Canciller de Venezuela denuncia nueva ofensiva mediática (+Vídeo)

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció este jueves otra fase de la operación mediática contra el país, tras la detención de once trabajadores de prensa extranjeros, mientras cubrían el golpe de Estado en marcha.



Arreaza calificó como inaudito e irresponsable que medios de comunicación envíen periodistas sin cumplir con los requisitos mínimos previos que exige la ley venezolana, para luego armar un escándalo mediático al que se suman sus gobiernos.

En un mensaje en su cuenta de la red social de Twitter, Arreaza recordó que como en cualquier país del mundo, los periodistas no pueden autoasignarse una acreditación.



El canciller precisó que medios y agencias internacionales saben que para evitar inconvenientes innecesarios en cualquier país, deben realizar los trámites indispensables en los consulados, previo a su viaje a la nación en cuestión.



Como ya denunció el titular venezolano, está en marcha un escándalo mediático contra el gobierno de Nicolás Maduro, con acusaciones de que viola la libertad de prensa. Practicó una detención arbitraria, y ha puesto en peligro la vida de los periodistas en cuestión.



En paralelo, no tardaron los comunicados al más alto nivel por parte de los países con profesionales de la prensa que No cumplían con los permisos y trámites indispensables para realizar su cobertura en Venezuela.

Entre los cinco periodistas extranjeros detenidos se encuentran dos de Francia y uno de España. Además, dos de Chile fueron deportados.



Como parte de las presiones a favor del golpe de Estado en Venezuela, el Parlamento Europeo reconoció este jueves a Juan Guaidó como presidente interino legítimo, tras constatar que Nicolás Maduro No tiene intención de convocar elecciones, como le exigió el bloque.





Impulsada por los cuatro partidos mayoritarios en la Eurocámara, la resolución fue aprobada con 439 votos a favor, 104 en contra y 88 abstenciones.



El próximo sábado vence el plazo dado por la Unión Europea a Maduro para que convocará en ocho días a nuevos comicios presidenciales en Venezuela, o reconocería a Juan Guaidó como mandatario legítimo.



Maduro ya rechazó de manera contundente ese reclamo injerencista, mientras Guaidó convocó para el sábado a una marcha de respaldo a la posición del bloque europeo, tras lanzar otra ayer.



Este jueves, Caracas vivió una marcha, convocada por los trabajadores petrolero, en defensa de la empresa estatal y en respaldo al presidente, Nicolás Maduro.



Entre tanto, el ministro venezolano de Interior y Justicia, Néstor Luis Reverol, informó este jueves que se develó un nuevo plan conspirativo e intento de golpe de Estado.



Reverol dio a conocer que esta madrugada fue detenido el coronel retirado Oswaldo García Palomo, al que se buscaba por los cargos de magnicidio en grado de frustración, traición a la Patria e instigación a la rebelión.



Reverol explicó que, tras las investigaciones realizadas, no quedan dudas sobre la participación de la CIA, la inteligencia colombiana y el diputado opositor venezolano Julio Borges, en el atentado fallido en contra de Maduro.



El titular de Interior y Justicia de Venezuela también informó sobre la captura del exsuboficial, Miguel Ambrosio Palacio Salcedo, quien presuntamente había sido contratado por un grupo de militares desertores de la oposición, para cometer asesinatos selectivos contra dirigentes políticos.



En video conozca la posición del presidente mexicano acerca del respeto a la soberanía en Venezuela:







