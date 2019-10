China y Estados Unidos reanudan negociaciones comerciales

China y Estados Unidos reanudan hoy, en Washington sus negociaciones comerciales en medio de tensiones renovadas, cuando medios y analistas consideran bajas las perspectivas de que alcancen un acuerdo amplio en la materia. Al respecto el servicio de noticias económicas Bloomberg reportó que Beijing está dispuesto a hablar sobre un posible acuerdo parcial, siempre que el Donald Trump no apruebe más tarifas a las importaciones chinas ni ponga en vigor gravámenes planificados para este mes y diciembre. A cambio, China ofrecería concesiones no esenciales como compras de productos agrícolas estadounidenses, sin ceder en los principales puntos conflictivos, añadió el medio, que citó a un funcionario con conocimiento directo del tema. Sin embargo, Bloomberg indicó que los negociadores que vienen a Washington DC para las conversaciones que tendrán lugar hoy y mañana no son optimistas acerca de lograr un acuerdo amplio que ponga fin a la guerra comercial entre China y Estados Unidos.



Confirma organización indígena el fallecimiento de varios manifestantes por la represión policía en Ecuador



La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) confirmó hoy del fallecimiento de varios manifestantes tras las acciones represivas de la policía del Gobierno que preside Lenín Moreno. Esa información fue revelada por la organización indígena más grande del país, y uno de los movimientos que encabezan las manifestaciones contra las políticas del presidente, al tiempo que aseguraron que en los próximos días emitirán un informe completo con los nombres de todas las víctimas que dejaron las protestas. De igual manera, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador se comprometió a tratar con organizaciones de derechos humanos los procesos necesarios para evitar la impunidad del Gobierno contra estos crímenes. Diversos movimientos sociales ecuatorianos se mantienen desde hace una semana en las calles y ratificaron que no abandonarán la protesta hasta que el Gobierno derogue el Decreto Ejecutivo 883, que abarcó la eliminación de subsidios al combustible y la liberación de precios del diesel y gasolinas.

Se reúnen hoy Johnson y Varadkar para abordar la crisis del brexit



El primer ministro británico, Boris Johnson, se reunirá este jueves con su colega irlandés, Leo Varadkar, en Inglaterra, en un nuevo esfuerzo por superar la actual crisis del brexit antes de la decisiva cumbre europea del próximo 17 de octubre. Johnson y Varadkar celebrarán esta tarde una reunión privada en la ciudad de Liverpool, según pudo saber el diario 'The Times', si bien fuentes oficiales no han querido dar detalles del lugar ni la hora del encuentro entre los dos políticos. Mientras, la residencia oficial del 10 de Downing Street indicó, no obstante, que este contacto permitirá a los dos líderes mantener unas 'conversaciones detalladas' sobre cómo alcanzar un 'brexit' negociado antes del 31 de octubre, la fecha oficial de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Por otro lado, el ministro británico del 'Brexit', Steve Barclay, se reunirá hoy en Bruselas con el negociador de la Unión Europea, Michael Barnier, donde todo indica que las negociaciones entre Londres y Bruselas parecen estar al borde del colapso después de que el Gobierno británico admitiese esta semana que ve 'esencialmente imposible' una retirada con pacto.



Reitera Venezuela su disposición al diálogo en favor de la Paz



El gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, reiteró la disposición del Gobierno al diálogo en favor de la paz, incluso con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bajo los términos de la Constitución venezolana. Queremos acuerdos políticos que incluyan a todos, pero la oposición debe tener autonomía en ese sentido, afirmó el también integrante de la Comisión del Gobierno que participa en la Mesa Nacional de Diálogo. Al respecto, Hector Miranda instó a todos los sectores de la derecha venezolana a apartarse del camino de la violencia y a exigir a la administración de Trump frenar su política de bloqueo y asedio económico contra Venezuela. Rodríguez detalló que a diferencia de las conversaciones en Barbados, donde estaba representado el denominado Grupo de los 4, integrado por las formaciones políticas Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, en la Mesa de Diálogo Nacional participan otros partidos opositores, los cuales acudieron a la última elección presidencial.



