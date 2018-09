Civiles de la Defensa por el fortalecimiento sindical (+Audio)



Civiles de la Defensa por el fortalecimiento sindical. Fotos: René Pérez Massola



La Habana-. Más de 200 delegados de todo el país participan en la II Conferencia Nacional del Sindicato de Trabajadores Civiles de la defensa que se extenderá hasta este sábado.



El fortalecimiento sindical, la actividad económica y de los servicios, el trabajo ideológico y el papel de los civiles de las FAR y el MININT en la Defensa Nacional son los principales tema a debate.



Como uno de los logros más sobresalientes de ese gremio en los últimos años se reconoce la atención integral que se brinda a los jóvenes. Así lo corroboró, el ingeniero industrial de 26 años, Tony Alberto sarmiento Toledo, especialista de la red de servicentros de la Sucursal CIMEX en Pinar del Río.





El joven expresó sentirse satisfecho por la confianza depositada en él y en sus coetáneos. Igualmente, manifestó que todos tienen independencia para crear, investigar y según los resultados, hacer propuestas que redundan en una mayor efectividad e incluso contribuyen al ahorro de portadores energéticos en los servicentros.



No obstante, no todo es color de rosas en el Sindicato de los Civiles FAR-MININT. Es una realidad que faltan cosas por solucionar. Encaminarlas es el reto que tiene ante sí la nueva dirección sindical que será electa de conjunto con las jefaturas de ambas instituciones militares.



La última jornada de la II Conferencia Nacional del Sindicato Civiles de la Defensa tendrá lugar este sábado en la Sala Universal de las FAR.



