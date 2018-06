Cancillería siria denuncia bombardeos de EE.UU. contra civiles

La Cancillería siria exigió hoy al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que detenga los criminales bombardeos de Estados Unidos y sus aliados contra su población civil. En una misiva dirigida a la secretaría general de Naciones Unidas, con copia al Consejo, la cancillería siria denunció que el más reciente de los ataques de la Coalición Internacional, encabezada por Washington, en la norteña provincia de Hasaka, murieron 12 civiles de una misma familia. Organizaciones humanitarias precisaron con anterioridad que la arremetida con bombas de la aviación de guerra estadounidense y sus aliados occidentales contra lugareños tuvo lugar en la aldea de Tal al-Shayer. Ante las sistemáticas masacres cometidas por fuerzas del Pentágono, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados Sirios señaló que esos crímenes de lesa humanidad persiguen apoyar a los grupos terroristas, los cuales perdieron terreno en este país. Indicó que la utilización de los extremistas y separatistas por la Coalición Internacional, demuestra la escasa seriedad de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad de aplicar las leyes del derecho internacional y la Carta de la ONU. En reiteradas ocasiones, el gobierno sirio condenó la presencia de tropas occidentales, lideradas por Estados Unidos, en este territorio, cuyo objetivo es establecer bases militares, dividir territorialmente a esta nación árabe y apropiarse de sus riquezas, como gas y petróleo.



Tensa las labores de rescate por las lluvias y las nuevas explosiones del volcán Fuego en Guatemala



Las lluvias de las últimas horas en Guatemala incrementan el peligro de nuevos lahares en áreas del Volcán Fuego, que mantiene explosiones con columnas de cenizas de hasta tres mil metros de altura, publicó Prensa Latina. Bomberos se mantenían limpiando la Ruta Nacional 14 después de un lahar la en las zonas de Las Lajas y el Jute, el cual transportó material fino y pastoso con bloques de hasta tres metros de diámetro, informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), mientras las lluvias provocan el descenso de piedras, árboles y lodo que quedaron en las laderas tras la potente erupción del pasado 3 de junio y obligan al constante monitoreo del volcán Fuego. Los lahares arrastran troncos y ramas de árboles, desciende a temperatura caliente y emana olor de azufre y vapor, explicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) en una nota de alerta. Por ese motivo las actividades de búsqueda de los cuerpos que quedaron calcinados en la llamada zona cero fueron suspendidas ante la expulsión de columnas de ceniza y gases por el cráter del volcán Fuego, aunque pobladores siguen haciendo caso omiso a las advertencias y permanecen en el área para recuperar los restos de sus familiares.Por eso los organismos Conred y el Insivumeh publicaron dos mapas sobre la amenaza que representa el material volcánico ante la presencia de las precipitaciones moderadas y fuertes como ocurre ahora, en plena temporada de lluviosa. Más tarde, la aldea El Rodeo, en el departamento sureño de Escuintla, tuvo que ser evacuada de nuevo por la crecida de ríos, otro fenómeno que comienza a golpear por la débil infraestructura en estas zonas. Por otro lado, el último parte de Conred indica que permanecen evacuadas 12 784 personas, de ellas 4 471 en albergues provisionales en Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, los tres departamentos más golpeados por la erupción del volcán Fuego.



Convoca la central obrera argentina a un paro nacional el próximo 25 de junio



La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) convocó a un paro general de 24 horas el próximo lunes 25 de junio, reportó el sitio digital Rusia Today. Los datos económicos, de empleo y que tienen que ver con los sectores más vulnerables de la población son cada vez más angustiantes, por lo tanto, decidimos declarar un paro para el día 25 de junio por 24 horas, sin movilización, declaró el vocero de la central obrera, Héctor Daer. En la convocatoria la agrupación de trabajadores solicitó al Gobierno del presidente Mauricio Macri una rectificación de las políticas económicas, especialmente las vinculadas al comercio exterior, que aseguran están destruyendo toda la industria argentina. Esta es tercera convocatoria de un paro desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, y esta vez los trabajadores alegan que apuestan por la huelga porque el Gobierno parece no estar dispuesto a hacer las correcciones exigidas por el sector obrero. Además del paro de 24 horas de la Confederación General del Trabajo, el sector de Camioneros ratificó su llamado a una huelga para mañana jueves cumpliendo el mandato de los trabajadores de defender el salario, declaró por su parte Hugo Moyano.



Acuerdan Ejército de Liberación Nacional y Gobierno colombiano reprogramar mesa de diálogo



Las delegaciones del Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) informaron que el quinto ciclo de las Mesas de Diálogo se prorrogará hasta el próximo 15 de junio. Este quinto ciclo de las Mesas de diálogos estaban pautadas que comenzará la víspera, sin embargo, ambas partes decidieron postergar el inicio por tres días más. Desde el pasado 10 de mayo se desarrolla el quinto ciclo de las negociaciones entre el Gobierno colombiano y el ELN, que se prevé inicie su sexto ciclo el 20 de junio, también desde La Habana. El grupo insurgente agregó que el cese al fuego unilateral se realizará entre el 15 y 19 de junio, luego de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebrarán este 17 de junio. Por otra parte, el delegado del diálogo por el ELN Pablo Beltrán criticó al aspirante a la Presidencia de Colombia, Iván Duque, por pedir “una demostración clara a los colombianos de que quiere desmovilización, desarme y reinserción genuinos”. Beltrán catalogó la petición como “paradójica” debido a que Duque “desconoce la agenda de conversaciones pactada con el Gobierno, lo que significa que no interesa la participación de la sociedad en la construcción de paz, en la democratización que necesita el país, en las transformaciones imprescindibles para que no haya razones para un alzamiento armado o en las víctimas”.



Anuncian nuevas manifestaciones familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, por medida judicial



El juez primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Matamoros, en Tamaulipas, México dictó libertad condicional a tres investigados en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, mientras que uno de ellos quedó completamente absuelto. Familiares se manifestaron en contra de la medida judicial y anunciaron nuevas movilizaciones, a más de tres años del crimen. La razón esgrimida por el juez federal resultó tras el análisis de la obtención de los medios de prueba del Ministerio Público, lo que llevó a declarar que había indicios insuficientes, hasta el momento, para llevarlos a prisión. Asimismo, durante el proceso los acusados afirmaron que fueron torturados, por lo que el juez estableció que al ser tomada la declaración ministerial, esta pudo ser de manera ilegal y por lo tanto dictó la libertad condicional. Es decir, el Ministerio Público puede presentar nuevas pruebas contra los involucrados.



