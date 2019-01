Cienfuegos invierte en ALFICSA: Mayor destilería de Cuba



Cienfuegos, Cuba. - La mayor destilería cubana, ALFIC.SA, Alcoholes Finos de Caña enclavada en áreas del Central Antonio Sánchez, de Aguada de Pasajeros sometida a una inversión junto con especialistas de España debe reiniciar la producción a partir del venidero mes de marzo.



Al 60 por ciento de ejecución se encuentra la obra de la Empresa Mixta Cuba-España, que tiene en plan entregar 16 millones de litros de alcohol y exportar más del 50 por ciento.



Seis años llevaba paralizada la fábrica cienfueguera y se decidió abrir un negocio aportando la parte extranjera mayor capital y tecnología, que sería igual a mayor calidad de la producción, asegura la Gerente Cubana, Ingeniera Mayra Rodríguez Rivero.



“Garantizar en esta ALFIC.SA Plus, dice, mejor calidad y cantidad de alcohol que la anterior. Internamente comercializará con Havana Club Internacional, Cuba Ron y la Empresa Suchel”.



“Exportamos más del 50 por ciento de la producción, precisa, en la antigua empresa teníamos socios y ahora hemos contactado ya para este año con varias compañías”.



“Al utilizar tecnología al vacío, comenta, no produce altas temperaturas y el alcohol sale con mayor calidad porque buscamos un producto superior. Nuestro alcohol no huele a alcohol y es muy transparente. Altamente demandado, tanto en la Industria Farmacéutica de Cosméticos, porque su olor permite combinar distintas marcas, como en la fabricación de rones”.

