Celebran en Cuba Día del Bibliotecario

2018-06-07 07:01:46 / web@radiorebelde.icrt.cu

El Día del Bibliotecario, que se conmemora cada 7 de junio en homenaje al nacimiento del padre de la bibliografía cubana, Antonio Bachiller y Morales, es hoy motivo de festejo en todas las bibliotecas de la Isla, en honor a esta noble profesión. La Biblioteca Nacional de Cuba José Martí (BNCJM) está de plácemes. Desde el pasado martes 5, con la entrega del certificado de inscripción del Fondo Casal, de la institución, en el Programa Memoria del Mundo de la Unesco, se iniciaron los festejos que se extenderán hasta este sábado 9 de junio. La Galería El Reino de este Mundo inauguró la exposición de artes plásticas El Anaquel: Variaciones, de los artistas plásticos Yerandee González Durán y Handi Pérez Cordero, que el sábado 9 abre sus puertas para un concierto del pianista Huberal Herrera. El acto central por el Día del bibliotecario cubano, organizado por la Asociación Cubana de Bibliotecarios y la Biblioteca Nacional de Cuba, tendrá lugar hoy jueves 7 de junio, a las 10:00 a.m., en el Monumento al Tren Blindado, en Santa Clara. Por su parte, el Centro Histórico de La Habana preparó la IX Jornada por el Día del bibliotecario cubano, que comenzó el pasado 4 de junio y se extenderá hasta mañana viernes. El evento incluye un programa de actividades que comprende desde ciclos de cine hasta intercambios de libros mediante campañas que promueven su reutilización en aras de concederle a la lectura un enfoque ecológico. El malecón habanero será también cómplice de esta festividad con la campaña Libros en movimiento, que tendrá lugar esta tarde. Luego de cuatro días de celebración, el festejo culminará en el Centro para la interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa, precedido por la conferencia La intervención oriental empleada en la restauración de un grabado francés del siglo XVII, que se impartirá en el Archivo Histórico de la Oficina del Historiador de La Habana.



Será espacio Páginas inéditas, con el poeta y editor Leymen Pérez, en Librería Fayad Jamís



El poeta y editor Leymen Pérez será el invitado, el jueves 14 de junio, a las cuatro de la tarde, del espacio Páginas inéditas, que conduce el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261, entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero. Más de una decena de libros integran la bibliografía de Leymen Pérez, entre ellos los poemarios Números del escombro, Pared con grabado de Pollock, Circo artesanal, Hendiduras, Corrientes coloniales y Subsuelos. Avalan su ejercicio lírico numerosos reconocimientos, como los premios Regino Pedroso, Cauce, Hermanos Loynaz, José Jacinto Milanés, Farraluque, Calendario y La Gaceta de Cuba, así como las becas de creación Juan Francisco Manzano de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y Prometeo de La Gaceta de Cuba. Sus textos han sido incluidos en más de una veintena de antologías y publicaciones periódicas de España, México, Colombia, Ecuador, Uruguay, Estados Unidos y Cuba. Nacido en Matanzas, en 1976, miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Leymen Pérez es jefe de redacción de la revista literaria y artística Matanzas, editor de Ediciones Matanzas y profesor adjunto de la Universidad Camilo Cienfuegos de la Atenas de Cuba.



Reconoce Ministerio de Educación a Instituciones destacadas en el trabajo para niños y jóvenes



El Ministerio de Educación de la República de Cuba (MINED) hizo entrega de tres Reconocimientos a igual número de instituciones que se destacan en el trabajo para niños y jóvenes en el país. En el acto, desarrollado en el Teatro del propio Ministerio, fueron los niños los protagonistas, debido a la cercanía con el Día Mundial de la Infancia festejado el pasado 1ro de junio. De manos de la Viceministra de Educación Margarita Mc Ferson, recibieron el reconocimiento: el Palacio Central de Pioneros Ernesto Ché Guevara, la UNICEF Cuba y el grupo Teatro La Proa. En el emotivo encuentro, que también saludó el día de los padres, se encontraban presentes altos dirigentes del MINED y como invitada especial, la hija del guerrillero heroico Doctora Aleida Guevara March.



