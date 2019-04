Celebraciones por el Día Internacional del idioma español

Celebraciones por el Da Internacional del idioma espaol

La Academia Cubana de la Lengua con motivo de esta fecha celebrará la ya tradicional ceremonia de colocación de una ofrenda floral ante el monumento a Don Miguel de Cervantes y Saavedra en el parque San Juan de Dios, en el centro histórico, donde confluyen las calles San Juan de Dios y Aguiar, a las 10:30 de la mañana. Hablará el académico de número Dr. Eusebio Leal Spengler, Historiador de la Ciudad, en ocasión de las jornadas por el Aniversario 500 de la fundación de la otrora villa de San Cristóbal de La Habana. Con posterioridad, a las 11:15, en el Aula Magna del Colegio universitario de San Gerónimo se efectuará una sesión pública del pleno de la academia con la presencia de representantes diplomáticos de los países de habla hispana acreditados en Cuba. Se leerán textos alusivos a La Habana de relevantes autores de la lengua y se entregará el Premio Academia Cubana de la Lengua 2019 a la obra Encuentros cercanos de variado tipo de la doctora Mayerín Bello, profesora titular de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana.



Presentarán en El Libro del Mes, Señor arcoiris, de Ada Elba Pérez



Señor arcoiris, de Ada Elba Pérez, que publica la Editorial Gente Nueva, será presentado, en el espacio «El Libro del Mes», hoy martes 23 de abril, a las diez de la mañana, en la Plaza de Armas habanera. En este libro, acompañado de las ilustraciones de Raúl Martínez Hernández, aparecen canciones y poemas, creados por Ada Elba Pérez para quienes, en palabras del Maestro, son la esperanza del mundo. Ada Elba Pérez, poeta, compositora, ceramista, instructora de arte, nace en Jarahueca, en 1961, y fallece prematuramente en la capital cubana, en 1992. «El Libro del Mes» es una de las acciones del Programa Nacional por la Lectura, auspiciada por los Ministerios de Cultura y Educación, el Instituto Cubano del Libro y la Biblioteca Nacional José Martí, entre otras instituciones y centros, con el propósito de incentivar el interés por la lectura. Los asistentes a esta presentación, además de adquirir Señor arcoiris, de Ada Elba Pérez, en soporte de papel, podrán acceder al libro digital y a su aplicación para teléfonos móviles.

Será Libro a la carta con el historiador Elier Ramírez Cañedo, en Librería Fayad Jamís



El historiador Elier Ramírez Cañedo será el invitado del programa cultural Libro a la carta, a cargo del periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, a llevar a cabo el jueves 25 de abril, a las cuatro de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261, entre Cuba y Aguiar, en La Habana Vieja. Elier Ramírez Cañedo es autor de una documentada obra investigativa, en que se abordan sensibles temas del devenir histórico de la nación, entre ellos las relaciones Cuba-Estados Unidos. En su bibliografía aparecen, entre otros títulos, Cuba: la isla insumisa, La batalla diplomática y política en torno a la Crisis de Octubre. El papel de la ONU, El Che y las relaciones Estados Unidos-Cuba en los años 60 y Obama y el nuevo enfoque de política hacia Cuba. Los asistentes a este Libro a la carta podrán adquirir La miseria a nombre de la libertad, uno de sus más recientes libros, publicado por la Editorial de Ciencias Sociales, en el año 2017. Doctor en Ciencias Históricas, nacido en La Habana, en 1982, Ramírez Cañedo ha sido reconocido con premio de ensayo en el Concurso Guillermo Torriello y con mención en IX edición del Concurso Internacional Pensar a Contracorriente.



Comienza en La Habana XIV Festival de Música de Cámara



Presidido por el maestro Frank Fernández y organizado por el Centro Nacional de Música de Concierto del Instituto Cubano de la Música, desde hoy 23 al 27 de abril tendrá lugar el XIV Festival de Música de Cámara. Conciertos, clases magistrales y evento teórico se desarrollarán en esta edición que estará dedicada al aniversario 500 de La Habana y en la que se homenajeará a los maestros Juan Piñera (70 cumpleaños), Alfredo Muñoz (70), Roberto Valera (80), Leo Brouwer (80), Frank Fernández (75) y Guido López-Gavilán (75). La Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, el Oratorio San Felipe Neri, la Iglesia de San Francisco de Paula, la Fábrica de Arte Cubano y el Museo de la Música serán las sedes principales.



Anuncian XIV edición de la Feria Nacional de Artesanía Arte para Mamá



La XV edición de la Feria Nacional de Artesanía Arte para Mamá tendrá lugar desde este 26 de abril hasta el lunes 13 de mayo en todas las provincias del país. Organizada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) y sus filiales provinciales la Feria se dedica a todas las madres cubanas, al aniversario 60 del triunfo de la Revolución y a los 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana. La sede capitalina de la ya habitual propuesta será en esta ocasión en Pabexpo, que abrirá sus puertas el viernes 26, a las 11:00 a.m., y ocupará las salas B y C, todos los días hasta el sábado 11, desde las 10:00 a.m., hasta las 7:00 p.m., excepto el miércoles 1ro. de mayo. La venta de artículos utilitarios de artesanía –el fuerte del evento– será acompañada de una atractiva oferta cultural. El FCBC, anuncia, que entre las próximas acciones del Fondo se encuentra la realización, por vez primera de la Feria Arte para Papá, la cual esperan efectuar entre el 1ro. y el 16 de junio.

