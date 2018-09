Chucho Valdés Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy 2018

2018-08-31 08:44:06 / web@radiorebelde.icrt.cu





El jazzista cubano Jesús «Chucho» Valdés recibirá el premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy 2018, que entrega la Academia Latina de la Grabación, promotora y organizadora de los Latin Grammy, en ceremonia privada que tendrá lugar el 13 de noviembre, en el hotel Four Seasons de Las Vegas, dos días antes de que en la misma ciudad se celebre la gala de la decimonovena entrega de los Grammy Latino. Además de «Chucho» recibirán el premio, el español Dyango, el brasileño Erasmo Carlos, el puertoriqueño Andy Montañez, el dominicano Wilfrido Vargas y los mexicanos José María Napoleón y Yuri. Igualmente recibirán el premio del Consejo Directivo de la Academia los ejecutivos discográficos Horacio Malvicino y Tomás Muñoz. Durante su más reciente presentación en la Isla, junto a la cantante argentina Patricia Sosa, en el que ofrecieron en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso el concierto titulado Once.Concierto para dos, el que repetirán el próximo 7 de septiembre en el Gran Rex de Buenos Aires, el destacado jazzista, ganador de seis premios Granmy y tres Latin Granmy), anunció que en el mes de octubre publicará el álbum Jazz Batá II, que dedicara a su padre, el también jazzista Bebo Valdés, de quien se celebrará el día 9, el centenario de su nacimiento. Adelantó además que en agosto del 2019 iniciará en La Habana una serie de conciertos con invitados especiales, entre los que están Wynton Marsalis, Herbie Hancock, y Chick Corea, presentaciones que piensa repetir después cada nuevo año.



Disfrute en video unos de los momentos del concierto de Chucho Valdés y Patricia Sosa en La Habana.





Nombrado Leo Brouwer Embajador Cultural del Instituto Latino de la Música



Otro cubano, otro reconocido músico, compositor e intérprete de talla universal acaba de ser nombrado Embajador Cultural por el Instituto Latino de la Música (ILM): El maestro Leo Brouwer, y así la Isla suma otra leyenda viva, que es en sí una academia, a la lista de los condecorados. Su nombre ha estado unido desde su primera juventud al de los más virtuosos guitarristas, compositores y directores de orquesta del mundo; también vale destacar su labor como investigador, pedagogo y promotor cultural. Además, es el creador del reconocido Festival y Concurso Internacional de Guitarra de La Habana. El Maestro Leo Brouwer recibirá físicamente la placa que lo honra como Embajador Cultural del ILM, en una fecha y lugar que serán anunciados próximamente; así como, que el propio Instituto se sumará a la celebración del 80 cumpleaños del artista el año próximo. Vale recordar que en días recientes Adalberto Álvarez, César Pupy Pedroso y Edesio Alejandro fueron los primeros cubanos en ser nombrados Embajadores Culturales del Instituto Latino de la Música.



Finaliza programación de verano en todo el país



La programación de verano llega a su fin. Luego de dos meses de intensas actividades los cubanos nos preparamos para volver a la escuela y los centros de trabajo. No obstante, aún quedan algunas oportunidades que no debemos dejar pasar, antes de que mañana 1ro. de septiembre, en Guantánamo, tenga lugar el cierre oficial de las actividades destinadas a la temporada. Los amantes de la lectura podrán encontrarse, hoy, en La Fiesta de los Libros, en la calle 23 desde G hasta el Malecón, con su escenario central en el parque El Quijote. Para el fin de semana la propuesta del Karl Marx será el ­espectáculo Bailando en Cuba 2, la historia no contada, con las actuaciones del elenco de Vivir del cuento, Mariconchi, Edith Massola, Diván, las orquestas de Alaín Pérez y la Charanga Latina, así como las parejas ganadoras de la segunda temporada de Bailando en Cuba y finalistas de Sonando en Cuba. Serán también los últimos días de la Feria Arte en La Rampa (hasta el domingo 2 de septiembre en el Pabellón Cuba), del tercer Festival de Cine de Verano, de los Talleres de Verano, de las Rutas patrimoniales organizadas por la Oficina del Historiador de la Ciudad, que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural hizo extensivas a las demás provincias. En el resto del país, se pone fin hoy, en Guantánamo, al décimo Festival Internacional La Ruta de la Rumba Timbalaye 2018. Tendrán lugar también las últimas actuaciones del Circo Nacional de Cuba (CNC), que con su eslogan de El Circo por siempre, llega hoy hasta Matanzas y en Villa Clara, la Carpa Azul se presenta en Placetas hoy, mañana y pasado.



