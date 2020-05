China y Estados Unidos se comprometen a implementar el acuerdo comercial

2020-05-08 08:21:28 / web@radiorebelde.icrt.cu

Representantes de comercio de China y Estados Unidos acordaron el viernes implementar el acuerdo comercial firmado en enero por ambas naciones, señalaron fuentes oficiales, a pesar de las crecientes tensiones por la pandemia del nuevo coronavirus. El viceprimer ministro de China, Liu He, quien dirigió el equipo negociador de su país, se comunicó telefónicamente hoy con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, según reportó el ministerio chino de Comercio. 'Ambas partes señalaron que deberían fortalecer la cooperación macroeconómica y en salud pública, esforzarse por crear una atmósfera y condiciones favorables para la implementación de la fase uno del acuerdo económico y comercial entre Estados Unidos y China, promoviendo resultados positivos', señaló la nota de la institución de comercio del gigante asiático. Por su parte, una nota conjunta de los representantes estadounidenses señaló que las partes 'también acordaron que a pesar de la actual emergencia sanitaria global, que China y Estados Unidos tienen la expectativa de cumplir sus obligaciones en los plazos adecuados'. También, el texto estadounidense apuntó que se registran 'buenos progresos' en la creación de las infraestructuras gubernamentales necesarias para hacer que el acuerdo comercial tenga éxito.



Perfilan en Francia la propuesta al Permio Nobel de la Paz a los médicos de Cuba



Organizaciones francesas solidarias con Cuba perfilan una plataforma para impulsar la propuesta de entrega del Premio Nobel de la Paz a las brigadas médicas Henry Reeve por su apoyo en la lucha contra la COVID-19, señalaron hoy sus promotores. En declaraciones a Prensa Latina, Rose-Marie Lou, encargada política de la asociación Cuba Linda, que demandó el 28 de abril este reconocimiento para los profesionales de la salud cubano, precisó que ya se sumaron las asociaciones France Cuba y Cuba Cooperación Francia. De acuerdo con la activista, las gestiones incluyen el contacto con diputados, quienes estarían dispuestos a oficializar la solicitud ante el Comité Noruego del Nobel. Además, Lou señaló que para hacer justicia con los médicos cubanos, que tantas labores humanitarias han realizado en el planeta, 'nuestro objetivo es combatir las calumnias del imperio estadounidense sobre la colaboración médica cubana', y resaltó que cuando los galenos cubanos llegaron a Italia, los medios occidentales no pudieron seguir ocultando la cooperación de la Mayor de las Antillas, y pensamos que era el momento para proponer el Nobel de la Paz para las brigadas Henry Reeve.



Registran 269 mil 564 personas muertas a causa de la COVID-19 en el Mundo



En las últimas 24 horas se han registrado 5 mil 779 nuevas muertes por el nuevo coronavirus a nivel mundial, con lo que la cifra de fallecimientos llegó a 269 mil 564, mientras que el número de personas infectadas alcanzó hoy los tres millones 845 mil 607. Estados Unidos se ha convertido en el foco rojo de la pandemia al concentrar una tercera parte del total de contagios en todo el orbe tras haber registrado un millón 256 mil 607 personas infectadas y la cifra de muertos ascendió a 75 mil 662. En el continente europeo, España sigue adelante con el control de la pandemia tras haber logrado aplanar la curva de evolución de la misma durante varios días, y el Ministerio de Sanidad informó que el país contabilizó 221 mil 447 contagios y 26 mil 70 muertes; es decir, mil 122 nuevos contagios y 213 nuevos fallecimientos, lo que indica una baja de casi el 50 por ciento. Mientras, Italia anunció que las medidas de contención de la COVID-19 mantienen una tendencia favorable tras haber reportado un total de 215 mil 858 contagios de y 29 mil 958 decesos. El nuevo coronavirus ha comenzado a generar mayor consternación en otras regiones del mundo, por ejemplo, en el continente africano, donde este jueves, la Organización Mundial de la Salud estimó que entre 83 mil y 190 mil personas podrían morir en países de África a causa de la enfermedad. Además, la organización informó que ya en el continente africano se han registrado 53 mil 334 casos y 2 mil 65 muertes, no obstante, es una de las regiones más vulnerables por la falta de recursos para hacer frente a la COVID-19.



