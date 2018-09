Celebran Rusia y Turquía cumbre clave sobre Siria

Putin y Erdogan tienen posturas diferentes en torno a la planeada ofensiva del gobierno de Bachar al Assad para recuperar el control de Idlib, el último bastión de los terroristas y la oposición armada que buscó en vano derrocar al mandatario sirio, con el apoyo de las potencias occidentales.



Tanto Putin como Erdogan son actores clave del conflicto, pero el líder ruso es un aliado de Assad, lo ayudó militarmente a ganar la guerra y respalda la operación de las tropas sirias para acabar con el terrorismo en Idlib y recuperar la soberanía nacional en todo el país.



En cambio, Erdogan apoya a los grupos opositores armados contrarios a Assad y teme por el futuro de esas formaciones en Idlib, se opone a la planeada ofensiva de Damasco contra esa provincia porque le preocupa un flujo de refugiados hacia el territorio turco fronterizo, y argumenta que la campaña militar provocaría un baño de sangre, el mismo pretexto de Estados Unidos y sus aliados europeos y árabes para retrasar la victoria definitiva de Siria y, sobre todo, de Rusia, contra el terrorismo internacional en el país árabe.



Las divergencias entre Erdogan y Putin sobre la batalla final en Idlib frustraron un entendimiento en la cumbre que celebraron el pasado siete de septiembre con el presidente de Irán, Hasan Rohani.

Tanks & artillery will be withdrawn from #Idlib demilitarized zone before October 10, Turkish & Russian military will patrol the areahttps://t.co/8zp300Xwy8 pic.twitter.com/lSJe8VYWDN