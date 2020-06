Chequea Ministro de Educación Superior estrategia recuperativa de la Universidad Central de Las Villas 2020-06-23 07:21:20 / Haciendo Radio





José Ramón Saborido, ministro de Educación Superior, encabezó un encuentro con el claustro de dirección de la Universidad Central de Las Villas. El objetivo fue chequear el plan de preparación de ese centro para la etapa posCOVID-19, así como sus resultados en el enfrentamiento a esta pandemia. En el intercambio, Luis Antonio Barranco Olivera, vicerrector primero de esa institución, dio a conocer los principales resultados en los que la Universidad se ha enfocado en la etapa, según informa el sitio web oficial del centro. Del encuentro se definieron cinco líneas priorizadas para centrar los esfuerzos en las próximas etapas: producción de alimentos, fuentes renovables de energía, hábitat, ciencias sociales y humanísticas, y la industria química.



Garantiza Industria cubana producciones vitales destinadas a la zafra, el turismo y otras ramas en el país



El ministro de Industrias de Cuba, Eloy Álvarez, afirmó que este sector mantiene producciones vitales para la economía destinadas a la zafra, el turismo y otras ramas en el país. Al comparecer en el programa radio televisivo Mesa Redonda, el funcionario precisó además que 157 empresas y no menos de 40 unidades empresariales de base permanecen activas. La industria cuenta con 76 mil trabajadores, 56 mil de los cuales continúan laborando. Con respecto a las medidas adoptadas en esta primera fase de recuperación post Covid-19, refirió el uso de nasobucos, de hipoclorito, y demás medidas establecidas para enfrentar la pandemia. Álvarez también indicó que la Industria química trabaja estable en la entrega de producciones prioritarias destinadas a las ramas de educación, turismo, y otras.



A la venta desde hoy tabloide especial con las medidas para la etapa de recuperación



El grupo empresarial Correos de Cuba informa a la población que a partir de este martes 23 de junio está a la venta el tabloide con las medidas diseñadas para cada una de las tres fases de la etapa de recuperación pos-COVID-19. La nota, firmada por la Dirección de Comunicación Institucional de la referida entidad, precisa que se podrá adquirir este tabloide al precio de UN peso en todas las unidades de servicios y estanquillos de prensa de Correos de Cuba.



Hoy en la Mesa Redonda



Los Ministros de la Agricultura y la Industria Alimentaria y el Presidente de Azcuba comparecen este martes en la Mesa Redonda para informar de las acciones de sus sectores en las tres fases de la etapa de recuperación. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6 de la tarde. El Canal Educativo la retransmitirá al cierre. Además estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube.



Exhorta Bruno Rodríguez Parrilla a mantener exigencia en las medidas sanitarias



El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, exhortó a mantener la exigencia en cuanto a las medidas sanitarias, para continuar en el escenario favorable que presenta el país ante la Covid-19. En su cuenta de Twitter el canciller expresó que las alentadoras cifras de estos días, en referencia a la baja cantidad de casos, motivan a continuar cumpliendo con las medidas indicadas. Destacó que el 91,3 por ciento de los pacientes diagnosticados con la enfermedad se recuperaron, lo cual refleja la preparación y dedicación del sistema de salud de la nación caribeña en el enfrentamiento a la pandemia. Durante la jornada el Ministerio de Salud Pública de Cuba no reportó fallecidos a causa de la Covid-19 y solo tres nuevos casos positivos al SARS CoV-2.



Torres Iríbar: Mantener la tendencia favorable, depende en gran medida de la disciplina en los centros de trabajo



Mantener la tendencia favorable experimentada durante los últimos días en todos los indicadores que ilustran la marcha de la ciudad en el enfrentamiento a la COVID-19, depende mucho de la disciplina en los centros de trabajo, expresó el Presidente del Consejo de Defensa provincial de La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar. Es este hoy el escenario donde radica la mayor vulnerabilidad que pueda quedar en el territorio y hacia donde están dirigidas todas las miradas, dijo, por ello con una marcada intención deben reforzarse la responsabilidad administrativa. Recordó que son los centros de trabajo donde se han generado los picos y que desde el punto de vista higiénico-epidemiológico, la capital NO se divide en municipios, sino que es un gran escenario. Por eso remarcó la exigencia que debe ahora primar en el cumplimiento de las medidas de protección y de seguridad.



Ya pueden pagarse reservaciones hoteleras de Gran Caribe a través de Transfermóvil



La cadena hotelera Gran Caribe anunció una nueva facilidad de pago de las reservaciones hechas por los clientes nacionales, a través de la plataforma Transfermóvil. Esta nueva facilidad de pago está disponible para las instalaciones de Gran Caribe ubicadas en todas las provincias del país que ya se encuentran en la primera fase de la etapa de recuperación pos-COVID-19. Según publica la cadena en su perfil oficial en Facebook, las personas interesadas pueden realizar su reserva desde el sitio web www.grancaribe.com. Dicha cadena hotelera cuenta con alojamientos patrimoniales en diferentes ciudades, que propician el contacto directo con la historia y costumbres de los cubanos.



