Chucho Valdés realiza concierto en México

Chucho Valds realiza concierto en Mxico

Chucho Valdés arrebató en el icónico Bellas Artes de México con un concierto histórico, temas de su reciente disco Obatalá y pases a clásicos de Rachmaninov, Ravel, Debussy y Johann Sebastian Bach. Fue una interpretación apoteósica, después de nueve años de ausencia en este país, en la Sala Principal de la instalación, que parecía reventar por el lleno del aforo y los aplausos con los que el público, conocedor de su obra, premiaba cada actuación gratamente contagiado con su jazz afrocubano de estilo único e irrepetible. Intérprete, compositor, arreglista, poseedor de seis premios Grammy y tres Latin Grammy, el público mexicano demostró conocerlo muy bien pues se convirtieron en partícipes activos del concierto y a pesar del lleno total y falta de espacio, se pudieron de pie y bailaron muchas de las piezas de su álbum y de las que adelantó de su proyecto discográfico todavía inconcluso Jazz Batá Dos. Valdés se presentó ante los mexicanos acompañado por los músicos Dreiser Durruthy, batá, voz y bailarín; Yaroldy Abreu, percusionista y Ramón Vázquez, contrabajo, quienes hicieron de su concierto una presentación más íntima, que acercó más al público al músico de Quivicán, su pueblito natal en Cuba.

Concluyó Feria Internacional de la Música Cubadisco 2019



Artistas cubanas de disímiles géneros clausuraron este domingo la vigesimotercera Feria Internacional de la Música Cubadisco, el más relevante evento discográfico en el país. El concierto de cierre tuvo lugar en el Teatro Mella, de La Habana, a partir de las cinco de la tarde y estuvo dedicado a resaltar el desempeño de las mujeres en la música. Según el programa oficial de la cita, el elenco del espectáculo lo integraron Niurka Reyes, Rochy Ameneiro, el cuarteto vocal Vidas, el Trío Palabra, la orquesta Caribe Girls y la agrupación Havana Compas Dance. La vigesimotercera Feria Internacional de la Música Cubadisco acontece desde el 18 de mayo con la participación de artistas de diversos países y, como momento especial, sobresalió el concierto compartido por jóvenes estudiantes de universidades de Estados Unidos y Cuba en el Teatro Nacional.



Anuncian gira de Teatro de las Estaciones para festejar sus 25 años



La emblemática compañía cubana de títeres Teatro de las Estaciones festejará los 25 años de fundada con una gira, del primero al nueve de junio próximos, con la obra Retrato de un niño llamado Pablo. El director general de la agrupación y artístico de la citada puesta en escena, Rubén Darío Salazar, informó que el rol protagónico estará a cargo de María Isabel Medina, y un elenco integrado por María Laura Germán, Iván García, Roberto Águila, Javier Martínez y Alejandro Castellón. Completan el equipo de actores Arlettis González, Sonia Cobos, Lucelsy Fernández y Odette Macías, el diseño escénico de Zenén Calero, coreografía de Yadiel Durán, música original de Raúl Valdés, gráfica de Abdel de La Campa, y la asesoría de Yudd Favier. Salazar comentó que, desde su estreno en julio de 2018, “la pieza ha causado la alegría de todos sin importar la edad, pues invita a la reflexión y el entendimiento humano a pesar de ser una obra pensada en el teatro para niños”.



Comienza nueva edición del Festival de las Artes del ISA





El Festival de las Artes, un viaje a la semilla que proponen cada año los estudiantes del Instituto Superior de Arte, llega a la capital desde hoy y hasta el dos de junio con un amplio programa donde convergen todas las manifestaciones artísticas, desde la mirada de los jóvenes creadores. Disímiles proyectos que emergen de la enseñanza artística superior establecerán un intercambio con la sociedad en el Pabellón Cuba, el Centro Cultural Bertolt Brecht, el Lyceum Mozartiano de La Habana, la Casona Teatral Vicente Revuelta, y el Parque El Quijote, según apuntó el coordinador de la Asociación Hermanos Saíz en el ISA, Yosvany Montano Garrido. El encuentro abrirá al público las exposiciones colectivas DOXA (instalación), GRAFÍAS (grabado y fotografía), Pródigo (environment), e, Interior vs Exterior (pintura y fotografía), así como también pasarelas, exposiciones de vestuarios, venta de publicaciones de Ediciones Cúpulas, lecturas dramatizadas, muestras audiovisuales y paneles teóricos.



Donan al Palacio de Junco obras que expresan admiración por Fidel



Representativas de la admiración y afecto hacia Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana, 34 objetos que en su condición de Jefe de Estado recibió el Comandante en Jefe integran los fondos del Museo Palacio de Junco de Matanzas. En carta enviada por el doctor Eusebio Leal Spengler, Historiador de la Ciudad de La Habana, se explica que las piezas, cumpliendo la expresa voluntad manifestada por Fidel, tienen como única finalidad servir al conocimiento, la cultura y la educación. Según refiere Radio Enciclopedia, estatuillas, cuadros, maquetas, búcaros, réplicas de armas simbólicas, y tallas en madera, se incluyen entre las obras que en reiterados casos relacionan su imagen a José Martí, Ernesto Guevara, y Camilo Cienfuegos, y expresan el agasajo a Fidel en su cumpleaños o fechas de alta significación histórica.



Dedicarán Libro a la carta al aniversario 80 de la poeta y narradora Carmen Serrano



La poeta y narradora Carmen Serrano será la invitada, en ocasión de su aniversario 80, del programa cultural Libro a la carta, a cargo del periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, a realizarse el jueves 30 de mayo, a las cuatro de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261, entre Cuba y Aguiar, en La Habana Vieja. En este encuentro, se presentará un nuevo poemario de Carmen Serrano que, bajo el título El sagrado ejercicio, publica la Colección Sur Editores del Festival Internacional de Poesía de La Habana; actuará el tenor Bernardo Lichilin con varias piezas de su repertorio, y la actriz Irasema Cruz dirá poemas de la autora invitada al espacio. Autora de más de una decena de libros, tanto para adultos como para niños y jóvenes, en la bibliografía de esta autora aparecen, entre otros títulos, el poemario Por este medio y la novela para los pequeños La princesa de las aguas y el paisaje. Libro a la carta es un espacio mensual, creado en el año Dos Mil, en la sede de la Librería Fayad Jamís, con el propósito de establecer un diálogo con los escritores cubanos contemporáneos, quienes enriquecen con sus obras la literatura insular contemporánea.



Inauguran en Roma muestra del pintor cubano Carlos Quintana



El mundo de la verdad se denomina la muestra del pintor cubano Carlos Quintana, inaugurada en el Palacio de la Cancillería, inmueble de valor histórico perteneciente al Vaticano. La muestra curada por Eriberto Bettini y auspiciada por la Pontificia Comisión para la Cultura, la embajada de Cuba ante la Santa Sede, la Galería Bettini and Co. y el banco Mediolanum, está compuesta por una veintena de cuadros realizados en los últimos dos años y permanecerá abierta al público hasta el próximo 16 de junio. Al presentar la exposición, el crítico de arte Luciano Caprile la relacionó con la manera en que la sociedad actual, en su opinión, se alimenta de las apariencias, la superficialidad, el comportamiento sugerido o codificado por las modas y los medios de comunicación. Caprile resaltó que la complejidad existencial está oculta detrás de la máscara de las conveniencias o la cotidianeidad, y añadió que 'Carlos Quintana destaca esa situación al activar una pintura de crisis en la cual sus personajes manifiestan actitudes formales que sugieren una realidad diferente'.

