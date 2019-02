Celebrarán Serie Amistosa de béisbol Cuba-El Salvador

El lanzamiento oficial de la Serie Amistosa de béisbol entre equipos de El Salvador y Cuba tendrá lugar este martes en el estadio Saturnino Bengoa, sede de los tres choques que han sido programados del 15 al 17 de febrero en la capital salvadoreña.



La Copa Internacional Laboratorios Suizos de la Amistad como se ha denominado el tope, enfrentará a una selección de estrellas de la Liga Nacional de béisbol de El Salvador ante un plantel cubano, que cuenta en su roster con once jugadores del equipo Leñadores de Las Tunas, subcampeón de la Serie del Caribe, celebrada recientemente en Panamá.



Según la federación salvadoreña de béisbol, los desafíos tendrán como horas de comienzo, 6 y 30 de la tarde el viernes 15, cuatro de la tarde al día siguiente, y cerrará a las once de la mañana el domingo 17, siempre hora local.



La nómina cubana de 20 jugadores, que será dirigida por el expelotero Eduardo Paret, la conforman dos receptores, seis jugadores de cuadro, cinco jardineros y siete lanzadores.



Entre los seleccionados ahora, y que no asistieron a la Serie del Caribe, destaca la inclusión del habanero Stayler Hernández, líder jonronero con 19 vuelacercas en la última temporada beisbolera, y el recordista nacional en juegos salvados, el cerrador José Ángel García.



Receptores: Yosvani Alarcón Tardío (LTU) y Andy Cosme Oliva (ART).

Jugadores de cuadro: Yasiel Santoya Zulueta (MAT), Jorge Enrique Alomá Herrera (ART), Orlando Acebey Gutiérrez (SSP), Jefferson Delgado Castañeda (MAT), Alexander Ayala García (CMG) y Danel Castro Muñagorri (LTU).

Jardineros: Stayler Hernández Apesteñiz (LHA), Jorge Antonio Jhonson Dixon (LTU), Frederich Cepeda Cruz (SSP), Yurién Vizcaíno Rodríguez (VCL) y Yunieski Larduet Domínguez (LTU).

Lanzadores: Alberto Bisset Labrada (SCU), Yariel Rodríguez Yordi (CMG), Dariel Góngora de la Torre (CMG), Yadián Martínez Pérez (MAY), José Ángel García Sánchez (ART), Pablo Luis Guillén Díaz (VCL) y Pedro Álvarez Jiménez(SSP).

Director: Eduardo Paret Pérez (VCL).

Auxiliares: José Cardet García (VCL) y Luis Jova Quey (VCL).

Entrenador de pitcheo: José Ramón Riscart (VCL)

Médico: Francisco Montesinos (LHA).

Rangel ralphangel45@aol.com Canada

12.02.2019 - 12:54 pm Tope Cuba vs Salvador...Que provechoso encuentro,como vamos a aprender de la gran calidad del Beisbol Salvadoreño!!!