Cienfuegueros activados contra el mosquito



Fotos de la autora.



Cienfuegos, Cuba.- Me habían hablado del Consejo Popular La Barrera en esta ciudad, donde los vecinos, las escuelas, bodegas, panaderías y otros centros se unen a los consultorios del médico y la enfermera de la familia junto con el policlínico activados contra el mosquito.



Del apoyo de la comunidad a los trabajadores de la Salud Pública para eliminar el mosquito y las enfermedades transmitidas converso con una de las primeras personas que tengo ante mí, el presidente del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) No. 6 de la Zona 180, José Antonio Quintero.



Habla de la campaña contra el Aedes Aegypti, que incluye visitas a todos los hogares para identificar junto con la familia los posibles criaderos y focos que puedan existir buscando alternativas para la eliminación o control empleando la persuasión.



Y no puede quedar ni la tapa de una botella, suficiente para que el vector ponga huevos. Todos los envases deben estar bien tapados y no permitir el agua estancada.



“En algunos casos hay que discutir con los vecinos la forma más adecuada de conservar la limpieza e higiene en los hogares. Dialogar con los responsables de cada hogar para cuando se va a realizar la fumigación, todos estén presente en la casa, o de lo contrario dejar la llave con alguien de confianza”.



A la profesora Ignacia Nodal Jáuregui, integrante del CDR en la Zona 180 en la condición de educadora acciona para que los estudiantes contribuyan con la familia a garantizar condiciones higiénicas.







Precisa que “es un grupo de educadores incorporados al Área de Salud más cercana, en este caso el Policlínico Área 5. Nos incorporamos a la Campaña Anti vectorial, tanto como supervisores o entre los operarios de la campaña, y apoyamos la participación en las audiencias sanitarias que realizan especialistas del Sector de la Salud”.



Agrega que “aunque se ha avanzado en el apoyo al personal de salud, que acomete la tarea nos corresponde a los cederistas continuar insistiendo en la necesidad de que las personas asuman el trabajo que realiza el dúo del CDR en la Zona y ayuden a los operarios”.



Un funcionario de los CDR, Andy Rodríguez Acosta, Coordinador de la Zona 181, del Consejo Popular La Barrera es un joven muy activo en la campaña contra el mosquito.



“Todos los días a las 5:00 pm estamos presente con la Salud Pública en el Puesto de Mando de Sostenibilidad. Apoyando a los CDR del municipio de Cienfuegos, realizamos audiencias sanitarias a las 8:00 pm en el Consejo Popular, así como charlas educativas y trabajamos directo con el Médico y la Enfermera de la Familia”.



La doctora Mayrén Gómez Viamonte, de un Consultorio Médico del Reparto Tulipán, asegura que hay mayor apoyo de la población.



“Como Doctora del consultorio doy charlas educativas, cara a cara, salgo por las casas explicando la situación epidemiológica que existe en el área y la provincia. Estoy ayudando a la campaña en la fumigación”, informa.







El operario Ángel Pérez Cepero, afirma que todos abren sus casas para fumigar: “Siempre se fumiga, tenemos el apoyo de los militares que participan en la fumigación”.



La subdirectora de la Escuela de la Enseñanza Primaria Pedro Suárez Oramas, Marta Herrera precisa la unión del colectivo con los trabajadores de Salud Pública para contribuir a erradicar enfermedades: “Se realiza el auto focal diariamente y contribuimos a esa labor desde el Consejo de Dirección, los pioneros, la brigada auto focal, todo el mundo a la vez”.



Y vemos a Juana Iris Sevila, funcionaria de los CDR en la provincia y presidenta en la base. Estaba avisando a los vecinos para que no dejaran ninguna casa sin fumigar: “Nos quedan algunos casos, tenemos que seguir conversando, pero todo marcha bien y cada día la gente se está preocupando y disciplinando más”.



