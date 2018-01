Carlos Tabares: “Este es el turno al bate más difícil de mi vida” (+Audio y Fotos)



Carlos Tabares durante la despedida en el Coloso del Cerro. Foto: Ricardo López Hevia



Estas fueron las palabras del legendario 56 de los equipos Industriales, ante el asecho de varios periodistas que fuimos a buscar las primeras impresiones después de decirle adiós al deporte activo, en el propio escenario donde cautivo a la afición con sus colosales atrapadas en la pradera central y sus batazos en los momentos más espeluznantes.



Escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:







Sencillo, modesto, jaranero, cortes, guerrero, revolucionario, líder, y sobre todo eterno capitán “Azul”, son algunos de los atributos que pudiéramos resaltar en un hombre que se entregó durante 25 años a nuestras Series Nacionales. En toda su trayectoria muy pocas veces lo expulsaron de un terreno, por lo que representa ejemplo para las nuevas generaciones.



Para Carlos Tabares este momento de despedirse de su querido jardín central en el Coloso del Cerro, ha sido una de las cosas más hermosas que le ha sucedido. “Estuve muchos años jugando, también se llenaba el estadio, sin embargo no sentía esta presión. Sentí mucha alegría, mucha nostalgia porque me faltaba un ser querido como mi padre. Fue un lindo espectáculo para la afición de la capital, de un hombre que se entregó completamente al béisbol cubano”, manifestó quien promediara en 25 campañas para 307, con 1956 imparables, 259 dobles 53 triples y 102 cuadrangulares.







Tabares expresó además en un futuro tener la posibilidad de dirigir a los Industriales, aunque ahora está concentrado fundamentalmente en sus funciones de entrenador: “Me gustaría estar al frente de la nave azul. Pero bueno, esto lleva un poco de estudio, no me gustan las improvisaciones. Donde me ubiquen lo mismo en la base que en el Alto Rendimiento, estoy dispuesto a brindar mis conocimientos”, resaltó quien anotara 1059 carreras e impulsara 815.



El legendario número 56 de la capital lamenta que en su última temporada se hayan quedado fuera de la clasificación, pero le reconforta lo que está pasando con la actual selección al mando de Víctor Mesa: “La vida me dio la oportunidad de como entrenador lograra los dos primeros objetivos que eran clasificar en cada una de las dos fases, ahora estamos en la pos-temporada y seguimos dando pelea”, resaltó.



Tabares integró en varias ocasiones el equipo Cuba siendo protagonista en importantes citas internacionales. Sin embrago lo más grande para él, son los cinco títulos que consiguió con Industriales.







Uno de los que siempre estuvo a su lado fue Rudy Reyes: “Tuve el honor de compartir durante 16 años la misma habitación que él, imagínate más que amigos somos hermanos. Teníamos mucha comunicación yo siempre lo apoyé en sus funciones de capitán".



Entre las muchas anécdotas que tiene Rudy con Tabares le marcó en particular cuando fue sancionado en el año 2010: “Cuando tuvimos esa situación desagradable con el conjunto de Santi Spíritus a él lo sancionan sin tener culpa de nada. Le dije tranquilo capitán,que nosotros vamos a dedicarte el partido de hoy y es cuando conecté jonrón con las bases llenas para darle la victoria a nuestro equipo”, concluyó Rudy.



Escuche las declaraciones de Carlos Tabares una vez concluido el retiro oficial del deporte activo en el parque Latinoamericano:







Carlos Tabares: "Este es el turno al bate más difícil de mi vida". Fotos: Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato













