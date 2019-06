Candidatos presidenciales demócratas muestran su rechazo el bloqueo contra Cuba

Candidatos presidenciales demcratas muestran su rechazo el bloqueo contra Cuba

2019-06-28

La idea de que el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba es una política fallida está extendida entre los aspirantes presidenciales demócratas, muchos de los cuales quieren eliminar esa política. Frente a la interrogante ¿Usted terminaría o continuaría el bloqueo a Cuba?', el senador Bernie Sanders manifestó que, de llegar a la Casa Blanca, levantaría esa política, y dijo que apoyó la decisión del ex mandatario Barack Obama de iniciar un proceso de normalización de relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba. Mientras, su colega en la Cámara Alta, Elizabeth Warren indicó que ella es copatrocinadora original de un proyecto de ley bipartidista que pondría fin al bloqueo, y sostuvo que respalda el fin de las restricciones a los viajes de los norteamericanos a Cuba, y señaló que Estados Unidos lleva más de 50 años de experiencia fallida con políticas de aislamiento, y por eso criticó al Gobierno de Donald Trump por volver a imponer severas sanciones contra el país vecino. Para el alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, las políticas del Gobierno de Trump hacia Cuba han sido en gran medida contraproducentes en todos los ámbitos, y se pronunció a favor del acercamiento entre ambos países. A su vez, el ex senador Mike Gravel respondió que terminaría inmediatamente el bloqueo y abriría relaciones normalizadas con Cuba. También, el ex gobernador de Colorado John Hickenlooper, quien visitó a Cuba en el 2017, cuando aún estaba en ese cargo, reconoció que existen claras diferencias entre Estados Unidos y el Gobierno cubano, pero consideró que el acercamiento es el camino adecuado a seguir, y defendió el comercio bilateral y los viajes. Asimismo, el gobernador de Washington, Jay Inslee, aseguró que de ser presidente levantaría el bloqueo, y recordó que en 2015 se unió a otros ocho mandatarios estatales que pidieron al Congreso el fin de ese cerco. De acuerdo con la coalición Engage Cuba, que promueve el levantamiento del bloqueo y quiere mejores lazos bilaterales, en total suman 22 los aspirantes demócratas a la Casa Blanca que están de acuerdo con un acercamiento con Cuba.



Sostienen Putin y Trump un encuentro en el marco de la Cumbre G-20



En el marco de la Cumbre de G -20 que se celebra en la ciudad japonesa de Osaka, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron hoy un encuentro donde trataron temas como el desarme, Irán, Siria, Venezuela y Ucrania. Además, ambos mandatarios destacaron que mejorar las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos es una cuestión de interés para ambos países y el mundo entero, según informó la Casa Blanca. Por otro lado, Putin y Trump acordaron continuar las discusiones sobre el modelo de control de armas "del siglo XXI", que, a juicio del mandatario estadounidense, también debería incluir a China. El encuentro entre Putin y Trump tuvo lugar hoy, entre la primera y la segunda sesión de trabajo de la cumbre del G20 que se celebra en Osaka, Japón y la reunión duró aproximadamente una hora y media. Al respecto del encuentro el presidente de Rusia Vladimir Putin señaló que siempre hay de qué hablar con su homólogo estadounidense y que todos los temas están fijados.



Rechaza México y otros países la presencia de la oposición venezolana en la Asamblea General de la OEA



México junto a nueve países de la región rechazaron la presencia de representantes de la oposición venezolana en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebra en Medellín, Colombia. También las representaciones de Nicaragua, Granada, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Dominica, Trinidad y Tobago y Bolivia repudiaron la presencia de la oposición venezolana en ese encuentro de la OEA. Además, Uruguay se retiró de la sesión. El rechazo a la presencia de la oposición venezolana se produjo durante la primera sesión plenaria de la Asamblea, para rebatir el informe del secretario general sobre las credenciales. La acreditación de la delegación opositora venezolana tuvo lugar después de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció hace dos años su retiro de la OEA, lo cual, según la normatividad del organismo, debía tener vigencia en abril pasado. Sin embargo, el 8 de febrero último, el líder opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado, envió una carta al secretario general, Luis Almagro, para pedirle dejar sin efecto el retiro de su país. La participación de la delegación opositora venezolana en la Asamblea en modo alguno constituye el reconocimiento de un Estado o de un gobierno de parte del organismo o de México, consideró la embajadora Luz Elena Baños Rivas, representante permanente de ese país en la OEA.



Rechazan hoy los palestinos el acuerdo del siglo propuesto por Estados Unidos



Representantes de todas las facciones palestinas en El Líbano se concentraron en su embajada para rechazar el llamado acuerdo del siglo presentado por el gobierno estadounidense, se informó hoy. Allí integrantes de Al Fatah, de los Frentes de Liberación de Palestina, Democrático para la Liberación de Palestina y Popular para la Liberación de Palestina, de Liberación, así como de Lucha Popular del Partido Popular Palestino y Unión Democrática Palestina, As-Saiqa, Hamas, Movimiento Jihad Islámico, Fatah al-Intifada, AnsarAllah, Movimiento Islámico Mujahid y Osbat al-Ansar,y coincidieron en unificar posiciones ante amenazas recientes, incluida la decisión de Trump de declarar a Israel capital de Israel, trasladar su embajada allí y recortar presupuesto agencias de la ONU de ayuda a Palestina. La reunión del Comité Conjunto de Acción Palestina, encabezada por el embajador Ashraf Dabbour, puso en órbita la reactivación registrada en septiembre de 2018 a partir de una iniciativa del presidente del parlamento libanés, Nabih Berri. Según la apreciación de los reunidos, el llamado plan de paz para Medio Oriente o acuerdo del siglo es ahora el mayor peligro para los refugiados palestinos. Durante martes y miércoles último, el asesor presidencial estadounidense y yerno de Trump, Jared Kushner, presentó la parte económica de ese plan que ofrece 50 mil millones de dólares a cambio de absorber a los refugiados palestinos en sus países de acogida. En cualquier caso, se deben abandonar las diferencias y trabajar para fortalecer una posición unificada en el rechazo al planteamiento de Estados Unidos, aseguraron los asistentes, que acordaron reunirse cada 15 días en la embajada palestina a fin de mantener la unidad. En un comunicado, el embajador Dabbour expresó satisfacción por el regreso del grupo al trabajo por la unión y puntualizó que la legación palestina en El Líbano es el hogar de todos los palestinos.



Incendio forestal en Cataluña arrasa con 6.500 hectáreas



El Gobierno de Cataluña informó que continúa activo el foco de incendio forestal en la provincia de Tarragona, en el noreste de España, que ya arrasó con 6.500 hectáreas de vegetación. Más de 400 bomberos y 230 efectivos de la Unidad Militar de Emergencia participan en las labores de extinción del incendio forestan que afecta la región de Cataluña. “Las condiciones del tiempo no son favorables. Esto nos hace estar agobiados y trabajar duramente para conseguir los objetivos (...) la complicación no son los recursos disponibles, sino la dificultad del terreno y la meteorología", explicó el jefe de Bomberos de la Generalitat, David Borrell. Actualmente España atraviesa una ola de calor que llevó a la Agencia Española de Meteorología a declarar en alerta a 32 de las 50 provincias del país, donde se prevé que las temperaturas pudieran elevarse por encima de los 40 grados centígrados.



