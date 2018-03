Celebra el ICAIC su aniversario 59

2018-03-02 07:19:20 / web@radiorebelde.icrt.cu

Con el estreno de la película ¿Por qué lloran mis amigas?, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) inicia una jornada de festejo por el aniversario 59 de su fundación. La programación de festejos por la fundación del ICAIC incluye el estreno, el próximo 8 de marzo, del documental cubano Ellas crean, de Lourdes de los Santos, quien intenta dar una visión del país mediante mujeres creadoras en diferentes manifestaciones artísticas. A su vez, el Festival de Documentales Santiago Álvarez in memoriam, a realizarse del 15 al 21 de marzo, en la oriental provincia de Santiago de Cuba, estará dedicado a la celebración. Además de una puesta especial del largometraje cubano de ficción Club de Jazz, de Esteban Insausti, el próximo 22 de marzo; un día después representantes del ICAIC y el Ministerio de Cultura entregarán el Premio Nacional de Cine.



Anuncian Tercer Encuentro Internacional danzonero Miguel Faílde in memoriam, 2018



Del 30 de marzo al 1ro. de abril, tendrá lugar en Matanzas el Tercer Encuentro Internacional danzonero Miguel Faílde in memoriam, 2018, dedicado al aniversario 325 de la ciudad, al aniversario 40 del Sistema de Casas de Cultura y al 55 de la creación del Piquete Típico Cubano. Organizado por la Dirección Provincial de Cultura de Matanzas, el Consejo Nacional de Casas de la Cultura y el Instituto Cubano de la Música, el encuentro incluye el III Evento Teórico, el concurso de baile Ricardo Benedit Varela (Angoa) y la Muestra de Danzón Mexicano. Momento importante del encuentro será el concurso de Composición e Interpretación, al cual los organizadores han convocado con fecha de cierre el 15 de marzo. Para obtener información los interesados deben hacerlo a través del correo infodanzón@atenas.cult.cu. El concurso está abierto a creadores e investigadores de Cuba y del mundo.



Se acerca concurso y festival internacional Fiesta del Tambor Guillermo Barreto In Memoriam



La XVII edición del concurso y festival internacional Fiesta del Tambor Guillermo Barreto In Memoriam, se efectuará del 6 al 11 de marzo en La Habana. Participarán en el evento las principales orquestas de música popular bailable de Cuba, varias de las compañías de baile más destacadas del país, grupos de jazz y folclóricos, así como también numerosos invitados extranjeros que han confirmado su asistencia. Las sedes principales de la Fiesta del tambor son el teatro Mella y sus jardines, el Salón Rosado de la Tropical, la Casa de las Música de la Empresa de Grabaciones Musicales (Egrem), Casa de la Cultura de Plaza de la Revolución y el hotel Palco. A las presentaciones artísticas se sumarán clases magistrales de percusión y danza, clases personalizadas, tanto para grupos como individuales, encuentros y visitas a sitios de interés cultural, entre otras actividades programadas. Conjuntamente se realizarán los concursos de percusión, baile de casino y bailadores de rumba, los cuales están abiertos a todas las edades y procedencia de los participantes, de acuerdo con la convocatoria del Centro Nacional de la Música.



Celebrarán en Villa Clara Festival de Música de Cámara A tempo con Caturla



Con el lema El folclore en la música de concierto tendrá lugar, del cinco al 11 de marzo en Villa Clara, el XXII Festival de Música de Cámara A tempo con Caturla, promovido por la Asociación Hermanos Saíz. El evento estará dedicado al Maestro Marcos Urbay, en su 90 cumpleaños, a la emisora CMBF Radio Musical Nacional, por el aniversario 70 de su fundación, al joven y reconocido pianista Harold López-Nussa, por sus 35 años de vida y tendrá como Invitada de Honor a la Maestra Beatriz Corona. El evento contará con jornadas académicas, talleres, propuestas teatrales, literarias y danzarias, así como también una muestra de largometrajes cubanos musicalizados por Beatriz Corona como es el caso de Amor Vertical, Sabor Latino y José Martí, el ojo del canario. Acogerá, además, la exposición La Sinfonía del Lente, del fotógrafo cubano Yander Zamora, que propone la muestra, de 20 imágenes horizontales en blanco y negro, recopilación de instantáneas logradas por Zamora durante sus 10 últimos años como fotorreportero de la agencia Prensa Latina y el diario Granma, en las que se aprecia todo lo relacionado con los principales escenarios cubanos dedicados a la música de cámara.



(Haciendo Radio)