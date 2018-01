Carlos Martí: “Esta va a ser una gran final” (+Audio)





A partir de este sábado arrancará lo que los amantes de nuestro pasatiempo nacional esperaban: ¡la gran final! Aunque algunos traten de restarle brillo a esta fiesta, por el hecho de que no están los Industriales, de seguro va a ser un gran espectáculo.



Uno de los que lo ve así es el experimentado mentor de los “Alazanes” Carlos Martí: “Estos son dos equipos que están aquí porque se lo han ganado, Industriales es un gran conjunto, es cierto que son más mediáticos por el hecho de ser de la capital, además con una gran historia, pero no se ganaron el derecho a estar aquí. Creo que la afición va a disfrutar de un play off muy reñido”, sentenció el director de la selección nacional.



A pesar de que hace ya algunos días que los granmenses eliminaron a los matanceros, Martí considera que la pausa puede ser positiva para su selección:



“Estuvimos haciendo lo mismo en cuanto al entrenamiento que hicimos durante toda la serie. Es cierto que nos falta enfrentar a lanzadores en el juego, pero hemos mantenido las prácticas de bateo. Los lanzadores han continuado haciendo bullpen y hemos fortalecido el trabajo de la defensa. Creo que el descanso nos vino bien, debido a que tuvimos un final de etapa regular muy apretado”, dijo el manager de los actuales campeones.



Sobre la utilización del pitcheo, Carlos señaló que mantendrá los mismos abridores que en la semi-final frente a Matanzas, y que por cuestiones del calendario, solo habrá un día de traslado-descanso, utilizaría un cuarto, que debe estar entre el zurdo Leandro Martínez y el derecho Yanier González.



Una de las decisiones que más ha comentado la afición y la prensa especializada, es la estrategia de poner al avileño Raúl González en tercera base y dejar en el banco al líder en cuadrangulares Lázaro Cedeño: “Eso lo habíamos analizado, el antesalista titular de nosotros era Osvaldo Abreu, se lesionó y nos vimos en la obligación de llamar a uno para que ocupara esta posición. Elegimos a Raúl porque es un hombre que lo puede hacer bien, especialmente a la defensa, además es un atleta de competencia y que puede desempeñarse en varias posiciones”, expresó Carlos Martí.



Los “Alazanes”, actuales campeones del béisbol cubano, arribaron este jueves al filo de las seis de la tarde al Hotel Las Tunas, villa principal de alojamiento de los equipos, de los compañeros de la Comisión Nacional y de la mayoría de los periodistas que le dan cobertura al play off.



