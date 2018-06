Acto nacional "Medio Ambiente en Camagüey, cultivando la esperanza"



Reconocimiento a la provincia de Camagüey entregado por el Vice ministro del CITMA Fernando González a la Delegada provincial. Fotos de la autora y Yamilé Fernández



Camagüey, Cuba.- En el acto nacional por el Día Mundial del Medio Ambiente, se reconoció la labor de esta provincia, que sobresale por el enfoque sistémico en el trabajo integrado y coordinado entre los diferentes sectores, municipios, entidades económicas y de servicios, y los centros de investigación.



La Representante Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD), en la República de Cuba, señora Consuelo Vidal, reconoció la colaboración de ese organismo de ONU con la provincia de Camagüey, iniciada desde de la década de 1990.



“Progresivamente se ha ampliado la cartera de proyectos, que abarca temáticas que inciden en el desarrollo social, ambiental y económico del territorio.



“Como resultado de esas iniciativas se ha apoyado la implementación del manejo sostenible de tierras y la adaptación al cambio climático en el sector agropecuario; se trabaja en el control de especies exóticas invasoras y en el fortalecimiento de la gestión en áreas de sequía; en la elevación de la percepción del riesgo de desastre y la disminución de la carga contaminante; y más recientemente, el PNUD apoyó la recuperación después del paso del huracán Irma”.



La Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD en Cuba, reiteró “el compromiso de las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas de continuar apoyando a Cuba en la movilización de financiamiento, en la transferencia de tecnologías y de conocimientos, para la implementación de las políticas y programas estratégicos, que aseguren el desarrollo sostenible de la nación y el cumplimiento de sus compromisos internacionales”.



En sus palabras en el acto nacional por el Día Mundial del Medio Ambiente, la señora Consuelo Vidal, se refirió al mensaje del Secretario General de Naciones Unidas, señor Antonio Guterres, “cuyo llamado es a la producción y consumo responsable de los plásticos; y vemos cómo en esta provincia de Camagüey eso se ha logrado, ya que los plásticos si no son bien manejados, si no son reusables, reflejan un consumismo que puede dañar el planeta.



“Recordemos, -insistió finalmente la señora Consuelo Vidal-, que la tierra no es un planeta de un solo uso y que nuestras acciones pueden hacerla diferente”.





Las palabras de clausura del acto nacional por el Día del Medio Ambiente estuvieron a cargo de la Directora de Medio Ambiente, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, (CITMA), Odalys Goicochea



En la clausura del acto efectuado en la ciudad de Camagüey, la Directora de Medio Ambiente, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, (CITMA), Odalys Goicochea, significó “los resultados integrales de esta provincia, y especialmente, los avances en la implementación del Plan del Estado Cubano para enfrentar y mitigar los efectos del Cambio Climático.



“En Cuba, -subrayó-, la Tarea Vida, marcó un importante y transcendental momento en la estrategia que se ha seguido para adaptar al país y a la población en general, a los impactos negativos de este fenómeno; y ha impuesto un acelerado ritmo en la concepción y gestión ambiental de esa problemática, desde la perspectiva territorial y sectorial; y nuevos retos”.







En la clausura de la Jornada nacional, la Directora de Medio Ambiente del CITMA, Odalys Goicochea, destacó “entre los resultados del país, el control de la marcha del Programa de Implementación 2017 de la Estrategia Ambiental Nacional , en sus cuatro áreas claves relativas a la lucha contra la contaminación, la gestión racional de los recursos naturales, el enfrentamiento al cambio climático y el perfeccionamiento de los instrumentos de la política y la gestión ambiental, en los sectores de la educación, la comunicación, y la regulación, entre otros”.



En el acto nacional por el Día del Medio Ambiente, la provincia de Sancti Spíritus fue reconocida como Destacada; y se entregaron cuatro Premios Nacionales Ambientales. En la categoría de centro productivo, lo recibió la Empresa Los Portales S.A., de Pinar del Río, con la fábrica productora de refrescos y agua mineral natural y carbonatada, de la marca Ciego Montero.





Foto: ACN



El Premio Nacional de Medio Ambiente le fue entregado además, como unidad de servicios, al Hotel Iberostar Parque Central, “considerado un oasis en medio de la zona más culturalmente activa y densamente poblada de La Habana”; como organismo, recibió el reconocimiento el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de Cuba; y como personalidad, se le otorgó al Doctor Eusebio Leal Spengler, quien, entre otros muchos atributos es un consagrado defensor de la vida y la conservación del medio, y es asesor del PNUD, en el tema para la Erradicación de la Pobreza.



Los invitados al acto nacional por el Día del Medio Ambiente, encabezados por los Viceministros de Ciencia, Tecnología y Medioambiente, los doctores Fernando González Bermúdez, y América Santos Rivera, rindieron tributo al Mayor General Ignacio Agramonte y Loynaz, en el parque lleva su nombre en el núcleo urbano más antiguo de la ciudad de Camagüey, Patrimonio Cultural de la Humanidad.



Escuche detalles en audio:

Artículos relacionados

Del Autor