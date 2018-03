Cayó Osleni ante el canadiense Sheng en el Giraldilla de La Habana



Foto: Roberto Mollinedo, entrenador de Osleni Guerrero

El olímpico Osleni Guerrero resultó este jueves eliminado en la primera ronda del torneo de sencillos, correspondiente a la edición 19 del Internacional de bádminton Giraldilla de La Habana, que tiene como sede este fin de semana al Coliseo de la Ciudad Deportiva.



El habanero, de 28 años, cedió en reñido duelo con el canadiense, de solo 20 años y de origen asiático, Xiadong Sheng, con marcadores de 17-21, 21-14 y 17-21.



“Fue un buen partido, pienso que errores no forzados, sobre todo en momentos de tensión, en el fondo de la cancha, y otros tácticos en la toma de decisiones en los golpes de net por la derecha, fueron los que dieron al traste con este resultado”, comentó, el entrenador del equipo nacional, Roberto Mollinedo.



Sheng, natural de Hong Kong, compite desde hace poco por Canadá, y recientemente terminó segundo en el Internacional de Jamaica, donde entre otros, se apuntó una victoria ante el cubano Leodanis Martínez.



“Este jugador se mudó recientemente a Canadá, por eso no tiene una buena posición en el ranking mundial, pero está formado en Asia, competía en el circuito asiático, y al venir hacia América, por el nivel que presenta, puede ganar cualquier torneo”, aseguró, Mollinedo.



Por su parte, Osleni, consideró que fue un partido bastante exigente de principio a fin.



“Tuve un poco de inseguridad a la hora de mantener los rallys de puntos, también presenté problemas en los golpes tensos, este canadiense, a pesar de que no tiene una buena ubicación en el ranking, no es un improvisado, lo vi jugar en Jamaica y allí le ganó a buenos jugadores”, señaló, el único cubano con experiencia olímpica.



Tras su temprana eliminación en la modalidad de singles, Osleni aspira ahora en ganar el torneo de dobles con Leodanis Martínez, y los mixtos con Adriana Artiz.



Precisamente esta tarde, Guerrero y Adriana, alcanzaron su primer triunfo ante la dupla, conformada por sus coterráneos, Daimel Roll y Bárbara Ines La Rosa.

