China defiende sus intereses ante guerra comercial de Estados Unidos

2019-05-09 13:25:41 / web@radiorebelde.icrt.cu



Gao Feng, Portavoz del Ministro de Comercio de la República Popular China.

China advirtió este jueves que está completamente preparada para defender sus intereses en la guerra comercial con Estados Unidos, pero espera que Washington resuelva el conflicto mediante el diálogo y país norteamericano pueda resolver los problemas mediante el diálogo en vez de tomar medidas unilaterales.



La postura china fue fijada por el portavoz del Ministerio de Comercio, Gao Feng, quien remarcó que la actitud de su país ha sido coherente, sincera y de buena voluntad, pero no sucumbirá a ninguna presión y ha hecho preparativos para responder a todo tipo de resultados posibles.



La declaración de Gao Feng precede a la llegada a Washington de una delegación del país asiático, encabezada por el viceprimer ministro, Liu He, con la misión de rescatar el acuerdo comercial que las dos naciones estaban negociando.



Tras varios meses durante los cuales Estados Unidos y China destacaron el buen avance de sus conversaciones, sus representantes volverán a encontrarse este jueves y viernes en Washington, pero ahora en medio de tensiones y nuevas amenazas mutuas de medidas proteccionistas.





Gráfica humorística del caricaturista holandés Jean Gouders.



Esta ronda de negociaciones había sido presentada días atrás como la última antes de un encuentro entre Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, para sellar un acuerdo comercial histórico.



Sin embargo, el pacto pareció camino del fracaso después de que funcionarios estadounidenses acusaran a China de dar marcha atrás en compromisos anteriores y de que Trump amenazara con aumentar este viernes los aranceles sobre productos del gigante asiático.



La oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos anunció que las tasas por 200 mil millones de dólares subirían del 10 al 25 por ciento a las doce del día de este viernes.



La nueva medida afecta a productos químicos, materiales de construcción, muebles y algunos artículos de electrónica de consumo. China ya advirtió que si se aplican las medidas tarifarias de Estados Unidos, Beiging no tendrá otra opción que aplicar las necesarias contramedidas.



Para arrancar concesiones comerciales al gigante asiático, Donald Trump ha adoptado una estrategia de máxima presión, primero con aranceles al acero y al aluminio en marzo de 2018, a los que luego sumó gravámenes por 250 mil millones de dólares de importaciones chinas.



Además, Trump se declaró listo para imponer aranceles adicionales a todas las importaciones de Estados Unidos procedente de Chinas, que sumaron 539 mil 500 millones de dólares en el 2018.





El crecimiento económico de gigantes comerciales como Huawei Technologies Co.Ltd asusta a Donald Trump y sus compinches financieros.



La amenaza de una guerra comercial extensa entre las dos potencias ha incrementado los temores sobre el crecimiento económico mundial y la estabilidad de los mercados financieros.



La administración Trump exige que Beiging termine con prácticas comerciales que considera desleales, que respete las leyes del mercado y que detenga el robo de tecnología estadounidense.



Trump pide igualmente el fin de los subsidios de las empresas estatales, sostén del plan estratégico "Hecho en China 2025”, que busca transformar al país de taller del mundo a líder mundial en las industrias del mañana, como la inteligencia artificial.



Analistas han advertido que en realidad Estados Unidos perdió desde hace tiempo ante la nación asiática la batalla por la producción de manufacturas, y lo que está tratando ahora es de mantener el dominio de la superpotencia en el sector de la alta tecnología.



No son pocas las empresas chinas que ya están plantando cara a las de la nación norteña en el campo tecnológico, y en algunos casos, llevándoles la delantera, como ha demostrado Huawei, con su tecnología para las redes de alta velocidad, conocidas como 5G.



(Noticiero Nacional de Radio)

Del Autor