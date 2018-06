Celebrarán Festival Circuba 2018 del 24 al 29 de junio

Circuba, evento competitivo de la más legendaria de las artes escénicas arriba a su edición número 17, con la presencia de un amplia representación internacional, ésta vez dedicada a los 50 años de creación del Circo Nacional de Cuba, institución que ha acogido a más de mil artistas en cinco décadas. La noche del domingo 24 de junio, descorrerá desde las 8:30pm las cortinas de la Carpa Trompoloco (5ta. Avenida y 112, Miramar, Playa) para dar paso a ésta celebración que estará protagonizada por la multilaureada Compañía Havana, agrupación que propone un espectáculo que refleja la idiosincrasia del artista de circo cubano, su manera de existir, actitudes, compromiso ante la vida y su difícil profesión. Un espectáculo diferente y atractivo donde su creador, Germán Muñoz Fuentes, fusiona danza y circo al puro estilo contemporáneo de carácter urbano. Desde el lunes 25 al jueves 28 de junio pasarán más de 30 actos en competencia, optando por los principales premios que concederá un prestigioso jurado la noche del viernes 29 a las 8:30pm. Una vez concluida la primera etapa de éste evento cultural para la familia cubana, iniciará, el 4 de julio, la gira por varias provincias del país, como Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas, Camagüey, Ciego de Ávila, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Pinar del Río y Matanzas, donde el 2 de septiembre, será celebrada la Gala de Clausura en el Cabaret Tropicana Matanzas a las 9 de la noche.



En Pinar del Río, XV Teatro de Pequeño Formato Espacio Vital



La XV edición del Evento Nacional de Teatro de Pequeño Formato Espacio Vital se desarrollará en Pinar del Río, del 19 al 24 de junio, auspiciado por el Consejo Provincial de las Artes Escénicas. En esta ocasión participarán las agrupaciones Teatro La Proa, Pálpito, la Compañía de Teatro Océano de La Habana; Teatro sobre el camino y El Mejunje, de Villa Clara; El Guiñol de Guantánamo; Alas D´Cuba, de Granma; Gestus y Grupo Teatral A dos manos, de Santiago de Cuba; y Cabotín Teatro, de Sancti Spíritus. Por otra parte, Vueltabajo mostrará lo mejor del teatro pinareño con la presencia de las agrupaciones de teatro y danza, la compañía Lírica Ernesto Lecuona y su orquesta acompañante, los grupos de teatro callejero Tecma e Histrión, la Compañía de Danza Folclórica de Pinar del Río, el grupo de Teatro Rumbo y sus invitados, Teatro de títeres Titirivida y Alas Teatro,Teatro de la Utopía, Teatro D´Súbito, Polizonte Teatro, y el grupo El juglar del cisne, integrantes de la AHS y pertenecientes al movimiento de artistas aficionados de Minas de Matahambre.



Abren matrícula para la Cátedra de Danza del Ballet Nacional de Cuba



La Cátedra de Danza del Ballet Nacional de Cuba, bajo la dirección de Alicia Alonso, abre su nueva matrícula para niños nacidos a partir del año 2013. Los interesados pueden pasar a las oficinas de la Cátedra, sita en 5ta. entre C y D, El Vedado, del lunes 25 al miércoles 27 de junio, de 9:00 am. a 12:00 m. No es necesaria la presencia del niño en el momento de la matrícula, pero si es imprescindible la Tarjeta del Menor, una foto carné de 1x1 cm. y veinte pesos Moneda Nacional. En caso de los aspirantes extranjeros el pago será en CUC. La Cátedra de Danza del Ballet Nacional de Cuba se funda en La Habana en el mes de marzo de 1998, bajo la dirección de Alicia Alonso. El claustro está integrado por maîtres y profesores del Ballet Nacional de Cuba y otros especialistas designados por su dirección, todos de reconocido prestigio internacional. Su objetivo fundamental es trasmitir una experiencia de trabajo en el campo de la danza que permita, tanto a estudiantes como a maestros de ballet, profundizar en la técnica del ballet clásico y otras disciplinas afines, adentrándose en los estilos, gustos y formas de expresión desarrolladas por el ballet cubano, especialmente, la metodología de la escuela cubana de ballet, que asume el lenguaje universal de la técnica clásica, la expresión de la cultura, idiosincrasia y la estética de la cultura latinoamericana, y tiene sus raíces en las características étnicas y culturales de los pueblos iberoamericanos y del Caribe.



Comienza hoy primera temporada de Mi Compañía, agrupación danzaría dirigida por Susana Pous



Mi Compañía, agrupación danzaria, fundada recientemente por la coreógrafa Susana Pous, se presentará este fin de semana en el Teatro Martí, en lo que constituirá su primera temporada en los escenarios. Las funciones serán desde hoy viernes 15 de junio hasta el domingo 17. Ellos llevarán a escena una de las más exitosas piezas de Susana, “Malson”, merecedora de múltiples premios. Con esas presentaciones celebrarán el trigésimo aniversario de DanzAbierta, compañía que fuera fundada por Marianela Boan, y para la cual Pous creó esa obra, y a su vez el debut en los escenarios de “Mi compañía”. Susana Pous ha desarrollado una intensa labor creativa en esta Isla caribeña desde hace casi dos décadas como parte de DanzAbierta, donde se desempeñó como bailarina, maestra y coreógrafa y generó toda su obra creativa hasta el momento. Para esa compañía montó piezas como “Malson” y “Showroom”, merecedoras de importantes reconocimientos y premios en diversas latitudes. La pieza “Malson” que ahora presentarán en el Teatro Martí fue seleccionada proyecto ganador de la producción del Instituto Francés 2009 para el Caribe y ha merecido otros reconocimientos como el Premio Villanueva al Mejor Espectáculo 2009; así como el Premio Único de la II Bienal de Danza del Caribe 2010; y el UNEAC de Coreografía 2010.



