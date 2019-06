Circo Nacional de Cuba ofrecerá galas de verano

Circo Nacional de Cuba ofrecer galas de verano

El Circo Nacional de Cuba realizará del 25 al 30 próximos galas de verano en la Carpa Trompoloco, con la participación de artistas nacionales y extranjeros. Las presentaciones estarán divididas en dos espectáculos los cuales se presentarán de forma alterna del 26 al 29. La jornada inaugural contará con la actuación de la Compañía de Santiago Alfonso, quien organizó una gala de apertura en la cual se imbrican la danza y las propuestas circenses, y el día 30 se presentará una selección de los mejores números. Artistas de Cuba, México, Alemania, Venezuela, Costa Rica, Rusia y China integran el elenco y presentará actos como Pole dance, Acrobacia en patines, Hula hoop, Cintas Aéreas, y Malabares, entre otros. Las Galas de verano se presentarán no solo en La Habana, también se realizarán desde el 8 de julio al 25 de agosto en Pinar del Río, Santa Clara, Matanzas, Sancti Spíritus, Holguín, Bayamo y Guantánamo.



Abrirán exposición fotográfica en Santiago de Cuba



Ritual de compañía es el nombre de la exposición fotográfica personal de la joven Bárbara Aguilar Méndez; que se inaugurará este sábado 8 de junio, a las 11:00 a.m. en la Librería Ateneo Amado Ramón Sánchez, en la céntrica calle Enramadas, de Santiago de Cuba. La muestra está integrada por once piezas, en blanco y negro, en la que los claroscuros remarcan el diálogo entre el ser humano y los objetos inanimados que conforman nuestro día a día. La artista —arquitecta de formación y quien ha asumido de manera autodidacta el diseño gráfico y la fotografía— reconstruye esos rituales que, de tan cotidianos, suelen perder trascendencia; y nos ofrece un universo posible en el que, de pronto una cafetera ya no es sencillamente una cafetera, sino un oráculo, un espejo, un amante, un confidente, un apéndice más de nuestro cuerpo; o una taza el objeto del deseo, la huella de que existimos, un punto de partida o llegada. La exposición es fruto de una colaboración de la autora, con la cantante y pianista Giselle Lage (modelo) y el escritor Noel Pérez García. La curaduría corre a cargo de la MSc. Luisa María Ramírez Moreira.



Teatro La Proa convoca a niños campeones



Del 5 al 11 de agosto próximo, se desarrollará la 2da Jornada Habana titiritera: figuras ente adoquines, que organiza el Teatro La Proa, con el auspicio del Centro de Teatro de La Habana, El Consejo Nacional de las Artes Escénicas y la Asociación Hermanos Saiz y con el apoyo de numerosas instituciones. Esta jornada estará dedicada a los 500 años de la cuidad y a los niños campeones. Por tal motivo, Teatro La Proa convoca a niñas y niños, que han resultado ganadores de competencias y concursos, académicos, recreativos, culturales y deportivos, a quienes estará dedicada esta fiesta teatral. Los niños, que residan en La Habana o que estén de visita en esta ciudad del 5 al 11 de agosto, y que hayan sido ganadores de concursos escolares a nivel municipal, provincial, nacional o internacional, así como, los ganadores de competencias deportivas, olimpiadas escolares o premiados en diferentes concursos de Escuelas artísticas, Grand Prix, entre otros, deben acudir a registrarse a la sede de Teatro La Proa, en San Ignacio 166, e/ Obispo y Obrapía. Habana Vieja, portando su identificación personal y el diploma, medalla, trofeo o documento que los acredite como ganador en cada especialidad. Esto deben realizarlo antes de terminar el curso escolar. Estos niños y niñas recibirán un Boleto De Campeón, que les permitirá entrar gratuitamente y con prioridad, a cuantas funciones desee, de las más de ochenta que la Jornada tiene planificadas durante una semana en 14 espacios de La Habana Vieja, presentadas por grupos de diferentes provincias, varios países y de 15 grupos de la capital. Pueden recibir más información escribiendo al correo: teatrolaproa@cubarte.cult.cu



Será Páginas inéditas, con el poeta, narrador, periodista y cineasta Víctor Casaus



El poeta, narrador, periodista y cineasta Víctor Casaus será el invitado, el jueves 13 de junio, a las cuatro de la tarde, del espacio Páginas inéditas, que conduce el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261, entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero. En este encuentro, en que Víctor Casaus además de conversar sobre su obra compartirá algunos de sus textos no publicados, participará, igualmente, el trovador Ariel Díaz. Autor de una amplia obra, publicada dentro y fuera de la isla, en la bibliografía de Víctor Casaus aparecen, entre otros títulos, el poemario Los ojos sobre el pañuelo, Premio Latinoamericano de Poesía Rubén Darío 1992; el testimonio Pablo: con el filo de la hoja, Premio UNEAC 1979 y Premio de la Crítica Literaria 1983; el cuaderno de cuentos Sobre la marcha, y el ensayo Defensa del testimonio. Ha realizado más de quince documentales –entre ellos, Pablo y Que levante la mano la guitarra— y los largometrajes de ficción Como la vida misma y Bajo presión. Fundador y director del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, Víctor Casaus ha sido reconocido con el Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro por la obra de la vida, así como con la Distinción Por la Cultura Nacional y la Orden Juan Marinello.