Destaca Diosdado Cabello el espíritu del pueblo venezolano antes las agresiones de Estados Unidos



El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, destacó el espíritu combativo del pueblo venezolano ante las constantes agresiones del Gobierno de Estados Unidos y un sector de la oposición. Durante su programa Con el mazo dando, transmitido por Venezolana de Televisión, Cabello denunció que la derecha con sus acciones no se burla del Gobierno nacional, sino de la población, por lo cual reafirmó su respaldo a los venezolanos ante 'la arremetida de la administración estadounidense de Donald Trump y sus lacayos contra su país. Respecto a la medida de suspensión de los servicios de la empresa estadounidense Adobe Systems Incorporated -desarrolladora de los programas Photoshop e Illustrator, entre otros, Cabello señaló que esta ley demuestra una vez las sanciones contra el pueblo venezolano. Por otra parte, el presidente de la ANC rechazó categóricamente las infundadas acusaciones del mandatario de Ecuador, Lenín Moreno, contra el Gobierno bolivariano de propiciar las manifestaciones populares, ocurridas como detonante de las recientes medidas de ajuste, de carácter neoliberal.



Lanza Turquía ofensiva terrestre en el Norte de Siria



El Ejército turco lanzó una ofensiva terrestre en el norte de Siria contra las milicias kurdas, mientras reanudó el bombardeo sobre la ciudad fronteriza siria Ras al Ain, que ha dejado hasta el momento ocho civiles muertos, según informaron los medios de prensa sirios. Mientras, el Ministerio de Defensa de Turquía confirmó en su cuenta oficial de Twitter que el Ejército turco y las fuerzas sirias comenzaron la ofensiva terrestre en el lado oriental del río Éufrates. Las Fuerzas Armadas turcas y el Ejército nacional sirio han lanzado la operación terrestre al este del río Eufrates como parte de la Operación Primavera de Paz', tuiteó el ministerio de Defensa turco el miércoles en la noche, un día después de lanzar un bombardeo contra la ciudad de Ras al Ain, en el noreste de Siria y fronteriza entre ambas naciones. Las tropas turcas y sus aliados rebeldes sirios atacaron la víspera a la milicia kurda en el noreste de Siria, golpeándolos con ataques aéreos y artillería antes de comenzar una operación terrestre transfronteriza que podría transformar una guerra de ocho años, destacó el canal de televisión Al Arabiya.



Recibirá hoy Lula en la cárcel el Premio de los Derechos humanos



El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva recibirá hoy otro galardón de la Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO). El presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka, que tiene más de 10 millones de trabajadores afiliados y reúne a 54 federaciones sindicales, entregará a Lula el Premio George Meany-Lane Kirkland de Derechos Humanos 2019, en la sede de la Policía Federal de la sureña ciudad de Curitiba, donde el exdirigente obrero cumple prisión política. Durante su visita a Lula, Trumka estará acompañado por Pepe Álvarez, secretario general del Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), la mayor central sindical de España. En el comunicado para la distinción que se le entregará hoy a Lula, la AFL-CIO reconoce las décadas de lucha del expresidente para el avance de los derechos de los trabajadores, fortalecimiento de la democracia brasileña y su lucha por una mayor igualdad y justicia en el mundo.

Acusan exmilitares a Trump de haber abandonado a los kurdos en Siria



Donald Trump es duramente criticado por exmilitares del ejército estadounidense por haber 'abandonado' a los kurdos, aliados de Washington, por haber retirado a sus tropas del norte de Siria, cerca de la frontera con Turquía, para allanar el camino a una ofensiva de Ankara. Turquía lanzó la víspera su ofensiva, que había anunciado tiempo atrás, tan solo unas horas después de que Donald Trump anunciara que los 50 soldados estadounidenses afectados habían 'salido' de la zona, dejando expuestos a los kurdos, a los que Ankara considera una amenaza terrorista. El exjefe de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, el general Joseph Votel, acusó a Trump de abandonar a estos aliados, núcleo duro de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) que fueron cruciales en la lucha contra el grupo Estado Islámico. Pese a los argumentos del presidente Trump, el excomandante de las fuerzas terrestres estadounidenses en Europa, Mark Hertling, declaró que la decisión de mandatario hizo 'presagiar un futuro desastroso desastre para Estados Unidos'.



