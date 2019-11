Centro de inmunoensayo expone sus productos en FIHAV 2019





Una de entidades perteneciente a Biocubafarma, presentes en la Trigésimo Séptima Feria Internacional de La Habana (FIHAV2019), es el centro de Inmunoensayo cuya función principal es desarrollar sistemas de diagnóstico para las pesquisas sustentables y orientadas.



La comunicadora del centro de Inmunoensayo, Rebeca González Fernández, refiere que entre los productos que desarrolla la empresa para el mercado nacional se destaca la prueba del Alfafeto que se aplica a las gestantes, así como la que se le hace a los neonatos el sexto día de nacidos que busca el diagnóstico temprano de seis enfermedades, a partir de que se incluyera la fibrosis quística.



Participan además en el control de las enfermedades trasmisibles (diagnosticadores del VIH, las hepatitis B y C y la prueba IGM del dengue) y en la producción de glucómetros y las tiras reactivas. Igualmente, las pruebas para el cáncer de próstata y todos los equipos de patología de cuello, entre otros.







El producto más comercializado por el centro en el mercado internacional es el tamiz neonatal cuyo principal cliente es México, además de las pruebas rápidas para pesquisas de cáncer de colon y VIH en países de la región, al igual que los glucómetros para diabéticos.



Aun cuando sus productos tienen amplio reconocimiento en mercados foráneos, el Centro de Inmunoensayo está abierto a nuevas negociaciones. Según la especialista, Rebeca González, el Centro de Inmunoensayo argumenta: “nuestros productos son de calidad y dan dirigidos a países en vía de desarrollo. Somos una mejor opción que las grandes trasnacionales que dominan el diagnostico neonatal y de otras enfermedades”.



El centro investigativo no escapa a la embestida del bloqueo a Cuba que no solo impide la importación de materias primas de Estados Unidos, ni operaciones financieras a través de bancos norteamericanos, sino que también les niega a los investigadores la posibilidad de acceder a literatura especializada, a participar en científicos o publicar en revistas importantes.



Una vez más, la empresa biofarmacéutica cubana exhibe sus productos y servicios en FIHAV 2019, dando muestra de la calidad y excelencia de nuestros científicos, quienes trabajan en la búsqueda constante de nuevas soluciones en materia de salud.





