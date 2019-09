Celebrarán 29 Festival y Concurso de la Radio Joven Antonio Lloga In Memoriam

Celebrarn 29 Festival y Concurso de la Radio Joven Antonio Lloga In Memoriam

2019-09-16 07:21:24 / web@radiorebelde.icrt.cu

La edición 29 del Festival Nacional y Concurso de la Radio Joven Antonio Lloga In Memoriam se realizará en Santiago de Cuba, del 18 al 22 próximos, ocasión en que radialistas del país debatirán, desde su mirada, temas de interés como los programas infantiles y la radio novela. En esta edición concursarán 28 programas de diversos géneros y de esos solo cinco están diseñados para los más pequeños de la familia, por eso motivará la reflexión de los participantes. Durante esos días habrá conferencias, un taller de experimentación radial, exposición de artes plásticas, panel teórico sobre espacios infantiles, actividades para niños y niñas y la presentación de la obra de teatro Leviatán, por el grupo de experimentación escénica La Caja Negra. Momentos emotivos serán el encuentro con la familia Lloga y la visita al cementerio patrimonial Santa Ifigenia para rendir homenaje al destacado realizador.



Comienza en Camagüey jornada de celebración por el centenario de la Banda provincial de Conciertos



Este lunes comienza la jornada de celebración por el centenario de la Banda provincial de Conciertos de Camagüey. El programa de homenaje a la Banda, aunque reajustado por la actual situación energética, prevé hoy lunes, el desarrollo de un panel sobre la historia y trascendencia de la agrupación; y la premier del documental, Retreta centenaria. Para este martes, se anuncia la gala homenaje, con la participación de la Orquesta Sinfónica de Camagüey; y el día 19, cuando se cumplen los 100 años de la fundación de la Banda de Conciertos, en el Parque Agramonte, se efectuará una retreta especial. Desde el 19 de septiembre de 1919, la Banda provincial de Conciertos de Camagüey, ha desarrollado una labor extraordinaria, a través de su proyección socio-cultural y artística, y trasciende como unidad docente, y academia formadora de artistas. Camagüey rinde homenaje a su centenaria Banda de Conciertos.



Dedicarán El elogio oportuno al aniversario 85 del natalicio de la etnóloga Natalia Bolívar Aróstegui



Al aniversario 85 del natalicio de la etnóloga Natalia Bolívar Aróstegui estará dedicado el espacio El elogio oportuno que, conducido por el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, se llevará a cabo el jueves 19 de septiembre, a las cuatro de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261 entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero. En este encuentro, en que actuará el grupo vocal Daysi Brau y Owa-Areanle, los asistentes podrán adquirir el más reciente libro de esta reconocida investigadora, titulado La sabiduría de los oráculos. Ifá, los caracoles y el coco, que publica la Editorial José Martí. Discípula de Lydia Cabrera, nacida en la capital cubana, en 1934, Natalia Bolívar Aróstegui se ha dedicado, por décadas, a los estudios de antropología, tema que le ha permitido publicar numerosos artículos y ensayos, así como ofrecer conferencias en diversos países del mundo. En su amplia bibliografía aparecen títulos como Los orishas en Cuba, Ta Makuende Yaya y las Reglas de Palo Monte, La muerte es principio no fin, Mitos y leyendas de la comida afrocubana, Quintín Banderas, Lydia Cabrera en su laguna sagrada y Nkorí. Vocablos africanos en la música cubana, este último en coautoría con Zoila Lapique Becali.



Rinde homenaje la FEU a la prima ballerina assoluta Alicia Alonso



Dirigentes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de Cuba rindieron homenaje a la prima ballerina assoluta, Alicia Alonso, para conmemorar un hecho que la vincula históricamente con la organización. El presidente nacional de la FEU, José Ángel Fernández, y la secretaria de Cultura, María Claudia Torres, le expresaron admiración y respeto a la artista y le obsequiaron un ramo de rosas rojas, en su residencia, en La Habana. A la vez, rememoraron el aniversario 63 del acto de desagravio ofrecido por la FEU cuando el tirano Fulgencio Batista retiró la escasa subvención económica a la compañía hoy conocida como Ballet Nacional de Cuba (BNC), por negarse Alonso a colaborar con la propaganda a favor del régimen. Junto a la gran bailarina en 1956, el entonces director del colectivo danzario, Fernando Alonso, también se negó a tales exigencias y ambos pagaron su decisión con el exilio hasta el triunfo de la Revolución liderada por Fidel Castro en 1959. Los jóvenes dirifentes juveniles ratificaron la intención de mantener vivos e incrementar los vínculos entre la FEU y la compañía nacional de ballet, que la actual directora del BNC comparó en una ocasión con 'un matrimonio feliz'.



Celebrarán en Cuba el 1er. Encuentro de Improvisación Poética



Con la participación de 70 exponentes de Cuba y de 30 de más de siete países se celebrará en nuestro país el 1er. Encuentro de Improvisación Poética Oralitura Habana 2019, del 25 al 29 de septiembre próximos, para mostrar la riqueza creativa y artística que vive en una expresión tan genuina como es el repentismo, combinada con otras manifestaciones, entre las que destacan el cine, el teatro, la danza, el performance y la música. Dedicado a homenajear al punto cubano —declarado por la Unesco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad—, a celebrar los 500 años de La Habana y a recordar a Benny Moré en el centenario de su natalicio, Oralitura es auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz, el Ministerio de Cultura y Cultura Provincial de La Habana. Talleres, ponencias, espectáculos nocturnos, presentaciones de libros y lecturas de poesía son otras de las actividades que contempla el programa. Las jornadas de Oralitura se desarrollarán en las sedes del Centro Hispanoamericano de Cultura, el Pabellón Cuba y el Central Boris Luis Santa Coloma, de la provincia de Mayabeque, considerado el mejor escenario del repentismo en la actualidad, donde se realizará un gran guateque tradicional.



Inaugurarán exposición internacional Aponte Visionario: arte y libertad negra



Una atractiva propuesta se presentará el día 20 de septiembre a las 7:00 p.m. en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. La exposición internacional Aponte Visionario: arte y libertad negra. Inaugurada en el Little Haiti Cultural Center en Miami, viaja posteriormente a New York University y a Duke University en Carolina del Norte. En esta ocasión su destino, será La Habana con motivo de cumplir la ciudad, donde nació y vivió Aponte, su Aniversario 500. José Antonio Aponte, hombre negro, libre, artesano y soldado fue el líder de una conspiración antiesclavista y anticolonial en 1812. Fracasada la insurrección, fue arrestado, juzgado, ahorcado y después de muerto decapitado. La muestra toma como punto de partida el desaparecido Libro de Pinturas de Aponte y sus descripciones han sido reimaginadas por 20 artistas contemporáneos del Caribe, Cuba y Estados Unidos, para nuestros tiempos. Con la curaduría del haitiano Édouard Duval Carrié y la historiadora cubanomericana Ada Ferrer de la Universidad de New York, para su puesta en Cuba, la muestra cuenta con la asistencia curatorial de Marilin Sampera Rosado, especialista del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales y el apoyo y asistencia para todos los temas históricos con la Comisión Aponte de la Uneac.



(Haciendo Radio)

Del Autor