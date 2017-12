Cerró la vela cubana con 10 boletos para Barranquilla 2018

La vela cubana cerró 2017 con 10 boletos en seis modalidades, para participar en la edición 28 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, Colombia. Carlos Hermida, integrante del colectivo técnico de la preselección nacional de esa disciplina, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que entre las clases ya aseguradas sobresale por sus resultados históricos el Snipe (Open, con dos tripulantes) y anunció que las restantes confirmadas son el Laser Standard (masculino-un tripulante), Laser Radial (f-1), Tabla RS-X (m-1 y f -1), HobieCat 16 (Open -2) y Kitesurfing(m-1 y f -1). El veterano entrenador explicó que queda pendiente la posible invitación de una tripulación de Lainingh (m-3), por lo que la vela cubana pudiera estar en la ciudad colombiana con 13 regateadores de siete modalidades.



Resalta en 2017 la lucha cubana



El año 2017 fue importante para la lucha en Cuba, pues además del fogueo tradicional que se buscó con las diferentes contrataciones en el extranjero, las actuaciones caribeñas a nivel internacional dejaron buenas sensaciones. A nivel nacional fue muy importante el ascenso de la joven promesa capitalina Oscar Pino, al coronarse campeón panamericano y en el Torneo Internacional Cerro Pelado-Granma. Sin embargo, su salto cualitativo se vio en el Mundial de Lucha de Francia, donde obtuvo la medalla de bronce, además del giraldillo subieron al podio los exponentes de la modalidad libre YowlysBonne en 61 kilos y Alejandro Valdés en los 65, ambos acreedores del metal bronceado. También destacó en el apartado de los lauros el metal de oro conseguido por Reineris Andreu, de los 57 kilos, en el mundial de ese deporte categoría sub.23, que tuvo sede en la ciudad polaca de Bydgoszcz en el mes de noviembre.



Con avances la esgrima cubana en el 2017



Estos 12 meses estuvieron marcados fundamentalmente por el regreso de eventos internacionales a suelo antillano, donde nuevamente intervinieron parte de los mejores exponentes juveniles del orbe, acompañados de una joven generación de sus pares cubanos. En el plano individual es de obligatoria mención el espadachín Yunior Reytor, quien en febrero de 2017 dio el alegrón de ubicarse como el esgrimista americano mejor posicionado al ocupar el puesto 18 del mundo, luego de alzarse con la medalla de plata en el torneo PeterBankonyi, celebrado en Canadá. Participó en el Gran Premio de Budapest en Hungría, donde quedó en el escaño 11; en la parada de la Copa del Mundo de Francia ancló en el puesto 37 y en el Gran Premio de Bogotá, donde repitió la ubicación de la justa gala. Igualmente en el Torneo Panamericano de Esgrima para Juveniles y Cadetes La Habana 2017, los esgrimistas cubanos tuvieron buenas actuaciones y dos nombres se hicieron notar: Yordano de la Caridad Suárez y Hansell Julián Rodríguez.



Encabeza Lionel Messi listado de los 100 mejores futbolistas del mundo



El astro argentino Lionel Messi encabeza el listado de los 100 mejores futbolistas del mundo que publica hoy el diario británico TheGuardian. La estrella del Barcelona lidera la sexta selección realizada por el referido periódico, en la cual participaron 169 expertos del más universal de los deportes, entre los que se incluyen prestigiosos jugadores y entrenadores de todo el planeta. Algunos de los nombres más destacados que confeccionaron la relación fueron los del goleador brasileño Ronaldo Luis Nazario y el argentino Hernán Crespo. Además formaron parte del jurado Javier Zanetti, Patrik Andersson, Luca Antonini y Quinton Fortune. Esta no es la primera vez en el año que una publicación británica se rinde al talento de Messi por encima de los títulos obtenidos a lo largo de la campaña por Cristiano Ronaldo, quien obtuvo el Balón de Oro y el premio The Best de la FIFA.



(Redacción Deportiva de Rebelde)