Cierra filas Europa frente a Trump para defender acuerdo nuclear con Irán

2018-01-11 15:00:24 / web@radiorebelde.icrt.cu





Francia, Alemania, el Reino Unido y la Unión Europea como bloque se unieron en un llamado al gobierno de Donald Trump para que preserve el acuerdo nuclear con Irán, del que los tres países europeos, más Estados Unidos, Rusia y China son signatarios.



Que la República Islámica está cumpliendo con el pacto fue la defensa de los cancilleres francés, Jean-Yves Le Drian; alemán, Sigmar Gabriel, y británico, Boris Johnson, más la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Federica Mogherini, tras reunirse con el jefe de la diplomacia iraní, Mohamed Zarif.



En una comparecencia conjunta ante la prensa de los cuatro dirigentes europeos, Le Drian remarcó que no hay indicaciones que dejen en relación con el buen respeto por la parte iraní del acuerdo, porque la agencia internacional atómica confirma regularmente su correcta aplicación.



Le Drian destacó que no hay motivos particulares para que haya una ruptura del acuerdo por parte de Washington, cuyo presidente Donald Trump, ha cuestionado el tratado.



Por ello, el canciller francés consideró importante que el conjunto de las partes firmantes con Irán respeten esos compromisos y en consecuencia que Estados Unidos lo respete también, al tiempo que insistió en que el pacto alcanzado en el 2015 "es esencial", "no hay alternativa", "debe mantenerse escrupulosamente" y "es una forma de preservar la paz".



El ministro alemán de Exteriores, Sigmar Grabiel, reiteró que Europa quiere proteger el acuerdo contra cualquier posible decisión para socavarlo, venga de donde venga.



Gabriel alertó que sería una señal muy peligrosa perjudicar un entendimiento que impide por la vía diplomática la proliferación de armas nucleares, en un momento en el que países como Corea del Norte buscan desarrollar armas atómicas.



Su colega británico, Boris Johnson, aseguró que los europeos seguirán trabajando para preservar el pacto, porque constituye un considerable logro diplomático para impedir que Irán adquiera armas nucleares y nadie ha dado una alternativa mejor.



A su vez, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, coincidió en que Teherán está cumpliendo lo acordado y que se está logrando el principal objetivo: mantener el programa nuclear iraní bajo control y estrecha vigilancia, para que siga siendo pacífico.







Mogherini reafirmó el compromiso de la UE con la aplicación plena y efectiva del pacto con Irán, incluido garantizar el levantamiento de las sanciones contra ese país, cuyo impacto positivo para el comercio y las relaciones económicas también deben beneficiar a la población iraní.



Al término de su encuentro con los cuatro dirigentes europeos, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohamed Zarif, celebró el consenso fuerte de sus colegas francés, alemán, británico y de la UE, acerca de que la República Islámica está cumpliendo, que el pueblo iraní tiene el derecho a disfrutar todos sus dividendos y que cualquier movimiento que socave el acuerdo nuclear es inaceptable.





Así Francia, Alemania y el Reino Unido han cerrado filas, como lo han hecho ya Rusia y China, para defender el pacto que el otro firmante del tratado, Estados Unidos, pero ahora bajo la era de Donald Trump, pretende revisar.



En su cruzada contra toda herencia de Barack Obama, Trump calificó de muy malo el pacto de las seis potencias mundiales con Irán y ha dejado en manos del Congreso la posible reintroducción de las sanciones levantadas como parte del acuerdo.



Pero miembros del Congreso, exembajadores y militares retirados de Estados Unidos solicitaron a Trump que no arruine el tratado, que esta semana enfrenta varias fechas clave en la agenda política de Washington.



(Noticiero Nacional de Radio)