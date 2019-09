Canciller cubano rechaza declaraciones ofensivas de Bolsonaro sobre Cuba

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, utilizó su cuenta de Twitter para rechazar «enérgicamente» las «calumnias» del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre la cooperación médica cubana a nivel mundial.



Durante su discurso en el debate de la Asamblea General de la ONU, el mandatario aseguró que «a los médicos se les negaban las libertades fundamentales», y que «era un trabajo de esclavos con apoyo de organismos de derechos humanos».



Rechazo enérgicamente calumnias de Bolsonaro sobre #Cuba y cooperación médica internacional. Delira y añora los tiempos de la dictadura militar. Debería ocuparse de la corrupción en su sistema de justicia, gobierno y familia. Es el líder del incremento de la desigualdad en Brasil — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 24, 2019



Bolsonaro denunció la supuesta presencia de 60 mil agentes cubanos «que controlan y se mezclan en todos los ámbitos de la sociedad venezolana». Además, afirmó que Venezuela «era un país democrático», pero que «hoy padece la crueldad del socialismo», y alabó el trabajo realizado con EE. UU. para, según él, «lograr que se garantice la democracia en Venezuela».



Asimismo, el ultraderechista hizo referencia al medio ambiente, uno de los puntos centrales de esta Asamblea. Calificó de «falaz» decir que el Amazonas es el pulmón del planeta. «Eso no tiene sentido», aseveró.



Dijo también que su país es uno de los que más protege el medio ambiente, y que la Amazonía «prácticamente no se ha tocado».



Estas declaraciones, no obstante, contradicen recientes informes de deforestación- por los cuales fue despedido un funcionario del gobierno- y que revelan la grave deforestación que está viviendo esa región desde su llegada la poder.



