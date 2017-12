Celebran en Mayabeque cumpleaños 59 del triunfo de la Revolución (+Fotos)



Héctor y Aramís improvisaron versos a la Revolución. Fotos del autor



Mayabeque, Cuba.- El sentido de acompañar la obra social del país, reinó durante la Gala Político Cultural por el aniversario 59 del triunfo de la Revolución Cubana en Mayabeque.



"A la Revolución le debo todo, por eso le respondo con acciones de bienestar", dijo el combatiente Nicolás Álvarez Gutiérrez.





Yadier siente felicidad en Cuba



Para el joven Yadier Álvarez Alonso, vivir en Cuba lo hace seguro. "Esta es la nación más bella de mundo y a ella me entrego", asevera.



La celebración contó con las actuaciones de artistas locales y foráneos. La entrega de carné a nuevos militantes del Partido Comunista de Cuba (PCC) distinguió también como fortaleza de la organización política.



Los poetas repentistas Héctor Gutiérrez y Aramís Padilla improvisaron décimas a Fidel, la Revolución y al pueblo de Mayabeque.





Hamlet ratifica la firmeza de los jóvenes con el país



El miembro del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas y primer secretario en la provincia Hamlet Valdés León, al pronunciar las palabras centrales de la gala, ratificó el compromiso juvenil con el presente y futuro.



"No fallaremos y habrá Revolución por siempre. No dejaremos morir las ideas de Martí, Fidel y de nuestro pueblo", finalizó el dirigente juvenil.