Nicolás Maduro: la incursión armada contra Venezuela fue una operación encubierta ordenada por Donald Trump



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que la incursión armada contra su país, registrada el pasado 3 de mayo, fue una operación encubierta ordenada por el mandatario estadounidense Donald Trump. En entrevista exclusiva para teleSUR, el jefe de Estado venezolano reiteró que Trump estaba al tanto de esta operación, ya que es informado sobre los temas internacionales y Venezuela es un tema focal de primer interés, "es uno de los temas de obsesión del presidente estadounidense". La incursión armada "es una operación encubierta ordenada por TRUMP, a través del subcontrato de Silvercorp, apoyada por Iván Duque y contaba con un contrato firmado por Juan Guaidó, que tenía como objetivo asesinar al presidente", aseveró Maduro. También, el presidente venezolano Nicolas Maduro criticó que las autoridades estadounidenses esperaron 48 horas tras la incursión armada para pronunciarse sobre los hechos, pues afirma que la reacción de Trump "es increíble y nerviosa, que inicia el conjunto de respuestas extrañamente tardías, y Estados Unidos se pronuncia sobre Venezuela inmediatamente después de algún suceso, y ante esta incursión armada No fue hasta el martes que respondió".



Llaman en las Naciones Unidas revisar las sanciones de Estados Unidos contra Cuba



El coordinador de ayuda de emergencia de las Naciones Unidas, Mark Lowcock, llamó a revisar las medidas coercitivas unilaterales que se imponen a los países, como es el caso del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Ante una pregunta enviada por Prensa Latina mediante correo electrónico, el alto funcionario de Naciones Unidas declaró en un encuentro virtual que todos los Estados deben ayudarse en medio de la pandemia de la COVID-19. La ONU considera que es necesario asegurar que ninguna sanción conlleve consecuencias involuntarias que acaben obstaculizando o haciendo más difícil enfrentar esta pandemia, expresó Lowcock, y precisó 'así que esperamos que todos los países revisen las medidas que han impuesto'. También, el coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, Mark Lowcock reconoció la labor realizada por los profesionales cubanos de la salud en numerosos países del mundo y la calificó como un ejemplo de solidaridad global.



Rechaza China cualquier pesquisa sobre SARS-CoV-2 con fines políticos



China apoyará las investigaciones sobre el origen y fecha exacta en que apareció el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, pero rechazará a cualquiera pesquisa determinada por motivos políticos, aseveró hoy un influyente medio de prensa chino. El artículo del diario Global Times advirtió que ninguna indagatoria puede basarse en la presunta culpabilidad de Beijing, ante reportes sobre los planes de la Organización Mundial de la Salud para desarrollar una nueva pesquisa en el país. También, el texto de periódico señaló que dicho estudio se realizaría en un contexto marcado por los intentos de políticos de Estados Unidos de promover teorías de conspiración y una campaña injerencista en contra de China, pese a las evidencias sobre la posible existencia del virus en el mundo mucho antes de reportarse en la ciudad de Wuhan. Además, el diario Global Times recordó las constantes acusaciones del secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, quien incluso ignora que China compartió desde un inicio información sobre el nuevo coronavirus y su consecuente neumonía. Asimismo, el diario chino repudió los llamados de indemnización por perjuicios y los señalamientos sobre la supuesta fabricación y escape del virus del laboratorio de bioseguridad tipo P4 de la ciudad de Wuhan.



Registra América Latina 3 mil 225 muertos por la COVID-19 en 24 horas



América reportó hasta este jueves 3 mil 225 muertos y 43 mil 300 contagiados por la pandemia de la COVID-19, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Cada una de esas dos cifras significó un dos por ciento de incremento durante las últimas 24 horas, añadió el organismo regional de la salud. Los países con el mayor acumulado de víctimas son Estados Unidos 73 mil 207 fallecidos y un millón 228 177 infectados; Brasil registra siete mil 921 y 114 mil 715 fallecidos; Canadá con cuatro mil 11 y 62 mil 468 decesos; y México dos mil 507 contagiados y 26 mil 025 víctimas morales. Según la Organización Panamericana de la Salud, los países americanos menos afectados son Trinidad y Tobago con 116 contagiados; Dominica reporta 16; y Antigua y Barbuda 25, y no reportan muertos por el nuevo coronavirus.



Solicitan en Brasil investigar a Jair Bolsonaro por actos pro-dictadura



La bancada del Partido de los Trabajadores en la Cámara de Diputados de Brasil solicitó al Supremo Tribunal Federal que ordene una investigación por la participación y responsabilidades del presidente Jair Bolsonaro en actos antidemocráticos realizados en días pasados en el país. Con este pedido la organización partidista pretende que el Tribunal Federal exija a la Fiscalía General la investigación sobre esa imprudente conducta del mandatario ultraderechista, quien asistió el 19 de abril a una concentración que abogó por la intervención militar y el cierre del Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal. También, la bancada del Partido de los Trabajadores en la Cámara de Diputados de Brasil demandó, en el documento enviado al juez Alexandre De Moraes, del Supremo Tribunal Federal, investigar las denuncias relacionadas con el grupo de activistas de extrema derecha autodenominado 300 do Brasil. Para el Partido de los Trabajadores, además de perjudicar frontalmente a la Constitución y el orden democrático, la participación de Bolsonaro en multitudes es una amenaza a las normas de confinamiento social, destinadas a contener la expansión de la COVID-19.



