Claman miles de británicos contra las políticas de Donald Trump

Claman miles de britnicos contra las polticas de Donald Trump

Londres y otras ciudades del Reino Unido fueron escenario hoy de manifestaciones de protesta contra la visita al país del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en repudio a sus políticas belicistas, racistas y machistas.



La capital británica centralizó la gran movilización anti-Trump, con miles de británicos que marcharon desde la céntrica Plaza de Trafalgar, hasta la zona del Parlamento, cerca de Downing Street, la oficina y residencia oficial de la primera ministra, Theresa May.



“Juntos contra Trump”, como se bautizó a la movilización, arrancó coincidiendo con la reunión en Downing Street entre May y el mandatario estadounidense.



De hecho, los manifestantes habían planeado inicialmente protestar justo enfrente del despacho de May, pero esa acción fue totalmente descartada por la Policía Metropolitana de Londres.







A la protesta acudió el líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, para mostrar solidaridad con aquellos a los que Trump ha atacado en Estados Unidos, por todo el Mundo y en el mismo Reino Unido.



Al dirigirse a los manifestantes, Corbyn apeló a la unidad para juntos poder combatir la islamofobia, el antisemitismo y cualquier forma de racismo, al tiempo que lanzó un mensaje directo a Trump.



…“Piense por favor en un mundo enfocado en la paz y el desarme que derrota el racismo y la misoginia”.



Antes de que el líder laborista tomara la palabra sobre el escenario improvisado, lo hicieron responsables de distintas asociaciones y organizaciones, algunos de los cuales definieron a Trump como el mayor fascista que ha pisado el Reino Unido en muchos años.



Como expresión de la repulsa contra el magnate y capitaneando a protesta, Londres vio alzarse otra vez una nueva versión del globo anaranjado gigante que se burla del jefe de la Casa Blanca, presentándolo como un bebé llorón en pañales.







“Estamos tratando de recordarle al presidente lo mal recibido que es en este país”, y apuntó Leo Murray, el cocreador del hinchable, quien remarcó que Donald Trump es infantil, banal e insultante, y el muñeco es una manera increíblemente apta de darle la bienvenida en Londres.



Otro robot enorme también parodia a Trump, mientras lo mostraba escribiendo para su cuenta de la red social Twitter, sentado desde la taza de un inodoro, al tiempo que un audio emitía la voz del multimillonario, exclamando, ”noticias falsas”… o ”Soy un genio muy equilibrado”…



Para muchos británicos, Trump es un personaje vulgar, volátil y opuesto a los valores de los ciudadanos del Reino Unido en temas que van desde el calentamiento global hasta el trato a las mujeres.



Mañana será el último día del viaje oficial de Donald Trump al país europeo, y estará marcado por la ceremonia para conmemorar el septua-gésimo quinto aniversario del desembarco y de la batalla de Normandía, uno de los grandes sucesos que marcaron la Segunda Guerra Mundial.



