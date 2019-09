Cierra convocatoria para la XXIX muestra El Almacén de la Imagen

Cierra convocatoria para la XXIX muestra El Almacn de la Imagen

Esta semana cierra la convocatoria para la XXIX muestra El Almacén de la Imagen, auspiciada por la Asociación hermanos Saíz, en Camagüey. En el concurso pueden participar los realizadores, menores de 35 años de edad, cubanos o de otras nacionalidades, residentes o no en el país, aunque no sean miembros de la organización de creadores juveniles. Las bases del concurso señalan que los géneros admitidos, son documental, ficción, corto, de hasta tres minutos de duración, promocional y animado. Las obras no pueden haberse presentado en ediciones anteriores de la Muestra del Audiovisual Joven; y deben entregarse en formato digital, perfectamente identificadas y con la planilla de inscripción. El jurado otorgará el Gran Premio, Luces de la Ciudad, con diploma acreditativo y 2 000 pesos, moneda nacional, a la mejor realización, sin distinción de género, ni modalidad; y, además, se entregarán reconocimientos en las especialidades de Dirección, Guión, Fotografía, Edición, Dirección de Arte, Sonido y Música original. Hasta la fecha, se han recibido casi un centenar de obras, según información de Alberto Santos, integrante del Comité organizador de la muestra. La fecha de admisión para la entrega de obras y proyectos en concurso, cierra el próximo viernes, 27 de septiembre; y la planilla de inscripción y otros datos para los interesados, están disponibles en el sitio www.ahs.cu y también, en el Pabellón Cuba, en La Habana, y en la Casa del Joven Creador, de Camagüey.



Sesionará en Cuba Coloquio Internacional sobre originales, copias y versiones



Motivado por la celebración del medio milenio de la fundación de La Habana en este 2019, año en que arriba a su centenario el Museo de Arqueología Clásica Juan Miguel Dihigo de la Universidad de La Habana, la Cátedra de Filología y Tradición Clásicas de la Facultad de Artes y Letras, con el auspicio de la Oficina del Historiador de la Ciudad y de la Academia Cubana de la Lengua, han convocado un Coloquio Internacional sobre originales, copias y versiones, tanto en el campo museístico, como en los de la literatura, el teatro, la lengua y el arte. Este coloquio tendrá lugar desde hoy 23 al 27 de septiembre de 2019 y sus sesiones tendrán lugar en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, la Facultad de Artes y Letras, el Museo de las interrelaciones culturales entre Cuba y Europa (Palacio del Segundo Cabo) y el Aula Magna de San Gerónimo. Participarán especialistas de España, México, Brasil, Argentina, Portugal, Costa Rica, Italia, Perú, Estados Unidos, Reino Unido, Uruguay, Colombia y Cuba.



Ofrecerá Frank Fernández concierto especial en La Habana



El pianista cubano Frank Fernández ofrecerá un concierto especial en La Habana, en saludo al quinto aniversario de la reapertura del Teatro Martí y sus 75 años de vida. Considerado por la crítica especializada como una figura cimera de la pianística en la Isla, Fernández ofrecerá un recorrido por su trayectoria artística de 6 décadas como intérprete, compositor, orquestador, productor, promotor cultural, investigador y pedagogo. La presentación, prevista para el 28 de septiembre, contará con la presencia de la Orquesta Ensemble Solistas de La Habana, bajo la conducción del Maestro Iván Valiente. Como uno de los músicos más notables y queridos de Cuba, su carrera al piano es reconocida por la crítica y público de todo el mundo, además de jugar un papel de primer orden en el desarrollo de la escuela del instrumento en la Isla caribeña.



Desarrollarán en Cuba el 1er. Encuentro de Improvisación Poética Oralitura Habana 2019



Con la participación de 70 exponentes de Cuba y de 30 de más de siete países se celebrará en nuestro país el 1er. Encuentro de Improvisación Poética Oralitura Habana 2019, del 25 al 29 de septiembre próximos, para mostrar la riqueza creativa y artística que vive en una expresión tan genuina como es el repentismo, combinada con otras manifestaciones, entre las que destacan el cine, el teatro, la danza, el performance y la música. Dedicado a homenajear al punto cubano —declarado por la Unesco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad—, a celebrar los 500 años de La Habana y a recordar a Benny Moré en el centenario de su natalicio, Oralitura es auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz, el Ministerio de Cultura y Cultura Provincial de La Habana. Talleres, ponencias, espectáculos nocturnos, presentaciones de libros y lecturas de poesía son otras de las actividades que contempla el programa. Las jornadas de Oralitura se desarrollarán en las sedes del Centro Hispanoamericano de Cultura, el Pabellón Cuba y el Central Boris Luis Santa Coloma, de la provincia de Mayabeque, considerado el mejor escenario del repentismo en la actualidad, donde se realizará un gran guateque tradicional.



Ofrecerá grupo Síntesis conferencia y conciertos en los Estados Unidos



Invitados por la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, la banda cubana Síntesis ofrecerá allí una conferencia el próximo 4 de octubre en el Leverette House Library Theater, acerca de la herencia africana y su presencia en la música que defienden desde hace más de cuatro décadas. Síntesis se une a una pequeña lista de artistas e intelectuales cubanos que han sido invitados a dialogar sobre el tema de la africanidad en el arte, junto a Chucho Valdés y Natalia Bolívar, quienes han sido protagonistas con anterioridad. El evento estará acompañado por dos conciertos: uno el día 30 de septiembre en el Millenium Stage de The Kennedy Center, a las 6:00 p.m.; y otro el 5 de octubre a las 10:00 p.m. en The Beehive Jazz Club de Boston, Massachusetts. Reconocida como una de las bandas emblemáticas de la música cubana contemporánea, Síntesis ha construido su sello a partir de la fusión entre rock, jazz y elementos de la música afrocubana, presentes en una amplia discografía de cerca de 15 títulos.



