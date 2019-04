Cárdenas y Matanzas en Expocuba hasta el domingo

Crdenas y Matanzas en Expocuba hasta el domingo

Matanzas, Cuba.- Dedicada a Cárdenas, la ciudad de las Primicias; Expocuba acogerá la semana de Matanzas que desde este miércoles y hasta el domingo será pretexto para no solo ofrecer en materia económica y social lo más relevante de esta occidental provincia cubana, sino, también su cultura y, naturalmente; llamativas oportunidades de negocios y exposición de productos y servicios.



La Expo Feria recreará, en mes tan llamativo como abril; la realidad de la segunda provincia en extensión territorial en la nación con particular énfasis en la neoclásica perla del norte, también conocida como la Ciudad Bandera, una urbe que acomete un prometedor proceso de restauración de sus más emblemáticos inmuebles, con énfasis en plaza de Armas y el hotel La Dominica, donde se izó por primera ocasión la enseña nacional en el distante 19 de mayo de 1850.







Alrededor de 50 entre empresas y entidades, incluyendo Cooperativas no Agropecuarias; mostrarán el quehacer del territorio en los diversos stands dispuestos en el pabellón central a la par de que acontecerán presentaciones de productos, rondas de negocios y contrataciones a cargo del empresariado matancero, en coordinación de entidades nacionales.



De acuerdo con Lisandra Rangel Balseiro, comunicadora de la Asamblea Provincial del Poder Popular aquí, el evento pretende dar a conocer las raíces de la cultura matancera y cardenense, pero también hacer énfasis en la promoción de las exportaciones, la identificación de negocios conjuntos y de posibles suministradores, así como dar seguimiento a negociaciones existentes.







El concierto de la Agrupación cardenense Nuestra América, matizará el día inaugural, mientras que en el transcurso de la semana se presentaran interesantes conferencias sobre la ciudad de las Primicias a cargo de la historiadora María Teresa Clark y el arquitecto Augusto Bueno. Columbia del Puerto, un grupo hacedor de melodías afrocubanas; la esperada presentación de la orquesta Failde, tardes de la rumba , atractivos desfiles de modas, juegos y presentaciones del Ministerio del Turismo, se incluyen en el programa que también ofrecerá la presentación de libros sobre la historia y decursar de la ciudad cardenense.



A lo largo de la semana de Matanzas en Expocuba, también se realizarán diferentes actividades para el disfrute con proyectos infantiles, intercambios con glorias del deporte y juegos de participación; todo ello, en medio la de la riqueza identitaria de la región, que al decir de los organizadores, ofrece una visión real de hacia dónde se enrumban yumurinos y cardenenses.

