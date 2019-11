Celebrarán Festival Internacional de Música de Cámara Habana Clásica

Celebrarn Festival Internacional de Msica de Cmara Habana Clsica

El Festival Internacional de Música de Cámara Habana Clásica celebrará su tercera edición del 10 al 24 de noviembre en medio de los festejos por el medio siglo de la capital cubana. Participarán este año, junto a los artistas cubanos invitados, músicos de Alemania, Argentina, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia y Rusia, informó Marcos Madrigal, director artístico del festival. Habrá conciertos en las principales salas del centro histórico de la ciudad y presentaciones en plazas y centros de salud, según precisa el programa del evento que en su actual edición está dedicado al periodista y filántropo italiano Vando Martinelli. La danza estará presente en la inauguración con Mi compañía, de la coreógrafa y directora Susana Pous, quien presentará su pieza Infinito, con música original de Eme Alfonso. Mientras que el joven bailarín y coreógrafo Abel Rojo, perteneciente a la compañía Malpaso, participará con sus piezas Carrying My Own Floor y Vision Fugitives (nueva creación en proceso). Uno de los regalos más especiales de Habana Clásica a la capital en su aniversario será el concierto Ida y vuelta… Por La Habana, de la cantante ítalo-cubana Mónica Marziota y Emilio Martiní, el cual dará cierre a esta tercera edición.



Inicia hoy en Las Tunas la XIII edición del Festival Entre Música



En homenaje a la rumba llega la edición 13 del Festival Entre Música, evento de la Asociación Hermano Saíz (AHS) en Las Tunas que convertirá a esa ciudad, desde hoy 7 al 10 de noviembre, en plaza importante para la confluencia de diversos géneros y artistas del panorama musical cubano. Con la presencia de Rumbatá y Rumbávila, agrupaciones reconocidas como las más relevantes de este género en el país, declarado en 2016 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el Entre Música rendirá tributo también a la figura del maestro Leo Brower, y al Conjunto Folclórico Onilé, máximo exponente de la rumba en Las Tunas. En el programa aparecen artistas como Eduardo Sosa, Rey Montalvo, Inti Santana, y otros, los que prestigiarán la jornada en representación de la trova; Michel Herrera y el proyecto Nueva Era lo harán desde el jazz, Zonix y DJ Kamila para quienes gustan de la electrónica, el grupo de rock Metástasis, así como la practicante de la música de concierto Elvira Skourtis y noveles intérpretes de rap. Además, por vez primera en el Entre Música se presenta el proyecto Controvando, propio de la AHS en Las Tunas, propuesta que se suma a la fusión de la agrupación del clown Teatro Tuyo y el dúo de piano y violín Claroscuro. La presentación del grupo Petit Dance, Premio Nacional de Cultura Comunitaria en 2002, le pondrá un ingrediente especial al festival, el cual llegará a las comunidades a través de diferentes proyectos y tendrá como principal escenario las plazas y parques del centro histórico de esa ciudad.



Será hoy Páginas inéditas, con el investigador Raúl Martell Álvarez



El investigador de la industria tabacalera en Cuba, Raúl Martell Álvarez, será el invitado, hoy jueves 7 de noviembre, a las cuatro de la tarde, del espacio Páginas inéditas, que conduce el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261, entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero. Durante este encuentro, serán presentados dos libros recientes de Martell Álvarez: 1898: el arribo de los monopolios estadounidenses a la industria tabacalera cubana, publicado por Ediciones Cubanas Artex, y H. Upman, un habano de + de medio siglo, que aparece por la Editorial José Martí. Licenciado en Economía, en la Escuela Superior de Economía de Berlín, Alemania, Raúl Marttell Álvarez se ha dedicado, en los últimos años, a investigar la historia de la industria tabacalera en la isla y ha publicado, entre otros libros, H.Upman. 170 años, Gustav Bock y los trusts tabacaleros en Cuba, Fumando en La Habana. Los Upmann. Una familia alemano-cubana y Gustav Bock y los monopolios tabacaleros en Cuba.