Presentarán tres nuevos volúmenes sobre el Che



Entre los nuevos volúmenes que presentará la editorial Ocean Sur se encuentra El Che y las relaciones Estados Unidos-Cuba en los años sesenta, del joven doctor en Ciencias Históricas, Elier Ramírez Cañedo, que agrupa 18 documentos —muchos de los cuales resultan desconocidos— que contribuyen a profundizar en la visión del comandante Guevara sobre las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. La presentación de El Che y las relaciones Estados Unidos-Cuba en los años sesenta se desarrollará en el Memorial José Martí de La Habana este 8 de junio, a las dos de la tarde. La otra muestra lleva por título Che Guevara en el lente, y compila las instantáneas menos conocidas del Guerrillero Heroico a partir de 1959 en Cuba y otros países, tales como su presencia en el trágico escenario tras el sabotaje al buque francés La Coubre, en el puerto de La Habana, y la firma del decreto de nacionalización de los bancos estadounidenses radicados en la isla. Los interesados podrán acceder al libro el próximo doce de junio en el Salón Tángana del Hotel Nacional. En el tercer ejemplar, Resonancias de futuro. Para leer al Che, Ocean Sur y el Centro de Estudios Che Guevara presentan una compilación de textos de la doctora María del Carmen Ariet García, quien ha coordinado y editado por más de quince años la publicación de una treintena de textos bajo el sello de esas dos instituciones. La presentación de Resonancias de futuro. Para leer al Che, está prevista para el 18 de junio en Casa de las Américas a las cuatro de la tarde.



Convoca la Editora Abril a los cursos de fotografía



Como ya es costumbre en cada período estival, la Casa Editora Abril, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y la Casa del Alba Cultural convocan a una nueva edición de los cursos de verano de Fotografía. Los interesados en el arte de las instantáneas, mayores de 16 años, podrán cursar en dos modalidades: básico e intermedio. Por una parte, el curso básico se realizará los días comprendidos entre el 26 de junio y el 11 de julio, en horarios de la mañana, con actividades teóricas a partir de las 9:30 a.m., y en horarios de la tarde, con actividades prácticas. Mientras que el curso intermedio se desarrollará entre el 18 de julio y el 1ro. de agosto con sesiones teóricas en las mañanas, también a partir de las 9:30 a.m., y prácticas en las tardes, además de preparar a los estudiantes en lo concerniente a la edición y el retocado de imágenes. Ambos programas serán impartidos con carácter gratuito por el fotógrafo puertorriqueño Ramón Frontera Nieves, en la sede de la Casa del Alba Cultural, situada en Línea esquina a D, No. 556, Vedado, Plaza de la Revolución.



Chucho Valdés ofrecerá un concierto junto al pianista italiano Stefano Bollani



El reconocido pianista cubano Cucho Valdés se unirá al también talentoso intérprete italiano Stefano Bollani, para celebrar el próximo jueves 21 de junio el día internacional de la Fiesta de la Música, en un concierto en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. «En el día más largo del año, el solsticio de verano, la cultura cubana y la italiana vuelven a encontrarse para un maridaje que se celebra sobre las notas del jazz. La música de Valdés y Bollani interpretará esa amistad entre Italia y Cuba que encuentra en el intercambio artístico una de sus formas más sublimes», refiere la nota de prensa del Gran Teatro. Para esa ocasión, Stefano Bollani regresará a La Habana, «después del gran éxito de sus conciertos del año pasado, cuando fue uno de los huéspedes de honor de la 20ma. Semana de la Cultura Italiana en Cuba. El pianista italiano pertenece a esa generación de jóvenes músicos europeos que se siente igualmente identificado con el jazz americano, la música europea y las tradiciones populares, dejando su impronta personal en todo aquello que interpreta», agrega el texto.



(Haciendo Radio)