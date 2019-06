Cantará en Cuba Salsero puertorriqueño Charlie Cruz

Cantar en Cuba Salsero puertorriqueo Charlie Cruz

2019-06-07 07:47:26 / web@radiorebelde.icrt.cu

Charlie Cruz, una de las nuevas estrellas del género de la música salsa, natural de Puerto Rico, se presentará –por primera vez en Cuba– en el Festival 100 Toneladas de buena música. Con temas como Déjame cambiarte la vida, Eres una bendición y Quiero saber de ti, el llamado «sonero dinámico», añade al ritmo afroantillano fusiones musicales derivadas de la bomba puertorriqueña, timba, boogaloo, guaguancó y el hip hop. Según dio a conocer el sitio digital suenacubano.com y ratificaron al diario Granma fuentes de la Egrem y su Agencia de Representaciones Artísticas Musicuba –a la cual pertenece el músico cubano, compositor y productor musical Javi Santana, quien organiza el Festival–, Cruz se presentará junto al Septeto Santiaguero. El boricua cantará acompañado por Javi Santana y su orquesta, que está cumpliendo su aniversario 10, el jueves 13 de junio, en el Anfiteatro Mariana Grajales, de Santiago de Cuba; el sábado 15, en el Centro Cultural Bariay, en Holguín y el martes 18, en la Casa de la Música de Miramar, en La Habana. Estas presentaciones celebran, además, el aniversario 55 de la creación de la Egrem, la casa discográfica más longeva de la Isla.



Abrirán exposición fotográfica en Santiago de Cuba



Ritual de compañía es el nombre de la exposición fotográfica personal de la joven Bárbara Aguilar Méndez; que se inaugurará este sábado 8 de junio, a las 11:00 a.m. en la Librería Ateneo Amado Ramón Sánchez, en la céntrica calle Enramadas, de Santiago de Cuba. La muestra está integrada por once piezas, en blanco y negro, en la que los claroscuros remarcan el diálogo entre el ser humano y los objetos inanimados que conforman nuestro día a día. La artista —arquitecta de formación y quien ha asumido de manera autodidacta el diseño gráfico y la fotografía— reconstruye esos rituales que, de tan cotidianos, suelen perder trascendencia; y nos ofrece un universo posible en el que, de pronto una cafetera ya no es sencillamente una cafetera, sino un oráculo, un espejo, un amante, un confidente, un apéndice más de nuestro cuerpo; o una taza el objeto del deseo, la huella de que existimos, un punto de partida o llegada. La exposición es fruto de una colaboración de la autora, con la cantante y pianista Giselle Lage (modelo) y el escritor Noel Pérez García. La curaduría corre a cargo de la MSc. Luisa María Ramírez Moreira.



Invita Teatro Nacional de Cuba a gala por su cumpleaños 60





El Teatro Nacional de Cuba invita-con entrada libre- a la gala por el aniversario sesenta de su fundación que se realizará en la sala Avellaneda, el miércoles, 12 de junio de 2019, a las 8.30 pm. Para la celebración, la compañía Danza Contemporánea de Cuba, bajo la dirección del maestro Miguel Iglesias, Premio Nacional de Danza 2018, brindará un espectáculo que incluye dos de las más significativas piezas de su repertorio: “La consagración de la Primavera” y “Mambo 3XXI”. Ambas obras están respaldadas por un gran éxito de público y de la crítica especializada tanto en Cuba como en otras latitudes. “La consagración de la primavera” es una versión creada, especialmente para la compañía, por los prestigiosos coreógrafos franceses Christophe Béranger y Jonathan Pranlas-Descours. La otra pieza, Mambo 3XXI, con coreografía de George Céspedes, concede gran importancia a la música en escena y es desempeñada por 21 bailarines en referencia al siglo en que vivimos. Con esta gala, el Teatro Nacional de Cuba celebra sus sesenta años, por eso invita a todo el público asiduo a sus programas y a todos los que deseen sumarse a la gran fiesta a que disfruten este espectáculo de excelencia que se ofrecerá.



Será Páginas inéditas, con el poeta, narrador, periodista y cineasta Víctor Casaus



El poeta, narrador, periodista y cineasta Víctor Casaus será el invitado, el jueves 13 de junio, a las cuatro de la tarde, del espacio Páginas inéditas, que conduce el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261, entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero. En este encuentro, en que Víctor Casaus además de conversar sobre su obra compartirá algunos de sus textos no publicados, participará, igualmente, el trovador Ariel Díaz. Autor de una amplia obra, publicada dentro y fuera de la isla, en la bibliografía de Víctor Casaus aparecen, entre otros títulos, el poemario Los ojos sobre el pañuelo, Premio Latinoamericano de Poesía Rubén Darío 1992; el testimonio Pablo: con el filo de la hoja, Premio UNEAC 1979 y Premio de la Crítica Literaria 1983; el cuaderno de cuentos Sobre la marcha, y el ensayo Defensa del testimonio. Ha realizado más de quince documentales –entre ellos, Pablo y Que levante la mano la guitarra— y los largometrajes de ficción Como la vida misma y Bajo presión. Fundador y director del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, Víctor Casaus ha sido reconocido con el Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro por la obra de la vida, así como con la Distinción Por la Cultura Nacional y la Orden Juan Marinello.



Inicia nueva temporada del Ballet Nacional de Cuba





La nueva temporada del Ballet Nacional de Cuba en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba incluirá un estreno e importantes reposiciones, que podrán ser disfrutados hoy viernes 7 y sábado 8, a las 8:30 p.m., y el domingo 9, a las 5:00 p.m. Entre las piezas escogidas para la ocasión están Estudio para 4, Muñecos, La muerte del cisne, el grand pas del Festival de las flores en Genzano y Didenoi. Cierra el programa el estreno de La fille du Danube. Los roles protagónicos de estas presentaciones estarán encabezados por la primera bailarina Sadaise Arencibia, y secundados por un grupo de destacados representantes de la escuela cubana de ballet, entre ellos Katerine Ochoa, Greta Yero, Yandy Álvarez y Roque Salvador. Este programa se presentará también en el teatro Eddy Suñol de la ciudad de Holguín, para festejar el aniversario 80 de este importante coliseo. Las funciones tendrán lugar el 14, 15 y 16 de junio, siempre a las 9:00 p.m. Este último día, a las 11:00 a.m., la compañía cubana hará una función didáctica para el público infantil donde se presentarán los ballets Muñecos y La fille du Danube.



(Haciendo Radio)

Del Autor