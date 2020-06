🎧 Cienfuegos en combate contra el mosquito 2020-06-25 09:14:58 / web@radiorebelde.icrt.cu / Mireya Ojeda Cabrera





Cienfuegos, Cuba. - Ante las lluvias y la proliferación de mosquitos, adoptan medidas en esta provincia del centro sur y evitan criaderos mediante la Campaña contra el Aedes Aegypti, para prevenir las enfermedades que transmite.



Se encuentra activado el personal de la Salud Pública, junto con las familias, en viviendas y centros de trabajo de los ocho municipios, dice a Radio Rebelde la jefa del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, Doctora Ling Denisse Santeiro.



“Organizamos un plan intensivo durante el actual mes de junio, precisa, para el enfrentamiento y control de la arbovirosis teniendo como universo a tratar más del 50 por ciento de la de la población de viviendas y locales del territorio. El municipio de Cienfuegos, agrega, más del 76 por ciento; en Cumanayagua el 57, Cruces con el 57 por ciento y el resto de los municipios con un promedio del 20 al 30 por ciento de universo”.



De acuerdo con la Doctora, “es la oportunidad abarcar en esta época del año al universo con mayores riesgos, con las manzanas que han sido reiterativas en el incremento de la focalidad y hayan tenido casos sospechosos. Acciones del plan que evaluamos diariamente. Es vital que las áreas realicen las acciones técnicas del control vectorial, apunta, manteniendo Tratamiento Focal en ciclos de 22 días en todos los municipios, en la presente etapa intensiva”.



Menciona que “garantizaremos también el trabajo de la Brigada del Focal no Técnico, lo cual nos ha dado buen resultado y con experiencia desde varios operativos anteriores. Esta misión aborda los de menor riesgo para la transmisión y priorizamos el emplazamiento de la Brigada Especializadas a los lugares de mayor riesgo”.



¿Doctora, este trabajo se realiza con las propias fuerzas del Ministerio de Salud Pública? “Sí, el Tratamiento Focal y el Focal no Técnico es con los trabajadores del Sector de la Salud, operarios y las brigadas, pero el resto lo realizamos mediante los movilizados, cuyo apoyo ha sido arduo para el cumplimiento del universo planificado”.



La jefa del centro cienfueguero reconoce a todos los que acompañan el arranque de cada mañana en las unidades de Salud Pública. Acciones a las que se une la familia, con los Comités de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas, en cada barrio, para evitar enfermedades de Dengue, Zika, Chikungunya y Fiebre Amarilla.



Deben garantizar que los depósitos para almacenar agua se mantengan bien tapados y, si no están en uso, ubicarlos boca abajo. Velar porque las botellas, pomos y otros recipientes se mantengan bajo techo y boca abajo. No permitir chatarra a la intemperie. Otras medidas son cambiar el agua a los vasos espirituales en días alternos, sembrar las plantas ornamentales en tierra, destruir los cascarones que pudieran almacenar agua; cambiar el agua a los bebederos de animales diariamente y cepillarlos una vez por semana.