Cantante canadiense, Diane Tell visita Cuba

2019-05-04 09:34:14 / web@radiorebelde.icrt.cu

La afamada cantante canadiense, Diane Tell, arribó a La Habana para desarrollar, durante una semana, intercambios con miembros de las tres asociaciones cubanas de personas con discapacidad. Dichos encuentros se realizarán en diferentes provincias del país, entre ellas, Santiago de Cuba y Pinar del Río.



La artista, de extensa trayectoria, comenzó sus estudios musicales a los seis años de edad en el conservatorio Vai d’Or. Cuando tenía menos de 25 abriles, y siendo una de las cantautoras pioneras de su natal Quebec, ganó en seis ocasiones el premio Félix, el cual se otorga a músicos destacados de su nación. Esto lo consiguió en las categorías de: artista emergente, mejor artista, mejor álbum, mejor canción y, dos veces, en la de mejor compositora del año, ssimismo, Diane es la directora de la mayoría de sus videos musicales, y varias de sus canciones están en la lista de SOCAN Classics. Uno de sus temas más populares, Si j’ étais un homme, figura en el Canadian Songwriters Hall of Fame de 2017.





En más de 300 presentaciones, la también actriz, protagonizó, los musicales europeos La légende de Jimmy y Marilyn Montreuil. En la actualidad, cuenta con 15 discos y tiene un canal de YouTube que mensualmente recibe 400 mil vistas.



Diane Tell visita la isla acompañada de Jerome Bobin, Director Ejecutivo del programa canadiense de la organización no gubernamental (ONG), Humanity & Inclusion (HI).



Esta ONG, ganadora en 1997 del premio Nobel de la Paz por sus acciones desplegadas para acabar con las minas terrestres, está presente en más de 60 países y trabaja junto a las personas con discapacidad con el fin de mejorar sus condiciones de vida y promover el respeto a su dignidad y derechos fundamentales.



La artista, embajadora de la organización, recorrerá diferentes centros recreativos y de rehabilitación de la Asociación Nacional del Ciego, la Asociación Nacional de Sordos de Cuba y la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores. De igual forma, conocerá a los activistas y beneficiarios de los proyectos que Humanity & Inclusion implementa en Cuba.





(Redaccin Digital Rebelde)

Del Autor