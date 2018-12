Cienfuegos protege la ciudad y sus recursos en ejercicio de la defensa



Fotos de la autora.



Cienfuegos. - Brigadas de Producción y Defensa de objetivos económicos del Consejo de Pastorita y tropas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) evitaron la entrada del enemigo a esta ciudad mediante un ejercicio en áreas del Edificio de 18 plantas No.15, que demostró la preparación en la Guerra de todo el Pueblo.



Los heridos fueron recepcionados, clasificados y atendidos en el policlínico de la comunidad, que sería el Hospital en Tiempo de Guerra y con el concurso del personal del Sistema de Ambulancias, de la Cruz Roja Cubana, de Salud Pública.







En este Día Nacional de la Defensa realizaron acciones prácticas en el combate defensivo territorial y como explicó la Presidenta del Consejo Provincial, Lidia Esther Brunet Nodarse, tenemos que seguir preparándonos en cada lugar.



Recordó la también miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba palabras del líder de la Revolución, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz cuando dijo que “el descuido en la defensa no sobrevive al error” y debemos seguir preparándonos para no cometer el error. Subrayó que “la calle es de los revolucionarios, y esto tenemos que defenderlo. Lo defenderemos todos los días haciendo lo que nos toca”.







Mayrelis Pernía Cordero, Vicepresidenta del Consejo Provincial de Defensa junto a compañeros de la Región Militar y del Consejo municipal de Cienfuegos participaron en el ejercicio, que abarcó en la Empresa Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes un eminente ataque aéreo.



Una respuesta rápida dio las Brigadas de Producción y Defensa, que enfrentaron la lucha armada, protegieron la entidad y evacuaron a los heridos, mientras la Termoeléctrica continuaba produciendo electricidad para el Sistema Nacional.







Otras actividades se desarrollaron en el Consejo de Defensa San Lázaro, donde las brigadas apoyadas por la población detuvieron rápidamente la agresión de bandidos, quienes trataban de sustraer alimentos de la mini industria, de un Centro de Elaboración Especializado.



Juan Andrés Román Albelo, Presidente del Consejo de Defensa Municipal reconoció y felicitó a los participantes y dijo que las brigadas demostraron la consolidación en la preparación, como muestra de lo que tenemos que seguir haciendo en defensa de nuestros objetivos y de la Revolución.

