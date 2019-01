Carlos Acosta es nombrado director del Ballet Real de Birminghan

El primer bailarín Carlos Acosta fue nombrado director del Ballet Real de Birmingham. El artista asumirá el nombramiento a partir de enero de 2020, informó en comunicado la Compañía Acosta Danza.

La designación sigue a una competencia abierta y una amplia búsqueda internacional por parte de la Junta del Birmingham Royal Ballet, y un panel de expertos con principales figuras del mundo de la danza, luego de que David Bintley, el actual director, confirmó que dejaría de la dirección en julio de 2019, al final de la temporada actual.

Sobre su nueva responsabilidad al frente del Birmingham Royal Ballet, Carlos Acosta declaró: "Mi deseo es construir sobre sus tradiciones clásicas, expandir su repertorio y llegar a audiencias nuevas y más diversas. Quiero definir lo que es ser una compañía de ballet clásico líder en el mundo en el siglo XXI. Junto con esta emocionante oportunidad, mi compromiso con Acosta Danza y la Fundación Internacional de Danza Carlos Acosta sigue siendo inquebrantable. Creo que mi nombramiento como Director de Birmingham Royal Ballet solo puede mejorar y desarrollar las oportunidades que puedo brindar a ambos y que, a su vez, esa experiencia me ayudará a desarrollar el Birmingham Royal Ballet”.