Primer ministro de Antigua y Barbuda condena nuevo ataque a la colaboración médica cubana en el mundo



Gaston Browne, primer ministro de Antigua y Barbuda, hizo un llamado a las naciones del Caribe a condenar el más reciente proyecto de ley presentado por varios senadores republicanos de Estados Unidos, el cual constituye un nuevo ataque a la colaboración médica cubana en el mundo. La convocatoria, realizada en la ciudad de Saint John, capital del hermano país, expresa el rechazo a la iniciativa de varios senadores estadounidenses, la cual clasifica la asistencia humanitaria de Cuba como 'trata de personas', publica la agencia Prensa Latina. Antigua y Barbuda presionará y rechazará esa propuesta dirigida contra los trabajadores de la salud cubanos, la cual busca extender las medidas punitivas contra los países que aceptan esa asistencia médica, dijo Browne.



Aerovaradero inicia entrega de las cargas no comerciales de personas naturales



La dependencia de la empresa Aerovaradero, ubicada en el aeropuerto internacional Ignacio Agramonte de Camagüey, inició la entrega de las cargas no comerciales de las personas naturales que llegaron a Cuba antes del cese del funcionamiento de la entidad. A tono con la primera etapa del plan de medidas de recuperación pos-COVID-19, se despacharon este lunes alrededor de 350 bultos destinados a habitantes de la capital provincial, informó la Agencia Cubana de Noticias. Los clientes se citaron en horarios escalonados y cuentan con un protocolo de actuación para la actual contingencia, el cual contempla la activación de los puntos de desinfección necesarios, el uso del nasobuco, y los guantes como otro medio de protección. Actualmente en la representación de la entidad en el territorio hay un total de 612 paquetes, correspondientes también a personas del resto de los municipios agramontinos y de las provincias Ciego de Ávila y Las Tunas.



Esta semana, extensa nube de polvo del Sahara cubrirá a Cuba



En el transcurso de la actual semana una extensa nube de polvo del Sahara cubrirá el archipiélago cubano, el mar Caribe occidental y el sudeste de Estados Unidos y México, aseveró al diario Granma el Doctor en Ciencias Físicas Eugenio Mojena López, reconocido especialista en esa temática del Instituto de Meteorología. Dijo que los modelos sugieren que los valores de las concentraciones de polvo estarán muy por encima de los niveles normales, factor que ocasiona un deterioro apreciable de la calidad del aire. El doctor Mojena López precisó que, si bien de forma general las nubes de polvo comienzan a llegar a nuestro país entre marzo y abril, los máximos de días bajo tal condición atmosférica ocurren en junio y julio. De acuerdo con lo expresado por el doctor Mojena López, su presencia ha convertido a Cuba en un verdadero corredor del asma y otras enfermedades respiratorias, sobre todo, en las personas mayores de 65 años y niños con edades hasta cuatro años, además de favorecer la aparición de alergias y problemas de la piel.



Mantiene Cuba todas sus medidas de control y ahorro del consumo eléctrico, pese a la Covid-19



El ministro de energía y minas de Cuba, Liván Arronte, notificó que la isla mantiene todas sus medidas de control y ahorro del consumo eléctrico pese a la Covid-19. Arronte participó en el programa televisivo Mesa Redonda, donde explicó pormenores del funcionamiento de su ministerio en la actualidad, y las tareas que ejecutan para enfrentar a la pandemia. Se conoció que los programas de petróleo y gas se cumplen, y el suministro eléctrico mantiene su ritmo en estos meses de enfermedad. Señaló que la producción de níquel y cobalto superó el 99 por ciento del cumplimiento del plan, ello pese al bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba. El tema eléctrico del país es el de mayor sensibilidad de ahí que funcione un riguroso plan de ahorro que ya se aplicaba desde septiembre de 2019, puntualizó.



Villa Clara acentúa la asistencia médica y extrema la vigilancia sanitaria



Luego de transitar por la primera fase de la etapa de recuperación a la Covid-19, la provincia Villa Clara acentúa la asistencia médica y extrema la vigilancia sanitaria en los puntos de fronteras del territorio. Así lo constató la doctora Gretza Sánchez, directora provincial de Salud Pública en esa provincia, que lleva más de 30 días sin presentar ningún caso positivo al virus SARS-CoV-2. Destacó la doctora Sánchez la importancia de la atención y aseguramiento a la asistencia médica con respecto a los servicios que comienzan a brindarse, los cuales deben estar sujetos a una estricta protección sanitaria del ser humano. Indicó que los puntos de fronteras son brechas sanitarias por donde podrían introducirse en Villa Clara casos de la COVID-19, lo cual requiere de una precisa vigilancia y el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad, con vistas a mantener la tendencia al control de la enfermedad.



Analizan en Artemisa implementación de medidas para la atención médica y epidemiológica



La implementación de las medidas adoptadas para la atención médica y epidemiológica en la primera fase de la recuperación post Covid-19 fueron analizadas por el Consejo de Defensa Provincial en Artemisa. Yanelis Amador Borrego, jefa del subgrupo de Salud del Consejo de Defensa Provincial, dijo que continúa la pesquisa activa diaria con prioridad en unidades cerradas y grupos vulnerables, así como las consultas diferenciadas de Infecciones Respiratorias Agudas. Añadió que está indicado realizar el PCR a todos los viajeros que arriben a Cuba, garantizar la toma de temperatura a los trabajadores de los puntos de entrada al país antes de iniciar la jornada laboral, reforzar la vigilancia clínica epidemiológica y la atención médica en hoteles e instalaciones de campismo formado por un equipo de especialistas.