Clara García: “Los cubanos vivimos en escena, pero en la de la calle”

Nadie se atrevería a poner en tela de juicio la afirmación de que en Cuba hay miles de complejidades económicas para hacer arte. Los artistas y la cultura misma nos son ajenos a la carencia de recursos para montar, por ejemplo, la escenografía apropiada, o pagar adecuadamente a quienes intervienen en una obra. Trabajar por amor al arte no es una simple frase callejera. Hay quienes sudan la camisa por tan solo tener la satisfacción de llegar al alma del espectador, aunque en ese intento se les escape la vida.



Clara García, la directora general del grupo de teatro Máscaras de Luna (ML), ha tenido la oportunidad de vivir fuera de Cuba. Sin embargo, como miles, renunció a esa propuesta, ¡y como miles!, decidió trabajar en una isla donde el sudor es agobio y lucha.



“No soy una cubana que se quedó en Cuba: soy una cubana que quiere vivir aquí, estar en Artemisa y servir a los artemiseños mediante el teatro”, dice Clarita como quien ha repetido en varias tribunas la misma idea, para que todo el mundo esté claro.



El grupo que Clarita dirige y en el cual cuenta con la grandiosa ayuda de María del Carmen Moro González, productora y asistente de dirección, surgió en el 2002 y nació con ese nombre porque fue la decisión que tomó la misma agrupación.



“La máscara es uno de los elementos más antiguos de la representación y la Luna es el astro que más nos agrada a todos: por ser lunáticos, por vivir en ese espacio de la creación.



“Estaba yo por Casas de Cultura como instructora y me di cuenta que mi propia cantera estaba en aquellos que había formado. En 2002 me propongo crear ese proyecto de ML y en el 2003 nos evalúan expertos nacionales como Carlos Díaz, Julio Capote, Blanca Felipe.



“A partir de ese momento comenzamos a participar en la programación de la provincia. Después en el 2007 nos sometimos a otra evaluación”.



ML es totalmente artemiseño, esa es la gran verdad. Ni los nueve actores, ni el resto del personal, se han preocupado demasiado por salir del territorio, aunque se han presentado en provincias como Holguín, Santiago de Cuba, Matanzas…



“Hemos querido dedicar nuestro arte a Artemisa. En estos momentos estamos defendiendo hasta un espacio que hemos construido con el esfuerzo de todos y con ayuda, por supuesto, de otras partes, para reafirmar una identidad teatral en el municipio. A la ciudad de Artemisa le antecede un teatro foráneo, antes de la Revolución un Teatro Guiñol que se hizo con gran esfuerzo, así consta en nuestra tesis, pero desapareció. Cuando pertenecíamos a la antigua provincia de La Habana, recorríamos 19 municipios, nos tienen que recordar. Hoy somos reconocidos por el público infantil, también por jóvenes y adultos y es que a eso nos dedicamos: a un teatro en familia, a un teatro del barrio, quizás a los rincones donde nadie va, ya ML ha estado”.



Cuando hablamos de referentes en la escena cubana, Clarita reconoce al aplaudido y querido Carlos Díaz como su maestro. Y al preguntar sobre su trabajo al frente del colectivo por más de 15 años, rememora:



“ML al ser un grupo provincial, en realidad tiene otros objetivos y otros alcances debido a que, como sabes, se pasa trabajo, pero tratamos de salir adelante con esos referentes que están en la capital.





“Para nosotros nuestros padres en el teatro para niños es el grupo Los Cuenteros, ese título no se lo quita. En nuestro lugar hacemos teatro para niños por las características de la provincia, pero nuestra evaluación proviene del teatro dramático.



“Surgimos con Las mariposas saltan al vacío, un texto teatral con tema VIH/resignación, escrito por mí a partir de un testimonio de un cero positivo de Artemisa. Ahora estamos presentando Pasaporte de Yunior García Aguilera. En estos momentos existen dos actores que son fundadores de ML y no puedo dejar de mencionarlos: Zenia Galán y Yusniel Torrens.



“El teatro es la vida misma. Los cubanos vivimos en escena, pero en la escena de la calle. Siempre tenemos una historia que contar, todo el mundo tiene un jolongo con algo que decir y con un ajiaco allá adentro para hacer la mesa de ese día. “Te soy sincera: no es lo mismo hablar de los teatristas que están en la capital al borde de tantas cosas, a aquellos que nos ha tocado vivir y crear fuera de La Habana. Sin embargo, para mí el teatro siempre tiene buena salud. No hemos navegado por gusto”.

Del Autor