🎧 Centro de Aislamiento, sin miedo a la vida

La Habana-. Esta foto es el obsequio que un colectivo de médico y enfermera de un centro de aislamiento me entregó vía whatsapp por haberles realizado una entrevista por teléfono.



De izquierda a derecha, el Dr. Antonio Segura, quién con solo dos años ejerciendo la profesión fue designado como Director del Centro de Aislamiento “Casa Alojamiento Los Pinos”, en el reparto capitalino de Mulgoba en el periférico municipio Boyeros. A su lado la Lic. Massiel Cándalo Álvarez, Enfermera, ambos unidos al otro personal que no queda capturada en la instantánea, laboran intensamente durante 14 días en la detección de casos positivos al Coronavirus COVID-19 en ese territorio.



Es por ello que cada noche con el cañonazo, los aplausos rompen con el silencio de una cuarentena para viajar desde cada rincón de Cuba hacia los hospitales y centros de aislamiento donde se encuentran los médicos y personal de la salud en general salvando vidas.



Personal que se arriesga cada hora, minuto, segundo en su esfuerzo de ir arrebatando vidas que golosamente se ha llevado COVID-19 en su andar.



En los centros de aislamiento se encuentra la primera línea de combate, es allí donde llegué vía telefónica para entrevistar con los que laboran en ese lugar: El Dr. Antonio, Massiel la Enfermera y Dalia Betancourt, del Personal de Apoyo.



El joven galeno me explica que “un centro de aislamiento básicamente es para tener los casos sospechosos que son contactos de personas positivas a la COVID-19 y entonces están acá asilados en su habitación cada uno. Salen solo para alimentarse y la función principal es vigilarlos por si aparece algún síntoma respiratorio, fiebre, dolor de garganta o estornudo. Y ante cualquiera de estos síntomas son remitidos específicamente hacia el Hospital Naval “Dr. Luis Díaz Soto”.





¿Cómo le hace usted para mantener la concentración y no infectarse?



Difícil, comenta el Dr. Antonio. Primeramente, es protegernos nosotros, de ahí el uso de los guantes, nasobuco, gafas, gorro y todo lo demás. Y ante cualquier cosita lavarnos las manos bien con abundante agua y jabón.



Massiel nos explica que el médico y ella establecieron con el personal de servicio una charla educativa. Todos nos protegemos y no permitimos que los pacientes nos hablen sin el nasobuco, es decir sin su medio de protección, y así se hace y nos ha dado resultado. Todo ha marchado bien, los pacientes se comportan con mucha decencia y nos hacen mucho caso.



Dalia, del Personal de Apoyo me comenta que para cuidarse todos están viendo las noticias en la televisión y resalta además la importancia de la limpieza en esos lugares.



¿Cómo no transmitirle preocupación a la familia?



Responde Antonio que “preocupados estamos todos, es inevitable, empezando por nosotros. Ahora es transmitirle la calma, que es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, que nacimos para esto, si hay que volverlo hacer se hace la veces que sean necesario. Nos estamos cuidando acá lo más posible, sin miedo a la Vida.



Refiere Massiel que su familia está preocupada.

Me encuentro en contacto directo con pacientes que pueden estar infectados. Mis padres son mayores de edad, superan los 70 años y los llamo en varias ocasiones a la casa. Ellos están claros de mi condición, llevo 22 años ejerciendo la profesión de Enfermera y soy una persona muy responsable. Uno no está exento de enfermarse, pero hemos hecho todo lo posible y me cuido mucho.



Con la voz rajada cuando habla de su familia, Dalia, me comenta que todos los días llama a su casa.

Siempre les digo que todo está bien, aunque me duela la cabeza, la cintura, la espalda, pero bueno todo está bien. En ningún momento se les dice a los familiares de nosotros que laboramos aquí nada que pudiera preocuparlos más de lo que deben.









Anécdota que quisieran recordar y no dejar pasar por alto…



Para Dalia, la más fuerte fue ver en esta segunda etapa a los niños muy pequeños encerrados como posibles contactos de casos positivos.



Con risa casi silenciosa nos comenta Massiel que han tenido muy pocas anécdotas pues como los pacientes no pueden estar caminando por las instalaciones, pero si recuerda una graciosa.

Aquí tenemos niños pequeños y las madres para que puedan alimentarse, nosotros les ponemos música infantil para entretenerlos y cada uno nos sabemos las canciones de memoria. Son cosas así simpáticas.



El mensaje oportuno del doctor…

No me canso de pronunciarlo, aseveró Antonio. Acá nos asomamos por las persianas y vemos un mar de personas que pasan aledaña a la instalación y mientras eso siga así no vamos a acabar con la pandemia.



Mi mensaje es ese que se cuiden, que no salgan que es la principal forma de evitar y cortar la cadena de contagio, que salgan solo en caso imprescindible y bien protegidos todo el tiempo.



Con el regalo de una foto que revela el quehacer diario de este equipo de trabajo, sellamos la entrevista que con cariño dedicaran estos valientes de la Salud Pública a esta reportera.



Sirva los aplausos que cada noche voluntariamente les ofrecemos desde nuestros balcones para agradecerles su desempeño.







Serie: Bitácora de una Muerte Arrebatada



(Entrevistados: Dr. Antonio Segura, Director del Centro de Aislamiento “Casa Alojamiento Los Pinos”, en Mulgoba Boyeros; Lic. Massiel Cándalo Álvarez, Enfermera; Dalia Betancourt, Personal de Apoyo)

