre por la pandemia. Con mascarilla obligatoria, control de temperatura y desinfección de las manos con gel realizado especialmente por la farmacia vaticana, se comienza el recorrido por las galerías.



