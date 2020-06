Celebra Compañía Teatral Hubert de Blanck 30 años de creada 2020-06-27 09:24:16 / Haciendo Radio





Ha comenzado a celebrar la compañía Hubert De Blanck sus 30 años de fundada, y lo hace desde su perfil oficial de Facebook. La agrupación que surgió en 1991, producto de la separación de algunos actores del conocido Teatro Estudio, resurgió bajo la dirección de relevantes figuras como Abelardo Estorino y Bertha Martínez. Varias generaciones de cubanos han disfrutado de las puestas en escena de esta compañía teatral. Su excelencia y popularidad se debe, además de al talento de sus actores, a las acertadas funciones y al lugar que ha sido su sede desde el inicio. Los valores histórico-culturales de este gremio lo convierten en una compañía muy especial y reconocida.



Recuerdan a Vicentico Valdés en 25 aniversario de su fallecimiento



Admirado por muchos de los que ya no están e inolvidable entre los que peinan canas, los emocionantes temas de Vicentico hicieron época, sobre todo en la comunión de las parejas de enamorados que disfrutaron de números como Los aretes de la luna o Añorado encuentro. Desde mediados de los años ‘40 y hasta la década de los ‘80 del pasado siglo, varias generaciones de iberoamericanos, y en particular de cubanos, se estremecieron de nostalgia e invocaron al amor con sus boleros. Durante su exitosa carrera profesional cantó con las mejores orquestas de Cuba y América, huellas de obligada referencia en el estudio de la música cubana y latinoamericana.



Quedó pospuesta entrega del Premio de Enseñanza Artística



La Universidad de las Artes informa que por razones ajenas a su voluntad se ha pospuesto la entrega del Premio de Enseñanza Artística previsto para el pasado jueves 25 de junio. Asimismo, han manifestado que en cuanto tengan la nueva fecha, la harán saber públicamente. El Premio Nacional de Enseñanza Artística se otorga desde 1997 por el Centro Nacional de Escuelas de Arte y la Universidad de las Artes (ISA), como reconocimiento a la dedicación y esmero de profesores y personalidades de la cultura cubana en la formación de las nuevas generaciones de artistas y profesionales de las artes.



Artistas avileños unen sus voces para cantar al mundo



Con la presencia de sus realizadores y representantes de las autoridades de la cultura en Ciego de Ávila, se estrenó en la sede provincial de la UNEAC el video En Primera Página, un llamado a la salvación del planeta. Héctor Luis De Posada, destacado trovador avileño, explicó que la canción fue compuesta por él en el 2011 a propósito de un concierto de condena al terrorismo y decidió ahora invitar a otros trovadores de la provincia a retomar el tema, teniendo en cuenta la situación mundial actual. Aunque algunos integrantes nunca habían trabajado juntos, logramos el empaste de las voces- siete en total- con experiencias muy bonitas.



Cultura en Guantánamo marcha conforme al regreso gradual a la normalidad



Cuando Cuba emprende su retorno gradual a la nueva normalidad Post COVID-19 el sector cultural en Guantánamo, acorde al aún necesario aislamiento físico, se mantiene activo en las plataformas digitales y comienza a abrir algunos recintos, mientras otros de gran capacidad de afluencia se acondicionan para su próxima reapertura. A tono con las medidas en la Isla para la primera fase pos-pandemia, ya abren sus puertas en la provincia más oriental, cumpliendo las exigencias sanitarias, 15 librerías, 14 museos, 11 bibliotecas y tres galerías, en óptimas condiciones, tras jornadas de higienización, como el resto de las 192 instalaciones culturales del territorio que esperan su arrancada en sucesivas etapas. La adecuación de espacios y horarios, para evitar el hacinamiento en los locales, es otra de las previsiones tomadas hoy por el sector cultural en la provincia.



Reabre la Torre Eiffel luego de 104 días



Luego de estar cerrada 104 días por la pandemia de coronavirus, la Torre Eiffel volvió a abrir sus puertas, aunque con restricciones, que irán modificándose con el correr de los días. De momento sólo estarán abiertos los primeros dos pisos, a los que únicamente se podrá acceder por escaleras. En las bases de los dos pisos habilitados hay señalizaciones para marcar la distancia de un metro y medio que deben mantener los visitantes. Para mantener el distanciamiento social, los ascensores grandes se podrán volver a utilizar a partir de julio, mientras que no hay fecha para los más chicos, que llegan a la cima de la Torre.



Reconocido cantautor Álvaro Torres ofrecerá concierto benéfico online



El reconocido cantautor salvadoreño álvaro torres ofrecerá un concierto través de You Tube y Facebook a beneficio de la Salvadoran American Humanitarian Foundation, una fundación que distribuye medicamentos, suministros médicos, alimentos y material educativo desde Los Estados Unidos a El Salvador a través de su fundación hermana, FUSA. El dinero recaudado se destinará para brindar ayuda en su país en la lucha contra la pandemia, sobre todo a los afectados por la COVID-19, así como a aquellas familias que fueron afectadas por la tormenta tropical Amanda, que en marzo último arrasó al país centroamericano y destruyó miles de hogares.



Festival de música nipón aspira a ser en septiembre el primero pospandemia



El festival de música nipón Supersonic, previsto para finales de septiembre, aspira a convertirse en uno de los primeros eventos multitudinarios de este tipo que se celebrarán en el mundo tras las cancelaciones generalizadas causadas por la pandemia. La banda estadounidense Black Eyed Peas ha sido la última de perfil internacional en sumarse a un cartel que también incluye nombres como Wu-Tang Clan, Steve Aoki, Liam Gallagher, Fatboy Slim O Skrillex, según anunció este viernes la compañía promotora, Creative Man. El festival está programado en CHIBA y OSAKA entre los días 19 y 21 de septiembre, y ha sido organizado en lugar del Summer Sonic, un evento musical que se celebra cada verano en las mismas ciudades desde 2000.