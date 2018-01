Cienfuegos incrementa atención primaria de Salud Pública (+Fotos)



Fotos de la autora



Cienfuegos, Cuba- La atención primaria de los servicios de salud se incrementa en esta provincia mediante la cobertura de los equipos y grupos básicos de trabajo, con una veintena de especialidades y consultas médicas multidisciplinarias, que continuarán acercándose al pueblo desde los hospitales en este nuevo año del 60 Aniversario del Triunfo de la Revolución.



Según la Vicedirectora Provincial de Salud, Doctora Mirta Herrera González impacta la mejor atención a la población, con menor costo al paciente y también al Sistema de Salud: “Ha existido un mejoramiento de las condiciones de infraestructura, del mobiliario clínico y no clínico de nuestros consultorios del Médico de la Familia y de policlínicos y el incremento de la resolutividad de la atención primaria”.







“Nuestro Sistema de Urgencia ha sido más resolutivo. Logramos incrementar la relación de pacientes remitidos con verdaderamente urgencia y disminuimos de esta manera los enfermos que no requieren de ese tipo de remisión al nivel Secundario de Atención”.



Cienfuegos provincia envejecida dispone de una red certificada de casas de abuelos y hogares de ancianos.







“Nuestros cinco hogares de ancianos están certificados, con los criterios necesarios para la atención. No solo desde el punto de vista asistencial sino también han tenido sus mejoras en la infraestructura, en lo que se ha destinado para la atención de los abuelos”.



El capital humano de la salud se desarrolla incluso en lugares de difícil acceso en las montañas del Grupo Guamuhaya, que abarcan el Plan Turquino, con atención especial a los residentes en el lomerío.

