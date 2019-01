Carlos Benítez: Si el pueblo y las autoridades nos apoyan, remontamos





El estelar intermedista de Granma, el equipo Cuba, y ahora de la selección de Villa Clara, Carlos Benítez, se mostró confiado en que los azucareros puedan repetir la hazaña realizada por los Alazanes en la temporada anterior.



En la rueda de prensa, tras concluir el segundo juego de la final, nuestra emisora le preguntó a Benítez si consideraba que los villaclareños podían remontar el play –off ante Las Tunas como lo hicieron los Alazanes de Granma en la campaña anterior.



“Yo les hacia la anécdota a los jugadores de Villa Clara, nosotros perdimos los dos primeros juegos aquí en el Mella, y fuimos para Bayamo, y el pueblo y las autoridades nos estaban esperando, yo pienso que ese será el principal factor para que los muchachos salgan a guerrear los juegos en Villa Clara, que el pueblo y las máximas autoridades nos den aliento, estoy seguro que las victorias van a salir".





Por otra parte, el mejor bateador de la tropa de Eduardo Peret en la final, de 6-4 con un cuadrangular incluido, habló sobre la posible incorporación de su coterráneo, el toletero Alfredo Despaigne al seleccionado villaclareño.



“Hasta ahora no hay nada claro, para que pueda jugar Despaigne hay que bajar un refuerzo, y lo que él me comentó es que no es persona de integrarse a un equipo, en lugar de un compañero que ha jugado toda la temporada”, concluyó.



En audio las declaraciones de Carlos Benítez, que puede escuchar y descargar desde nuestro canal de iVoox:





O, si su conexión es lenta, escuche el audio aquí:



Del Autor