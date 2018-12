Cienfuegos va por más en el 2019

Cienfuegos, Cuba.- Cienfuegos Encanta, la ciudad que más le gustó a Benny Moré, y que la prefieren cubanos y extranjeros finaliza el 2018 de cara al 60 Aniversario del Triunfo de la Revolución y al bicentenario de la ciudad, con muchísimas obras terminadas y otras previstas para el 22 de abril, día del cumpleaños.



La linda ciudad del mar, de calles perfectamente trazadas, cuna y asiento de generaciones de hombres y mujeres emprendedores, hacendosos y apasionados junto al puerto, al turismo, a los agricultores y en gran abrazo del llano, con las montañas del Grupo Guamuhaya.



Realza el brillo del centro sur en Cuba, un pueblo sin fallarle a la Revolución, como dijo el líder histórico Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz en una de las tantas visitas realizadas a la provincia que ahora despide un año de trabajo intenso, de compromisos y motivaciones.



Con resultados favorables evalúan la economía en los indicadores que muestran sobrecumplimientos de las metas netas, el salario y la productividad, así como los ingresos. Los organismos terminan producciones físicas y se insiste en el incremento de las exportaciones y reducción de las importaciones.





Se une el seguimiento a las inversiones y al Programa de la Vivienda para cumplir los cronogramas.



Motivos para ser felices en nuestra tierra bella dice Lutgarda Balboa, una cienfueguera de 84 años de edad.



“He participado en actividades políticas, militares, como revolucionaria, que he sido siempre y una de las cosas que hemos logrado es mantener nuestra Revolución, el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro, que desgraciadamente lo perdimos, pero lo amamos, lo queremos y trabajamos para cumplir su legado” confiesa con orgullo.



Todo el amor del mundo para nuestro Presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez: “Que conozco hace muchos años, de Villa Clara y está laborando incansablemente para darle continuidad al proceso y al General de Ejército Raul Castro, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que lo tenemos presente colaborando en todas las tareas de la Revolución”.





Importante mantener la familia y continuar investigando la historia: “Una de las cosas fundamentales en mi vida personal es haber trabajado en toda la parte de la historia de la provincia de Cienfuegos”.



Dos acontecimientos importantes en la vida de la cienfueguera Haldeé Villavicencio: “El proceso de la discusión de la Constitución Cubana porque ha posibilitado la participación del pueblo, cómo hemos reflexionado y se ha proyectado para el futuro del desarrollo de nuestro país”.



Y en el plano local: “Lo que se está trabajando para celebrar el próximo año el bicentenario de la ciudad. Compromiso, esfuerzo, participación, continuidad histórica y para mí todo eso es nuestra Revolución”.



El Sistema de Salud finaliza con la baja tasa de mortalidad infantil de 2,5 por cada mil nacidos vivos y cero muertes maternas. El Plan Turquino de las montañas no registra ni un niño, ni madre fallecida, mientras todos los municipios ofrecen el servicio de ozonoterapia, y agregan veinte especialidades médicas dirigidas a la proyección comunitaria.





Para la joven madre Danayi Delgado, el 2018 ha sido un año súper lindo: “Porque tuve a mi hijo Robín, mi tesoro y gracias a los cuidados en los consultorios, policlínicos y la atención primaria de la salud”.



“Mi niño está gozando de buena salud, agrega, y siempre están pendientes del cuidado también de las embarazadas y de personas que lo necesiten. No puedo pedir más, gracias a la Revolución, al país que nos da la posibilidad de tener una Salud gratis y sin preocupaciones”.



Favorable resultó el año, con los indicadores y procesos para el Sector de Educación. Destacados en el Programa de Inversión, Reparación y Mantenimiento de las escuelas, y casi el 90 por ciento de las instituciones escolares están evaluadas de bien.



Asegura la Directora Provincial de Educación, Odalys Carranza Ojeda, que más de 32 mil usuarios tienen derecho a Internet y 700 docentes lo disfrutan hasta en las propias casas.



“En nuestra Escuela pedagógica, IPVC Carlos Roloff, preuniversitarios y escuelas de la Enseñanza Técnica y Profesional también los estudiantes y docentes tienen derecho al Internet. En la Pedagógica hay servicio Wifi y queremos extenderlo a otros centros, a partir del 2019” explica.



Un pueblo que disfrutó de la Cultura, del Deporte y del desarrollo industrial. Entre las obras terminadas sobresale la inversión de la Unidad Número 3 de 158 MW de la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, donde recuperaron los parámetros de eficiencia y sincronizó de nuevo al Sistema Eléctrico Nacional.



La zafra azucarera en Cienfuegos avanza muy bien y muelen los cinco ingenios previstos para cumplir la producción de la campaña.





Siempre se puede hacer mucho más y lo demuestra el Sistema de la Agricultura, con la experiencia del cobro de la ociosidad de la tierra propio de Cienfuegos y Pinar del Río.



Consolidan los polos productivos y el autoabastecimiento, con mejor cumplimiento de manera general y de cara al 2019 para hacer una gran campaña en la siembra de maíz y crecer en los fondos exportables, de acuerdo con el Delegado Provincial, John Sarduy Alonso.



“Tenemos la fortaleza, comenta, de que hay una mirada del Gobierno Central para seguir protegiendo los programas y lo menos que puede hacer la agricultura es cumplir con los compromisos y seguir consolidando los equipos de trabajo en cada uno de los frentes”.





¿Qué opinan los cienfuegueros?



“Mi vida personal muy bien, este año me ha traído cosas buenas. Tengo una hija preciosa, estudiosa, aplicada, y me casé, con un hombre maravilloso. Me inspira seguir adelante acompañando a la Revolución en su 60 Aniversario” dice feliz esta mujer”.



Para Manuel Varela lo más importante ha sido: “Estar vivo y recibir atenciones en el Hospital de Día Geriátrico, que funciona para las personas de la tercera edad. Haber consolidado un trabajo periodístico en Radio Progreso después de ser corresponsal de Radio Rebelde en Cienfuegos. Llevo 88 años y medio de vida”.



Se siente feliz en este Aniversario 60 de la Revolución: “Muy grato haber estado en reuniones con el Comandante en Jefe Fidel Castro, cuando no pensaba nadie que iba a ser el líder cubano. En el Primer Congreso de la Juventud Ortodoxa, cuando vino a respaldar a los estudiantes del Instituto, que estábamos en huelga, así como relatar para la prensa nacional muchas de sus visitas”.



Los cuadros, trabajadores y el pueblo merecen un reconocimiento, por las tareas desarrolladas en el 2018 y van por más en el 2019 considera la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Lidia Esther Brunet Nodarse, primera secretaria en la provincia.



“En nombre del Buró Provincial del Partido, del Consejo de la Administración, y el resto de las organizaciones políticas y de masas muchas felicidades en este año que termina y sobre todo para el 2019. Felicidades y éxitos cienfuegueros”.

