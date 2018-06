Científicos de Cienfuegos investigan manejo de desechos sólidos

Escuche y descargue el audio directamente desde nuestro canal de iVoox.

Cienfuegos, Cuba.- Científicos del Centro cienfueguero de Estudios Ambientales desarrollan investigaciones sobre el Servicio Estatal de Manejo de Desechos Sólidos Urbanos, un tema poco abordado por las ciencias.



Preparan un sistema de información geográfico que permite la herramienta informática, con una visión espacial del problema, a partir de mapas o tablas vinculando datos territoriales.



Detectaron la existencia de contaminantes en las aguas superficiales y subterráneas del entorno inmediato al vertedero abierto de desechos sólidos urbanos, escogido para la investigación, situación que puede estar ocurriendo en el resto de los existentes declara la Jefa del Departamento de Gestión de Ingeniería Ambiental, Tatiana Alonso Pérez.



“Es uno de los problemas críticos, dice, que se tiene no solo en Cienfuegos sino a nivel nacional, puesto que en Cuba, más del 95 por ciento de los vertederos tienen como tratamiento a cielo abierto y no se hace el relleno sanitario. Ese es el caso de nuestros vertederos”.



“Pudimos apreciar que evidentemente sí existe una contaminación a los cuerpos de aguas superficiales. No pudimos evaluar en el suelo por una cuestión de recursos y esperamos poderlo hacer en años venideros”, asegura la especialista.



“Identificados en un levantamiento inicial a nueve macro vertederos de la ciudad de Cienfuegos un grupo de problemas importantes, agrega, y forman parte de esa base de datos que hemos ido conformando y se debe ir actualizando”.



Los científicos muestran datos del impacto negativo al suelo, al agua, la atmósfera y al ser humano, por el vertimientos de desechos sólidos en la urbanización.



“Queremos en otros momentos poder dar resultados concretos de cómo vamos encontrando las condiciones que se producen en el entorno y lograremos llegar hasta el impacto sobre la población”, afirma la investigadora.

Escuche detalles en audio:

Del Autor