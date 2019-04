Celebrarán la Noche Mística por los 200 años de Cienfuegos

Celebrarn la Noche Mstica por los 200 aos de Cienfuegos

Foto: Cortesía del Grupo Cementerio



Un cementerio visto como obra artística y patrimonial además de un acervo cultural para compartir con la comunidad, y no solo el lugar de descanso eterno de los seres queridos, es la idea que refuerza la celebración de la “Noche Mística”, velada donde tradicionalmente confluyen diferentes artistas en la Necrópolis Tomás Acea de Cienfuegos, publica Cubadebate. Entre velas, música, poesía y trova, además del misticismo propio del imponente edificio socio-administrativo de este camposanto Monumento Nacional, tendrá lugar este 23 de abril, la quinta edición de esta actividad, dedicada en esta ocasión a los 200 años de la fundación de la otrora villa Fernandina de Jagua. Esta velada incluirá las actuaciones del Coro Cantores de Cienfuegos, los trovadores Rolo Rivera y Lázaro García, el trío los Bohemios, entre otros artistas. También en las salas del recinto tendrá lugar la inauguración de la exposición “Residiendo” del artista Vladimir Gutiérrez.



Dedicará Ballet Nacional de Cuba su temporada al Premio Nacional de Danza 2019



El Ballet Nacional de Cuba dedicará su próxima temporada en el Gran Teatro de La Habana «Alicia Alonso» al Día Internacional de la Danza y al Premio Nacional de Danza 2019, al maestro Adolfo Roval. El viernes 26 y sábado 27, 8:30 pm., y el domingo 28, 5:00 pm. se podrán ver Próspera, de Cathy Marston, Canto vital obra que ha sido remontada por el maestro Lázaro Carreño, Vestida de nit, de la c oreógrafa española María Rovira Y cierra el programa Majísim. El programa lo integran además Espartaco [Dúo de amor], de Azari Plisetski, Valsette [Versión de Nuestros valses]; Coreografía de Vicente Nebrada, e Invierno, Coreografía de Ely Regina Hernández. El sábado 27 se hará, de manera especial, la entrega del Premio Nacional de Danza 2019 al maestro Adolfo Roval, en el escenario de la Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana «Alicia Alonso». Las entradas para estas funciones se pondrán a la venta a partir del martes 23 de abril, de 9:00 am. a 5:00 pm., en la taquilla del Gran Teatro de La Habana «Alicia Alonso».



Será concierto 101 de la gira de Silvio Rodríguez por los barrios dedicado al aniversario de Casa de las Américas



El concierto 101 de la gira de Silvio Rodríguez por los barrios estará dedicado al aniversario 60 de Casa de las Américas, institución cultural que difunde desde 1959 el quehacer artístico y literario de América y el Caribe. La presentación del trovador tendrá lugar el 26 de abril, a las siete de la noche, en la esquina de 3ra y G, en El Vedado, donde también se dedicarán canciones a los residentes en esa zona, afectados en varias ocasiones por las continuas penetraciones del mar. En esta oportunidad Silvio tendrá como invitado especial al trovador Roly Berrío, y estará acompañado también por la destacada flautista Niurka González, Rachid López (guitarra), Maykel Elizarde (tres), Jorge Reyes (contrabajo), y Oliver Valdés (batería), según la página web oficial del propio Rodríguez, Zurrón del aprendiz. Previo al concierto, y como sucederá en lo adelante, se recogerán libros infantiles y juveniles entre las 6:00 y las 7:00 de la noche, para ser donados a la escuela del barrio.



Anuncian en La Habana 14to. Festival de Música de Cámara



Presidido por el maestro Frank Fernández y organizado por el Centro Nacional de Música de Concierto del Instituto Cubano de la Música, del 23 al 27 de abril tendrá lugar el 14to. Festival de Música de Cámara. Conciertos, clases magistrales y evento teórico se desarrollarán en esta edición que estará dedicada al aniversario 500 de La Habana y en la que se homenajeará a los maestros Juan Piñera (70 cumpleaños), Alfredo Muñoz (70), Roberto Valera (80), Leo Brouwer (80), Frank Fernández (75) y Guido López-Gavilán (75). La Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, el Oratorio San Felipe Neri, la Iglesia de San Francisco de Paula, la Fábrica de Arte Cubano y el Museo de la Música serán las sedes principales.



