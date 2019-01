Celebrarán XVI Encuentro de Botánica Johannes Bisse in memoriam

El XVI Encuentro de Botánica Johannes Bisse in memoriam se desarrollará del 21 al 24 de mayo, en Cayo Santa María, como parte de la Convención Internacional Científica y Tecnológica de la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, según dio a conocer la Sociedad Cubana de Botánica.



Las temáticas que se abordarán son: aportes de la Botánica sistemática que perfilan el diagnóstico de la fitodiversidad; resultados relevantes de estudios etnobotánicos y otras formas de evaluación de la fitodiversidad; contribuciones a la conservación in situ y ex situ de plantas amenazadas de extinción; y evaluación fitoquímica y farmacológica de metabolitos y plantas para su explotación sostenible.



Asimismo, se tratarán las buenas prácticas de gestión ambiental y su contribución al manejo sostenible de la fitodiversidad en el contexto del enfrentamiento al cambio climático y las experiencias pedagógicas de avanzada que tributan a la educación para la conservación de la fitodiversidad.



Los objetivos de la ya tradicional cita convocada por el Centro de Estudios de Gestión Ambiental de la Universidad agramontina son: propiciar el intercambio de experiencias entre botánicos que investigan en el campo de las diferentes temáticas que se abordarán en el marco del evento; fomentar la cooperación entre instituciones y especialistas de las diferentes temáticas y rendir merecido homenaje al relevante científico alemán Doctor Johannes Bisse, en el 35 aniversario de su desaparición física.



El Doctor Bisse recorrió y exploró la mayor de las Antillas para estudiar, fundamentalmente, sus árboles. Su obra científica más conocida es el libro Árboles de Cuba, un material de imprescindible consulta para adentrarse en el conocimiento de nuestra flora.



De su amistad e intercambios con el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz surgió la idea de crear el Jardín Botánico Nacional, una verdadera joya, y que está catalogado como la Verde catedral cubana.



Tras su lamentable fallecimiento, se creó un evento bianual para honrar su vida y su obra dedicada, en buena medida, al conocimiento de la flora cubana.



Inicialmente, el Encuentro de Botánica "Johannes Bisse in Memoriam", era desarrollado bajo los auspicios de la Universidad de Ciencias Pedagógicas José Martí de Camagüey, tarea que en la actualidad es asumida por la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz.



El Jardín Botánico Nacional y la Sociedad Cubana de Botánica coauspician la cita.