Presentarán novela Entre príncipes y habaneras, de Rodolfo Alpízar Castillo, en Sábado del Libro



La novela Entre príncipes y habaneras, de Rodolfo Alpízar Castillo, que publica la Editorial Letras Cubanas, será presentada, el 9 de noviembre, a las nueve y treinta de la mañana, en el espacio de promoción literaria Sábado del Libro, en la sede del Instituto Cubano del Libro, en Obispo y Aguiar, en el Centro Histórico, dedicado en esta ocasión al medio milenio de la capital cubana. Esta novela –que será presentada por el narrador Michel Encinosa Fú, quien tuvo a su cargo la edición del texto— cuenta una historia enmarcada en tres planos espacio-temporales: la Cuba de 1998, la Cuba de mediados del siglo XIX y la Rusia de 1891. Realismo, fantasía, ironía, humor en ocasiones corrosivo, y un tratamiento del amor que linda por momentos con la poesía, condimentado con algunas dosis de refinado erotismo, y un uso a la vez desenfadado y esmerado del lenguaje, son algunos de los elementos que caracterizan el estilo de esta novela. Narrador, lingüista y traductor, Rodolfo Alpízar Castillo es autor de una amplia bibliografía en que aparecen, entre otros títulos, las novelas Sobre un montón de lentejas y Robaron mi cuerpo negro, el cuaderno de cuentos Amorosos y disparatados y la noveleta para niños Rafael y el caballito de madera.



Próximo a la venta pasaportes para el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano



Los pasaportes podrán adquirirse por un valor de 10.00 MN a partir del lunes 11 de noviembre, entre las 11:00 am y las 7:00 pm, en los siguientes cines de la capital: Acapulco, Cinecito, City Hall, Alameda, Continental, Regla, Ambassador, Sierra Maestra, Cojímar, Salón Rosado. Igualmente, se podrán adquirir los pasaportes, así como también revistas y carteles de otras ediciones en la Casa del Festival, ubicada en calle 19 entre Paseo y 2, entre las 9:00 am y las 5:30 pm. En este mismo horario, una taquilla en la esquina de 23 y 10 comercializará estos materiales. Por otra parte, la venta estará disponible a partir del 12 de noviembre, de martes a domingo, entre las 11:00 am y las 7:00 pm, en las locaciones del Multicine Infanta, La Rampa, Yara, Riviera, Cine 23 y 12, Chaplin y en los Centros Culturales Enguayabera y 31 y 2. El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano se celebrará en La Habana del 5 al 15 de diciembre próximos. La Gala de premiación será el 13 de diciembre.



Inaugurarán nuevas obras en saludo al 500 de La Habana



Museos como el del automóvil, los Bomberos y el del Ferrocarril de Cuba (en la estación Cristina), y otras obras como el Monumento a Calixto García, y el Castillo de Atarés serán reinaugurados en los próximos días con motivo del aniversario 500 de la fundación de la Villa San Cristóbal de La Habana. En saludo al 500 de La Habana abrirá en la calle Reina la Biblioteca infantil Antonio Bachiller y Morales. También se inaugurará la Sala polivalente del centro cultural Antiguos Almacenes de Depósito San José; el Claustro Norte del Convento de San Francisco de Asís, así como el Hemiciclo y Salón de los pasos perdidos del Palacio de Gobierno Municipal. Instituciones de salud y educación, mercados, tiendas, serán reinaugurados con motivo del medio milenio de la capital cubana. Uno de los momentos más esperados tendrá lugar el sábado 16 de noviembre, fecha prevista para abrir el Capitolio Nacional y dos de sus salas museables (Símbolos patrios y Constitución). Ese día, a las 9.00 p.m., se iluminará el Capitolio incluida su linterna.



