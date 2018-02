Cierra campaña de cara a la consulta popular y referendo en Ecuador

Los defensores del Sí y el No, de cara a la consulta popular y referendo previstos en Ecuador el venidero 4 de febrero, para poner a consideración de la ciudadanía reformas en la Constitución, cierran hoy sus campañas, reportó Prensa Latina.



Para el cierre, el gobierno nacional, que lidera una estrategia para atraer votantes a respaldar los temas de la consulta y referendo, prevé un acto multitudinario en Guayaquil, provincia de Guayas, mientras los quienes apoyan el No, también cumplirán parte de su programa en la ciudad portuaria, donde llamarán a la población a rechazar la propuesta de eliminar la reelección indefinida, derogar la llamada Ley de Plusvalía y cesar y reemplazar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.



Desde el pasado 3 de enero, 40 organizaciones políticas y sociales comenzaron una cruzada enfocada en compartir con todas las comunidades de la nación ecuatoriana sus argumentos para defender el Si o el No en la consulta popular y en el referendo.



De ellas 36 entidades favorecen el Sí, lideradas por el presidente, Lenín Moreno y miembros de su gabinete, mientras cuatro se registraron para hacer campaña por el NO, con el exdignatario, Rafael Correa, al frente, junto a exdirectivos del oficialista Movimiento Alianza PAIS, se separaron de esa organización.



En la consulta y referendo del 4 de febrero, los electores se pronunciarán además sobre asuntos vinculados con la minería y explotación petrolera, ampliar sanciones a funcionarios públicos responsables de corrupción y la no prescripción de delitos sexuales contra menores.



Un total de 13 millones 26 598 votantes están llamados a las urnas el próximo domingo, en una jornada que contará con la presencia de más de un centenar de observadores internacionales de la Unión de Naciones Suramericanas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y la Asociación Mundial de Órganos Electorales.



(Haciendo Radio)