Anuncia grupo de Teatro Cimarrón espectáculo a propósito del inicio del nuevo curso escolar



Un espectáculo concebido a propósito del inicio del nuevo curso escolar (2018-2019), realizará el reconocido grupo de Teatro Cimarrón, que dirige el prestigioso poeta, dramaturgo, narrador, ensayista y director artístico Alberto Curbelo , en el salón polivalente del Centro Cultural Museo Palacio de los Torcedores este sábado 1 de septiembre a las 10 de la mañana. La función, auspiciada además por la CTC Nacional y el periódico Trabajadores, fue especialmente pensada para los niños de la comunidad de Cayo Hueso, donde radica la emblemática institución. La obra que representará esta compañía creada por Curbelo en 1995, con el fin de llevar las artes escénicas a los infantes del barrio y a aquellos que viven en zonas de difícil acceso del país, se titula Catauro de Cuentos, con textos de Akeké y la Jutía, del poeta, escritor y etnólogo Miguel Barnet, además de juegos que propicien la participación activa de los niños.



Ofrecerá conciertos en La Habana Conjunto Arsenio Rodríguez



El conjunto musical cubano Arsenio Rodríguez cerrará la programación de verano en La Habana con dos conciertos en la sala Avellaneda del Teatro Nacional los días 1 y 2 de septiembre. En el aniversario 107 del natalicio del Ciego Maravilloso, quien abrió la época de los conjuntos en 1940, al fundar la agrupación y con el auspicio de la Dirección de Cultura de La Habana y los centros provinciales de Superación Para la Cultura Félix Varela e Ignacio Piñeiro de Música Tradicional, los conciertos estarán dedicados además al aniversario 500 de la Habana. Con presentaciones el sábado a partir de las 8:30 pm y el domingo desde las 5 de la tarde, entre los invitados sobresalen el pianista Frank Fernández y las cantantes Beatriz Márquez y Raquel Hernández. Con aproximadamente hora y media de duración, los espectáculos incluirán , además, las actuaciones del Septeto Habanero, el conjunto Estrellas de Chappottín, la orquesta Barbarito Diez, la Banda de Conciertos del municipio de Regla y sorpresas con la participación de intérpretes como Léster Lez, Anita Pedraza, y el Cuarteto Madera.



Inicia Ballet Nacional de Cuba temporada en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso



El Ballet Nacional de Cuba, bajo la dirección de Alicia Alonso, anuncia para el cierre del verano una temporada en el Gran Teatro de La Habana «Alicia Alonso», con dos importantes reposiciones, Tierra y Luna y La Flauta Mágica, hoy viernes 31 de agosto y el sábado 1ro de septiembre, 8:30 pm., y domingo 2, 5:00 pm.; la segunda semana de la temporada las funciones serán el jueves 7, viernes 8 y sábado 9 de septiembre, siempre a las 8:30 pm. El ballet Tierra y Luna fue estrenado hace 20 años dentro del programa del Festival Internacional de Ballet de La Habana, es una obra de la coreógrafa catalana María Rovira, inspirado en la poética de Federico García Lorca, cuenta con música de Equis Alfonso y escenografía y vestuario de Ricardo Reymena. Esta pieza será asumida en esta oportunidad por Glenda García, Alianed Moreno, Ariam Arencibia y Llonnis del Toro, entre otros. La otra obra que compone el programa, es la comedia-ballet La Flauta Mágica. Alicia Alonso coreógrafa de este ballet se inspira en la obra homónima de Lev Ivánov, la música es de Riccardo Drigo y diseños de Ricardo Reymena. Los roles protagónicos estarán a cargo de Grettel Morejón, Ginett Moncho, Chanell Cabrera, Claudia García y Dani Hernández, Rafael Quenedit, Raúl Abreu, Yankiel Vázquez y Adrián Sánchez, como Elisa y Lucas, respectivamente, mientras que el rol del Marqués lo interpretarán Ernesto Díaz y Yansiel Pujada.



(Haciendo Radio)